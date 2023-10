Apples heimliche Stars: The Underdogs

Apple kann Werbung, das steht seit 1984 fest. In der Liste der besten Werbekampagnen, ausgezeichnet mit Emmy Awards, findet sich regelmäßig der Name des Technologieunternehmens oder seiner Produkte.

Doch die vier Videoclips, um die es hier gehen wird, sind mit keinem der Preise ausgezeichnet, erfreuen sich auf Youtube immer wachsender Beliebtheit. Eigentlich ist das keine Werbung mehr, sondern eine Mini-Serie rund um „Apple at Work“.

Angefangen hat es vor vier Jahren mit einem kurzen Clip. Ein aus vier Apple-Mitarbeitern, die nicht unterschiedlicher sein könnten, aufgestelltes Team muss in zwei Tagen einen Prototyp der berühmten Pizza-Schachtel von Apple entwerfen und präsentieren. Es wird eine Beförderung für alle vier impliziert, denn das Projekt wird offenbar von einem recht hohen Tier abgenommen.

Und so beginnt die Suche nach der perfekten Form (Spoiler: rund), nach der perfekten Präsentation und nach perfekten Argumenten. Das alles erledigen die Mitarbeiter auf ihren Macs, iPads, mithilfe von iPhones und Apple Watches, in den abendlichen Überstunden wird eine beachtliche Menge von Pizzen (in schnöden rechteckigen Boxen) verschlungen und eine unsägliche Menge von Filterkaffee konsumiert.

Das Video vom April 2019 kommt auf Apples Kanal auf 11 Millionen Ansichten, doch das sollte lediglich der bescheidene Start der Mini-Serie sein.

Das nächste Video kommt just zur Corona-Pandemie im Juli 2020. Doppelt so lang, aber dafür mit mehr Dramatik, denn jede und jeder der Kollegen soll zu Hause mit eigenen Herausforderungen zurechtkommen: Der eine betreut seine minderjährigen Kinder, der andere lebt mit seiner Mutter. Dazu stellt die Chefin aus der letzten Folge scheinbar unüberwindbare Hürden: Die Pizza-Schachtel soll um die Hälfte günstiger werden, dazu aber leichter recycelbar.

Auch diese Aufgabe meistern die Underdogs mithilfe von Macs, iPads und iPhones. Der eine scannt das Budget mit dem iPhone und verschickt das fertige PDF ans Team, der andere misst zunächst die Abmessungen mit dem iPad oder mit seinem Gehäuse, bis er den Tipp bekommt, doch die Lupe als App zu benutzen.

Auch dieses Video ist recht beliebt und erreicht auf Youtube rund 35 Millionen Aufrufe.

Das dritte Video aus der Serie wurde im Frühling 2022 veröffentlicht, offenbar mit einem Seitenhieb auf die damalige Diskussion um „Back to Work“ bei Apple. Das Team kündigt und gründet eine eigene Firma. Ähnlich wie in den älteren Clips werden die Vorteile der Zusammenarbeit über Macs und iPads hervorgehoben, Ted Lasso und sein „Believe“-Banner haben im Video kurze Cameo-Auftritte.

Einen richtigen Durchbruch hat dagegen das letzte Video der Serie über die Underdogs geschafft – „The Swiped Mac“. Das Drama rund um das bunte Team ist schnell klar: Nicht nur müssen Bridget, Dave, Brian & Co. rechtzeitig zu einem wichtigen Termin eine wichtige Präsentation präsentieren, der Mac von Bridget wird dazu noch gestohlen.

Das Ganze mutiert schnell zu einer Verfolgungsjagd nach den Dieben und dem Mac. Die nichts ahnenden Diebe hetzen von einem Hehler bis zum anderen, bis sie bei einer Hackerin landen. Doch auch sie kann nichts mit dem gestohlenen Mac anfangen. Letztlich finden die Underdogs den Mac und entsperren ihn in der letzten Sekunde, bevor die Firmensicherheit die Daten darauf löschen kann.

Das Video hat in nur zwei Monaten 75 Millionen Aufrufe und ist mit Abstand das meistgesehene Video auf dem Apple-Kanal. Auch die drei anderen Clips der Mini-Serie sind bei den Zuschauern beliebt. Die dritte Folge landet mit 36 Millionen Views auf Platz drei, die zweite Folge mit 35 Millionen Aufrufen auf Platz vier. Lediglich die erste Folge ist etwas weiter unten auf der Beliebtheitsskala: auf Platz 18.

Hinter den vier Videoclips von Apple steckt der Regisseur Mark Molloy. Ein Jahr vor dem Start der Mini-Serie hat er schon für Apple eine Werbung „iPad – Homework“ gedreht, das Apple mittlerweile von seinem Kanal gelöscht hat und nur noch auf Kanälen Dritter zu finden ist.

Die Underdogs knüpfen erfolgreich an die humoristische Erzählweise zu diversen Alltagsproblemen und deren Lösung mittels Apple-Geräten an. Die vier Schauspieler, die das Team von Underdogs verkörpern, sind eher unbekannt. Die strenge Chefin Vivienne wird von Beth Fraser gespielt. Einzig ihr Gesicht könnte Ihnen bekannt vorkommen, denn sie hat bereits in diversen US-Serien wie „Criminal Minds“, „Navy CSI“, „S.W.A.T“ mitgespielt.

Ähnlich wie „Ted Lasso“ auf Apple TV+, wurde die modernere Version von „The Office“ bei Apple zu einem unerwarteten Erfolg. Die letzte Folge hat sogar bei den Aufrufen die Vorstellung von Apple Vision Pro überholt, einem komplett neuen Apple-Produkt seit der Apple Watch. Ob Apple noch weitere Folgen von „The Underdogs“ in Auftrag gibt, ist unbekannt. Möglich ist es auf jeden Fall: Die Einsatzszenarios von Macs, iPads und iPhones im Berufs- und Privatleben sind grenzenlos.

