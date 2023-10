Studie: Apple Watch liefert die lesbarsten EKGs

Wissenschaftler des Universitätsklinikums Basel in der Schweiz haben eine Studie veröffentlicht, inwiefern die Ein-Kanal-Elektroradiogramme diverser Hersteller von den praktizierenden Ärzten und Medizinstudierenden korrekt gelesen werden können.

Dafür haben sie je fünf Patienten mit Vorhofflimmern und mit normalem Sinusrhythmus am Klinikum angeworben und bei ihnen jeweils fünf Ein-Kanal-EKGs mit Apple Watch Series 6, AliveCor KardiaMobile, Fitbit Sense, Samsung Galaxy Watch 3 und Withings Scan Watch erstellt. Zur Kontrolle haben die Forschenden fast gleichzeitig ein herkömmliches 12-Kanal-EKG erstellt und von zwei Kardiologen ausgewerten lassen.

Um die Lesbarkeit beziehungsweise Verständlichkeit der jeweiligen Ergebnisse zu bewerten, haben die Wissenschaftler an den Schweizer Universitäten und in den größten Kliniken in einem E-Mail-Aufruf nach Teilnehmern gesucht. An der Studie haben dann 450 Respondenten teilgenommen, davon 26 praktizierende Kardiologen, 95 Ärzte in der Ausbildung, 250 Master-Studierende, 66 Bachelor-Studierende und 13 andere Teilnehmer.

Um alle Außenfaktoren auf die Teilnehmer bei der Bewertung zu nehmen, haben die Studienautoren zur Bewertung lediglich die Darstellung des EKGs geschickt. Die konkrete Benennung der Smartwatch, die vom Gerät gestellte Diagnose sowie die dabei ermittelte Herzfrequenzrate wurden auf der Ergebnisseite unkenntlich gemacht.

Mit der Erfahrung steigt die Genauigkeit

Die Ergebnisse der Studie zeigen hauptsächlich zwei Trends: Mit der Erfahrung steigt auch die Genauigkeit der Bewertung von einem Ein-Kanal-EKG: Die praktizierenden Kardiologen haben bei den Bewertungen die Genauigkeit von 81 Prozent erreicht, in den weiteren Teilnehmergruppen sinkt die Genauigkeit mit geringerer Erfahrung – die Bachelor-Studierenden kommen auf 50 Prozent Genauigkeit, die Master-Studierenden auf 61 Prozent.

Die Genauigkeit bei der Bewertung von EKG-Ergebnissen von unterschiedlichen Berufsgruppen. Swiss Med Wkly. 2023;153:40096

Welche Smartwatches die Ergebnisse mit der besten Verständlichkeit liefern

Im Allgemeinen waren die Ergebnisse von KardiaMobile von AliveCor mit der besten Genauigkeit richtig bewertet, 74 Prozent, also drei Viertel aller Teilnehmer-Bewertungen waren bei KardiaMobile richtig. Danach folgt Fitbit Sense mit 69 Prozent Genauigkeit, danach die Apple Watch mit 65 Prozent Genauigkeit. Die Ergebnisse von Galaxy Watch 3 und Withings ScanWatch haben die Probanden mit einer Genauigkeit von 50 und 49 Prozent respektive richtig geraten.

Genauigkeit bei der Bewertung der EKG-Ergebnisse Swiss Med Wkly. 2023;153:40096

Die Teilnehmer wurden auch gefragt, welche Ergebnisse sie am besten und am leichtesten lesbar finden. Hier führt Apple vor dem AliveCor adie Liste an, weit abgeschlagen sind die Geräte von Fitbit, Withings und Samsung. Diejenigen, die die Lesbarkeit eines Geräts positiv einschätzen, tendieren ebenfalls zu einer genaueren Bewertung von EKG-Ergebnissen. So haben 226 Teilnehmer der Studie die EKG-Ergebnisse der Apple Watch als die besten eingestuft. Dabei haben Sie 1148 Stichproben der Watch mit der Genauigkeit von 67 Prozent bewertet. Die EKG-Ergebnisse anderer Hersteller wurden von den gleichen Teilnehmern mit der Genauigkeit von 63 Prozent bewertet.

Die Lesbarkeit und Verständlichkeit von unterschiedlichen EKG-Ergebnissen Swiss Med Wkly. 2023;153:40096

