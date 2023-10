iPhone 12 Mini generalüberholt für unter 340 Euro

Bei Amazon Italien gibt es ein recht gutes Angebot für das iPhone 12 mit 128 GB Speicher in Grün. Der Händler verkauft das Smartphone generalüberholt, so kostet es momentan lediglich 449 Euro, was das Gerät in die Liga der iPhones unter 500 Euro befördert.

Der Versand ist kostenlos, dieses konkrete Modell kann man am 17. Oktober, also in einer Woche, an einer deutschen Adresse erwarten. Amazon Italien verkauft noch das gleiche Gerät mit 64 GB Speicher für 408 Euro, die Rahmenbedingungen sind vergleichbar – der Versand ist kostenlos, die Lieferung ist für den 12. bis 13. Oktober versprochen.

Wo es noch günstiger ist

Die gleichen Modelle kann man allerdings auch hierzulande bei Back Market zu teils auch niedrigeren Preisen kaufen, das iPhone 12 128 GB in Grün kostet beim Anbieter knapp 420 Euro, rund 30 Euro weniger als bei Amazon Italien. Auch das Modell mit 64 GB Speicher kostet bei Back Market rund 367 Euro, ein Ersparnis von mehr als 40 Euro gegenüber Amazon Italien.

iPhone 12 Mini 64 GB Generalüberholt

Auch das iPhone 12 Mini gibt es auf Amazon zu den recht attraktiven Preisen generalüberholt. Das Mini-Modell in Blau mit 64 GB Speicher verkauft Amazon Deutschland für 339 Euro. Die Lieferung ist kostenlos, Amazon verspricht, das Gerät bis zum 14. Oktober zuzustellen.

Bei Back Market kostet das gleiche Modell 344 Euro, also fünf Euro mehr als bei Amazon.

