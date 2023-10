iMac mit Touchscreen von 1999 – was dahintersteckt

Als Steve Jobs im Mai 1998 den ersten iMac vorstellte, kamen diese abgesehen vom flotten neuen Design mit einigen weiteren Überraschungen: So wurden Technologien wie serielle Schnittstellen und Diskettenlesegerät zugunsten von CD und USB aufgegeben – damals eine kleine Revolution, aber ganz in Apples Tradition, Stichworte: Kopfhörerbuchse am iPhone und USB-C am Macbook …

Doch eines sollten iMacs auch nach dem Willen von Steve Jobs nie bekommen: Touchscreens. Apple stellt bis heute keine Macs mit berührungsempfindlichen Bildschirmen her. Die Touchbar bei den Macbooks Pro war wohl eine Art Kompromiss – das Macbook Pro M2 13 Zoll ist das letzte mit dem OLED-Streifen.

Originelle Schallwellen-Technologie

Doch nun ist ein Video aus dem Jahr 1999 aufgetaucht, das einen iMac G3 von 1999 zeigt, den ein Anwender mittels Berührung auf dem Touchscreen steuert. Das auf Kassenterminals spezialisierte Unternehmen Elo Touch Solutions hatte diesen mit einem Touchscreen versehen und auch regulär verkauft, wie 9to5Mac berichtet.

Diese iMacs wurden demnach als interaktive Kioskgeräte eingesetzt. Doch war dies keine Touchscreen-Technologie im heutigen Sinne, sondern eine sehr originelle Lösung: Der von Elo modifizierte iMac G3 verfügte über ein System, das mithilfe von Schallwellen feststellte, wo der User den Bildschirm berührte, führt 9to5Mac dazu aus. Es gilt zu bedenken, dass man damals in der Regel noch keine LCD-Flachbildschirme nutzte, sondern Kathodenstrahlröhrenbildschirme (Cathod Ray Tubes, CRT), die eine solche spezielle Lösung nötig machten, wenn man nicht das Display mit beispielsweise berührungssensitiven Folien überkleben wollte. Das war auf diese Weise nicht nötig und ermöglichte eine nahtlose Nutzung des Röhrenbildschirms.

Diese Technologie war demnach schon Jahre vor 3D-Touch in der Lage, den Berührungsdruck zu messen. Jeder dieser modifizierten iMacs kostete damals 1.599 US-Dollar, sie seien nicht einfach zu finden gewesen.

Beeindruckendes Video von Touchscreen iMac G3

Das komplette knapp 18-minütige Video des Youtubers Michael MJD zeigt gleich am Anfang, wie einfach schon das Apple-Menü mit Streichgesten des Fingers zu bedienen ist. Er habe den modifizierten iMac, der auch einen Elo-Aufkleber enthält, vor etwa einem Jahr über E-Bay trotz einiger Skepsis erstanden und zahlte den Preis von 1765 US-Dollar dafür.

Offenbar hat sich das gelohnt, da das System nach wie vor einwandfrei funktioniert. Das Video zeigt auch einige der technischen Hintergründe und Einsatzmöglichkeiten des Touch-iMacs. Er verweist ferner auf einen anderen Youtuber, dem es gelungen ist, einen Slot-loading iMac mit Touchscreen aufzutreiben – er selbst hat einen älteren mit ausfahrbarer Schublade für die CDs erstanden. Michael MJD hat offenbar großen Spaß daran, seinen iMac G3 von 1999 mit den Fingern auf dem Bildschirm zu bedienen. Freude macht es auch, ihm dabei im Video zu folgen.