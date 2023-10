Apples Gewinn bricht ein – falls Google vor Gericht verliert

Darauf weist laut The Register der Finanzdienst Bernstein hin. In der Analyse, die Bernstein einsehen konnte, gehe es um die potenziellen Auswirkungen der zivilrechtlichen Kartellklage, die das US-Justizministerium derzeit in Washington gegen Google führt, weil der Suchmaschinen-Konzern ein Monopol bei der Suche und der Suchwerbung habe.

Einer der wichtigsten Bereiche in dem Verfahren, das seit letztem Monat läuft, ist das Information Services Agreement (ISA) zwischen Apple und Google, das in diesem Prozess als ein bedeutendes Beispiel für wettbewerbswidriges Verhalten hervorgehoben werde. Problem und Risiko dabei für den Konzern aus Cupertino: Die Summe, die Google an Apple zahlt, entspricht laut Bernstein mehr als einem Sechstel des Jahresgewinns des iPhone-Herstellers.

Apple drohen deutliche Einbußen

Bernstein hält es in dem Bericht für möglich, dass das Bundesgericht gegen Google entscheidet und es zwingen könnte, sein Suchabkommen mit Apple zu beenden. Bernstein schätzt, dass das ISA 18 bis 20 Milliarden Dollar an jährlichen Zahlungen von Google an Apple wert ist, was 14 bis 16 Prozent des jährlichen Betriebsgewinns von Apple ausmache (Apples Gewinn im Fiskaljahr betrug 99,8 Milliarden US-Dollar, im Jahr 2023 wird er wohl etwas geringer ausfallen – Zahlen gibt es am 2. November. Der Anteil wäre dann also höher. Anm. d. Red). Das Justizministerium selbst dagegen schätzte im Prozess, dass Apple “nur” rund 10 Milliarden US-Dollar aus dem ISA mit Google kassiert, doch stammen diese Zahlen aus externen Quellen – also nicht von Apple oder Google, behauptet der Bericht.

Urteil dürfte sich hinziehen

Experten halten es für möglich, dass Google den Fall verlieren könnte und damit die lukrative Vereinbarung mit Apple sowie ähnliche mit Samsung und Mozilla wahrscheinlich nicht überleben würde. Freilich: Das Urteil im Google-Kartellverfahren steht nicht unmittelbar bevor, es dürfte wohl eher 2024 werden. Dann könnte ein langwieriger Berufungsprozess folgen, der das Verfahren voraussichtlich verlängern wird. Die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Apple werden Bernstein zufolge trotz der hohen Summe jedoch “wahrscheinlich nicht schwerwiegend sein”.

Apple hätte im schlimmsten Fall andere Option

Denn Apple könnte beispielsweise eine Partnerschaft mit einer anderen Suchmaschine eingehen, um die Standard-Suchmaschine zu werden und gleichzeitig die Vereinbarung mit Google außerhalb der USA beibehalten, so in dem Bericht:. Aber: “Ein wahrscheinlicheres Szenario ist, dass Apple einen Auswahlbildschirm anbietet.”

Apple verfüge über den Zugang zu seiner installierten Basis, die mehr als 60 Milliarden US-Dollar an Werbeeinnahmen generiere. Daher dürfte Apple nach Einschätzung der Analyse auch weiterhin eine Provision in der Größenordnung von 25 bis 30 Prozent für den Zugang zu Werbeeinnahmen über die Suche verlangen. Die Einführung eines Auswahlbildschirms würde Apple zudem die Möglichkeit bieten, eine eigene Suchmaschine als Option zu lancieren. Das wäre aktuell nicht möglich, ohne die Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden auf sich zu ziehen, fügt der Bernstein-Bericht hinzu.