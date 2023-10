iPad 10 vs. Google Pixel Tablet: Welches Tablet ist besser?

Beim Google Pixel Tablet handelt es sich um ein höherpreisiges Gerät der Mittelklasse und nicht um ein günstiges Tablet für Einsteiger, wie sie in den Elektronikmärkten zu finden sind. Daher vergleichen wir es mit dem seit 2022 erhältlichen iPad der 10. Generation – welches über eine vergleichbare Ausstattung verfügt.

Google Pixel Tablet bei Amazon ansehen

Apple iPad 10 bei Amazon ansehen

Das Google Pixel Tablet

Wie zu erwarten, läuft das Google Pixel Tablet auch unter dem neuen Betriebssystem Android 14. Laut Google soll es auch die kommenden Jahre mit Updates versorgt werden. Selbstverständlich ist es ins Google-Universum integriert. Neue Apps beziehen Sie über den Google Play Store. Allerdings sind Apps von Drittanbietern oft nur für Smartphones entwickelt worden und werden nur zögerlich an Tablets angepasst.

Die Hardware-Ausstattung des Google Pixel Tablet ist mit der des iPad vergleichbar, allerdings mit ein paar Besonderheiten. Im Tablet ist ein vom Hersteller selbst entwickelter Chip verbaut: der Tensor G2 Chip. Dieser wird durch einen Coprozessor unterstützt. Das Tablet besitzt 8 GB Hauptspeicher und ist in den Speichergrößen 128 GB und 256 GB erhältlich. Der LCD-Bildschirm misst 10,95 Zoll (ca. 28 cm) in der Diagonalen und hat eine Auflösung von 2560 × 1600 Pixel. Mit 16:10 besitzt es ein anderes Bildverhältnis als das iPad (im Test).



Eine weitere Besonderheit des Google Pixel Tablet stellt sein Lieferumfang dar. Es wird mit einem farblich passenden Lautsprecher-Dock geliefert, über welches das Tablet auch aufgeladen wird. Sobald Sie das Tablet auf dem Dock ablegen, wo es magnetisch befestigt wird, verwandelt es sich in ein Smart Display, mit dem Sie unter anderem Ihr – kompatibles – Smarthome steuern können. Losgelöst vom Dock ist es ein normales Tablet. Eine Stiftbedienung mit einem USI-kompatiblen Stift ist möglich, eine Tastaturhülle ist von Google bislang nicht erhältlich.

Quelle: Google

Das iPad der 10. Generation

Das iPad 10. Generation hat gegenüber der Vorgängergeneration aufgeholt. Sein Design ist an das iPad Air und iPad Pro angelehnt – mit einem dünneren Rand und ohne Home-Button. Mit dem A14 Bionic und Coprozessoren bestizt es etwas leistungsfähigere Prozessoren als das Google Pixel Tablet. Dies spielt im Alltag aber kaum eine Rolle.

Im Vergleich mit der 8-MP-Kamera des Google Pixel Tablets verfügt es über eine bessere Kamera mit einer Auflösung von 12 MP, welche sogar Aufnahmen von 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde ermöglicht. Das iPad der 10. Generation ist in den Speichergrößen 64 GB und 256 GB erhältlich.

Es besitzt einen LCD-Bildschirm im Format 3:2. Das iPad läuft auch unter iPadOS 17. Wie bei Apple üblich, erhält es für viele Jahre Updates auf die neuen Versionen von iPadOS. Für das iPad der 10. Generation ist eine große Auswahl an Zubehör erhältlich, etwa Stifte oder Tastaturhüllen. Im Gegensatz zu Android-Tablets stehen im Apple App Store auch mehr für Tablets optimierte Apps zur Verfügung.

Quelle: Apple

Fazit

Die Frage, welches Tablet besser für Sie geeignet ist, entschieden Sie am besten anhand der unterschiedlichen Konzeptionen beider Geräte sowie auf Basis Ihrer Anforderungen und der vorhandenen Ausstattung.

Nutzen Sie bereits Apple-Hardware, ist es nur in Ausnahmefällen sinnvoll, ein Android-Gerät anzuschaffen. Beispielsweise wenn Sie sich Android-Kenntnisse aneignen wollen, oder wenn Sie speziell ein Tablet für die Steuerung Ihres Smarthome suchen. Dasselbe gilt, falls das Tablet von der ganzen Familie oder mehreren Personen genutzt werden soll. Diesbezüglich macht das Google Pixel Tablet nämlich eine gute Figur. So können Sie mehrere, streng voneinander getrennte, Benutzerkonten einrichten. Ihr Smarthome können Sie mit dem Google Pixel Tablet komfortabel steuern werden, da es sich automatisch in ein Smart Display verwandelt, wenn Sie es auf dem Lautsprecher-Dock verwenden.



Das iPad hat hingegen andere Stärken. Durch das zahlreich erhältliche Zubehör und die für iPads optimierten Apps kann es zu einem ernst zu nehmenden Ersatz für den Laptop werden, mit dem Sie produktiv aber auch kreativ arbeiten.

Aktuell bester Preis: Apple iPad 10. Gen 64 GB