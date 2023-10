Apples Niederlassung in München: Welche Technologien hier entstehen

Apple hat kein Hehl daraus gemacht, dass in München ein Europäisches Zentrum für Chip-Desing entstehen soll. Bereits 2021 hat der iPhone-Hersteller angekündigt, eine Milliarde Euro in den Standort investieren zu wollen. Zwei Jahre später, im vergangenen März, hat Apple noch weitere Details zur eigenen Forschung und Entwicklung verraten. Neben dem klassischen Chip-Design beschäftigen sich die Ingenieure in München mit Power Management, jener Eigenschaft, die die M1, M2 und die künftigen M3 so stromsparend macht. Dazu gibt es noch ein Bereich rund um Mobilfunk, aus der dazugekauften Sparte von Intel entstanden.

Wir wollten etwas genauer wissen, welche Teams und Bereiche Apple gerade in München aufbaut, dafür gibt es keine bessere Quelle als Apple selbst, genauer gesagt Apples eigene Stellenanzeige-Seite, die die entsprechenden Fachkräfte für den Standort in Bayerns Hauptstadt sucht.

Der erste Blick auf Apples Job-Seite verrät, dass der Hersteller in Deutschland sich momentan auf München als Hauptstandort konzentriert: Für das gesamte Bundesgebiet sind momentan 91 Stellen ausgeschrieben, schränkt man die Suche nur auf München ein, kommen 77 Ergebnisse dabei heraus. Was bedeutet, rund 85 Prozent aller deutschen Jobangebote sind für München gedacht!

Wir haben uns diese Jobangebote von Apple in München etwas genauer angesehen. Zur Info: Eine vergleichbare Analyse haben wir bereits im Februar 2023 gemacht, die Daten in eine gemeinsame Tabelle einfließen lassen. Einige Stellen sind bereits geschlossen, doch auch sie liefern wertvolle Einblicke in die gerate entstehende Teams bei Apple in München.

Insgesamt hat Apple knapp 140 Stellen seit Ende 2022 auf eigener Seite inseriert. Das Mehrteil von diesen Inseraten fällt jedoch auf das Jahr 2023 ein, verständlich, denn die Daten haben wir zweimal in diesem Jahr analysiert. Die meisten waren im Januar und im Februar veröffentlicht. Obwohl wir zuletzt die Daten am 10. Oktober ausgewertet haben, gibt es bereits im aktuellen Monat zwölf ausgeschriebene neue Jobs, etwas mehr als im gesamten September.

Deutlich interessanter wird es, wenn man sich die Inhalte der einzelnen Stellenausschreibungen anschaut. Apple unterscheidet bei sich in Unternehmen sechs große Bereiche: Einzelhandel (Retail) – für den Betrieb von Apple Stores vor Ort verantwortlich, Sales und Business – also Vertrieb, Corporate (Verwaltung), Hardware, Software und extra Maschinelles Lernen.

Wie man unschwer erkennen kann, nehmen die Hardware-Jobs auf Apple-Portal der Großteil aller ausgeschriebenen Stellen, knapp 65 Prozent. Der nächst größte Bereich – Software und Services, – kommt auf knapp 25 Prozent aller ausgeschriebenen Jobs, der Rest der Bereiche kommt auf einen einstelligen Bereich unter fünf Prozentpunkte.

Welche Hardware-Spezialisten sucht Apple in München?

Sieht man sich die genauen Job-Beschreibungen bei Apples Hardware-Team an, wird einem klar, dass Apple es ernst mit einem Chip-Zentrum in München meint. Sehr viele Stellen sind für Ingenieure ausgeschrieben, die mit dem Analog Mixed Signal Design, kurz AMS Design auskennen. In diesem Team entstehen die grundlegenden Entwürfe, die später zu den Milliarden von Transistoren in einem Chip werden, den Apple bei einer Keynote wie im vergangenen September präsentiert.

Passend dazu sucht Apple noch etliche CAD-Ingenieure, die dabei helfen, ein 3D-Modell dieser Transistoren und Chips zu entwerfen. Die Fachkräfte sollen das Team “Silicon Technologies Group” unterstützen. Das ist bei Apple jedoch nicht nur auf München beschränkt, der Hersteller sucht nach Spezialisten in den USA in Cupertino, Santa Clara und Austin, aber auch in diversen israelischen Städten wie Jerusalem oder Haifa.

Es wäre etwas seltsam, hätte Apple nicht auf den von Intel abgekauften Ressourcen aufgebaut. Wie bekannt, arbeitet der Hersteller an einem eigenen Modem, auch in München werden Mitarbeiter gesucht, die die Entwicklung vorantreiben sollen. Um die 15 Stellen haben wir gefunden, die sich auf den Bereich beziehen.

Erstaunlich genug, aber in München sollen unter anderem neue Kamera-Chips entstehen. Hierzulande will Apple etwa noch zwei Stellen für die eigene Camera Hardware Group besetzen, sie ist aber nicht nur auf München beschränkt, sondern ebenfalls wie Silicon Technologies Group hat Mitarbeiter auf der ganzen Welt.

Nach dem Kauf von Metaio 2015 ist wohl bei Apple eine Abteilung Munich Vision Lab entstanden, wir konnten einige Mitarbeiter auf Linkedin finden, die bereits in der Abteilung arbeiten, früher aber bei Metaio eingestellt waren. Das Munich Vision Lab sucht nach wie vor neue Mitarbeiter, die Apple Vision Pro weiter ausbauen können. Unter anderem wird momentan an den Avataren bzw. Persona gearbeitet, die einen in der virtuellen Welt, beispielsweise bei Facetime, darstellen können.

Fazit

Apple hat in München sicher Großes vor. Neben einem großen Team, das sich mit der Entwicklung der Chips beschäftigt, gibt es Teams für mobile Modems, Kamera-Hardware und Apple Vision Pro.