Prime Deal Days: Das beste Zubehör für den Mac

Apropos Ergonomie: Wenn Sie (wie wir) viel mit der Maus am Rechner arbeiten, sollten Sie eine vertikale Maus wie die Logitech MX Vertical in Erwägung ziehen. Durch ihre besondere Form verdrehen sich bei der Arbeit am Mac nicht die Bänder im Handgelenk, was dem lästigen Karpaltunnelsyndrom vorbeugt.