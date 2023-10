Apple verrät eine bislang unbekannte iPhone-Funktion

Vor rund einem Monat, just zur Vorstellung vom iPhone 15, wollte Frankreich das iPhone 12 verbieten. Laut der französischen Aufsichtsbehörde „Agence nationale de fréquences (ANF)“ überschreiten Apples Geräte die erlaubten Maximalgrenzen für elektromagnetische Strahlung (wir berichteten). Apple verspricht nun, dieses Problem mit dem Update auf iOS 17.1 zu beheben. In einem neuen Support-Dokument erklärt der Hersteller die Hintergründe des Problems.

Neue Protokolle für SAR-Tests in Frankreich

Der Grund, warum plötzlich ein drei Jahre altes Modell die erlaubten Grenzwerte der elektromagnetischer Strahlung überschreitet, waren nicht etwa schlampige Tests anderer Behörden, sondern neue Testprotokolle, die die ANF implementiert hat. Apple weist ebenfalls die Specific Absorption Rate (kurz SAR)-Werte zu jedem Modell auf eigenen Seiten aus, wobei der Hersteller zwischen zwei Positionen unterscheidet: am Kopf und am Körper.

Bei der Position am Kopf werden die Absorptionsraten der elektromagnetischen Strahlung eines Smartphones ohne Entfernung von Körper gemessen, gewissermaßen mit 0 mm Abstand. Bei der Position am Körper wird die Strahlung mit dem Abstand von fünf Millimetern gemessen. Der Grund dafür ist eine physische Besonderheit der elektromagnetischen Wellen, deren Feldstärke mit dem Quadranten der Entfernung sinkt. Dementsprechend nimmt auch die absorbierte Energie mit der Entfernung quadratisch ab. Laut Apple hat die ANF die Strahlung noch bei einer dritten Position, weiter entfernt von Körper gemessen: am Tisch oder auf einer anderen statischen Oberfläche. Dabei sollten jedoch die Grenzen für die Positionen am Körper gelten.

Körperentfernungssensoren

Wie Apple jetzt verrät, nutzen die iPhones seit rund einer Dekade bestimmte Sensoren, die die Entfernung vom menschlichen Körper messen können. Wird eine Position auf einer statischen Oberfläche festgestellt, kann das iPhone seine Leistung (und gleichzeitig die Strahlung) hochfahren, um beispielsweise intensivere Hintergrundprozesse durchzuführen. In ebendieser Situation hat die ANF höhere Strahlungswerte gemessen. Mit dem kommenden iOS 17.1 verspricht Apple, dieses Verhalten anzupassen.

Die iPhone-12-Modelle werden in einem solchen Szenario nicht mehr Energie emittieren als am Körper des Nutzers. Das kann sich jedoch auf die Qualität der Mobilfunkverbindung auswirken, wenn die Netzabdeckung schwach ist. In solchen Fällen hat das iPhone wohl versucht, sich häufiger mit dem nächsten Masten des Mobilfunkbetreibers zu verbinden, was zu erhöhten SAR-Werten führen konnte.

Was sind Körperentfernungssensoren?

Apple baut seit Jahren diverse Sensoren in seine iPhones ein. Bei den technischen Daten für das Ur-iPhone haben wir noch keine Angaben dazu gefunden, dafür führt bereits das iPhone 3G einen Beschleunigungssensor, einen Annäherungssensor und einen Umgebungslichtsensor. Mit dem iPhone 4 ist 2010 noch ein Dreiachsen-Gyroskop dazu gekommen, das die Neigung des Geräts um seine drei Raumachsen feststellen kann. Wir vermuten, dass Apple die Nähe zum Körper des Nutzers mit einer Kombination von allen oder einigen von diesen Sensoren ermitteln und entsprechende Software-Prozesse anpassen kann.

