iPhone 15 nach einer Woche im Test: Alles richtig gemacht!

In diesem Jahr war die Qual der Wahl besonders groß: Apple hat dem iPhone 15 so viele Upgrades spendiert, dass der Kontrast zum Vorgängermodell gigantisch ist. Für viele Nutzer scheinen das aktuelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus “Pro“ genug zu sein, dass die tatsächlichen iPhone 15 Pro-Modelle plötzlich uninteressant sind.

So geschehen auch bei uns in der Macwelt-Redaktion. Lesen Sie im Folgenden den Erfahrungsbericht von drei Macwelt-Redakteur:innen: das iPhone 15 nach einer Woche im Praxis-Test.

Design

Das Design ist eine deutliche Verbesserung! Im Vergleich zum iPhone 14, 13 und 12 – welche allesamt auf das kantige Gehäuse-Design setzten – liegt das iPhone 15 mit seinen leichten Abrundungen deutlich angenehmer in der Hand. Der Unterschied fällt rein optisch gar nicht so stark auf, doch Sie müssen das Gerät nur einmal selbst angefasst haben und sie möchten nicht wieder zurück.

Gleiches gilt für die Rückseite und den Rahmen. Dieser ist zwar nicht aus Titan (ein Feature, welches den Pro-Modellen vorbehalten bleibt), hat aber wie die Rückseite einen großen Vorteil: Apple hat sich für eine matte Optik entschieden, sodass unschöne Fingerabdrücke zwar nicht komplett vermieden werden können. Sie müssen jedoch – falls Sie so mutig sind und Ihr Gerät in keiner Schutzhülle verstauen möchten – deutlich weniger zum Putzlappen greifen, um das iPhone in einen ansehnlichen Zustand zu bringen.

Und dennoch – im Großen und Ganzen bleibt Apple beim iPhone 15 beim Design des iPhone 11 – und das wird langsam langweilig, egal ob Notch oder Dynamic Island, Titan, Edelstahl oder Aluminium oder mattes oder glänzendes Glas. Es wird wirklich Zeit für eine deutliche Design-Änderung.

In unserem Test kommen iPhone-Modelle in den Farben Schwarz, Rosé und Grün zum Einsatz. Während Schwarz wohl die intensivste Schattierung bietet, folgt gleich darauf das roséfarbene Gerät. Das grüne iPhone 15 ist merklich grün, aber nicht ganz so kraftvoll wie die anderen Testgeräte. Am besten zu sehen sind die Farben bei allen hellen Varianten am Kameramodul, wo sie deutlich satter sind als auf dem matten Glas der Rückseite.

Wenn Sie von einer Schutzhülle Gebrauch machen, werden Sie am Ende sowieso nicht viel von der Gehäusefarbe mitbekommen. Außer, Sie schnappen sich eine durchsichtige Silikonhülle wie von ESR für knapp 20 Euro auf Amazon. Davon ganz abgesehen, ist es reichlich schade, dass durch die kantigen Schutzhüllen das Gefühl des neuen Gehäuse-Designs verloren geht. Ob sich der Kauf der neuen Fine-Woven-Hüllen lohnt, werden wir weiter unten im Kapitel „Zubehör“ genauer erörtern.

Kamera

Apple setzt beim iPhone 15 und iPhone 15 Plus nach wie vor auf eine Dual-Kamera. Allerdings kommt nun ein 48-MP-Sensor zum Einsatz, den Apple erstmals im iPhone 14 Pro (Max) verwendet hat.

Aufgrund der hohen Sensorauflösung sind nun auch Zweifach-Zoom-Aufnahmen möglich. Außerdem neu: Das iPhone 15 (Plus) kann Bilder jetzt als 24-MP-Bilder speichern und sobald das iPhone beim Fotografieren Gesichter oder Haustiere wie Katzen und Hunde erkennt, können Sie auch im Nachhinein schöne Portraitbilder einstellen – ohne im eigenen Portrait-Modus fotografiert zu haben.

Natürlich erhalten Sie mit dem iPhone 15 Pro und besonders mit dem 5x optischen Zoom im iPhone 15 Pro Max mehr Optionen beim Fotografieren.

Doch für Schnappschüsse im Alltag bietet das iPhone 15 eine tolle Bildqualität. Dank der höheren Auflösung können Sie nun auch in die Fotos hineinzoomen und noch viele Details sehen:

Akku

Im Netz äußern viele iPhone-Fans ihr Unverständnis gegenüber Apples Entscheidung, das Pro-Motion- und Always-On-Display auch in der iPhone-15-Generation als exklusives Pro-Feature zu verbauen. Was hinter dieser Strategie stecken könnte, erklären wir in einem separaten Artikel. Fest steht jedoch, dass sich das Fehlen eines 120-Hz-Displays und der Always-On-Funktion bei den Nicht-Pro-Modellen positiv auf die Akkulaufzeiten auswirkt.

Selbst mit Apples neuem „80-%-Limit“ kommt man gut über den Tag, ohne zwischendurch das iPhone laden zu müssen.

Bei iPhone 15-Modellen kannst du zwischen „Optimiertes Laden der Batterie“, „80 % Limit“ und „Ohne“ wählen. Tippe dazu auf „Einstellungen“ > „Batterie“ > „Batteriezustand & Ladevorgang“ > „Ladeoptimierung“, und wähle eine Option aus. Apple

USB-C

Neben den abgerundeten Kanten ist USB-C eine weitere Veränderung, die optisch kaum auffällt, in der Praxis aber einen beeindruckenden Unterschied macht. Freilich wird es für eingefleischte iPhone-User nicht einfach sein, sich vom Lightning-Kabel zu trennen, doch wenn Sie bereits andere, einigermaßen moderne Apple-Geräte im Haushalt haben, etwa ein iPad oder ein Macbook, dann haben Sie den ersten Schritt ohnehin schon gemacht.

Zwar können Sie mit dem neuen USB-C-Anschluss nicht schneller laden oder Daten übertragen als mit Lightning, dafür können Sie Ihr iPhone jetzt per Kabel – USB-C auf USB-C, HDMI oder Displayport – und ohne zusätzlichen Adapter an einen Monitor anschließen und das Bild darauf übertragen. Unterstützte Geräte wie unser Viewsonic VP2785-4K können das iPhone außerdem gleichzeitig aufladen. So geht Ihnen beim Arbeiten am Monitor nie der Saft aus.

Kombiniert mit Bluetooth-Tastatur und -Maus kann das unter Umständen sogar als rudimentärer Arbeitsplatz fungieren, mehr Potenzial sehen wir allerdings als Gaming-Gerät mit einem Bluetooth-Controller. Zumindest für gelegentliches Zocken sollte das völlig ausreichen.

Eine weitere Funktion, die der neue USB-C-Anschluss ermöglicht, ist das Laden anderer (kleinerer) Geräte, etwa von Airpods oder einer Apple Watch; bei den Airpods funktioniert das sogar mit dem alten USB-C-auf-Lightning-Kabel, ganz überflüssig wird es dadurch also noch nicht.

Dieses landläufig als „Reverse Charging“ bezeichnete Feature ist nicht beschränkt auf Apple-Produkte: Auch In-Ear-Kopfhörer und Kleinelektronik anderer Hersteller können Sie auf diese Weise per Kabel vom iPhone aus laden, falls Sie dringend Strom auf einem dieser Geräte benötigen und Ihr iPhone noch genügend Ladung hat.

Der wohl größte Vorteil des neuen USB-C-Anschlusses ist jedoch, dass man nun weniger Angst haben muss, sein Ladekabel zu Hause zu vergessen, wenn man irgendwo unterwegs ist. Statistisch betrachtet sind Sie als durchschnittlicher iPhone-User zu jedem Zeitpunkt von zwei bis drei Android-Usern umgeben – die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein USB-C-Kabel bzw. Ladegerät dabeihat und es Ihnen ein Weilchen leihen kann, ist viel, viel größer als bei einem Lightning-Kabel.

Dynamic Island

Mit der Dynamic Island hat das iPhone 15 (Plus) ein weiteres Pro-Feature aus dem vergangenen Jahr erhalten. Wer die dynamische Insel bislang nicht nutzen konnte, kann sich nun über ganz neue Bedienungsmöglichkeiten freuen. Ob die Dynamic Island wirklich sinnvoll ist oder nur ein genialer Werbegag, müssen Sie wohl am Ende für sich selbst herausfinden.

Bisher ist die Anzahl der Apps, die von diesem Feature explizit Gebrauch machen, überschaubar und das Potenzial noch lang nicht ausgeschöpft. Da künftig jedoch alle iPhones mit einer Dynamic Island kommen, und nicht nur die Pro-Modelle, dürften sich App-Entwickler allmählich etwas dafür einfallen lassen. Wir sind gespannt, was da noch kommt.

Nicht auszuschließen für die Dynamic Island ist natürlich das Schicksal der Touch Bar des Macbook Pro – ein spannendes Konzept mit wenig Rückhalt aus der Community. Es bleibt abzuwarten.

Wer von einem Notch-iPhone auf das iPhone 15 umsteigt, wird jedoch von der Dynamic Island begeistert sein. Apples Entwickler haben sich richtig Gedanken gemacht, was man dort an Informationen und Animationen packen kann. Dies sind auf den ersten Blick kleinere Änderungen beim alltäglichen Gebrauch, sie summieren sich jedoch über die Tage zu einem informativeren Betriebssystem. Sei es eine kleine Animation beim Anstecken des Ladekabels oder die Alben-Cover beim Abspielen der Musik oder Podcasts, oder ein Wecker, den man direkt aus dieser Leiste auf Schlummern stellen kann.

Zubehör

Während die Silikonhüllen mit gewohnt hoher Qualität ausgeliefert werden, scheint Apple mit den umweltfreundlicheren „Fine-Woven“-Hüllen den Geschmack seiner Community nicht wirklich getroffen zu haben. Der Lederersatz ist sehr glatt und wohl sehr empfindlich. Auf X (ehemals Twitter) berichten viele User von Kratzern und Abnutzungsspuren nach kurzer Nutzungszeit.

Auch wir haben eine Fine-Woven-Hülle im Test genutzt und bisher können wir die Kritik nur teilweise nachvollziehen. Ja, diese Art der Hülle liegt nicht so elegant in der Hand wie eine Lederhülle, aber wer auf seine Schutzhülle samt iPhone achtgibt, hinterlässt beide in einem ansehnlichen Zustand.

Dasselbe gilt auch für andere Fine-Woven-Accessoires wie das Wallet. Bereits eine Woche in der Hosentasche haben dem Magsafe-Kartenhalter ordentlich zugesetzt. Nicht auszudenken, was passiert, wenn es in einer Handtasche mit Schlüsseln und anderen harten Gegenständen liegt.

Fazit

Wenn Sie auf ein iPhone 15 umsteigen wollen, werden Sie den Schritt nicht bereuen. Die Generation 15 bietet solide Neuerungen, die alle Anforderungen an ein modernes Smartphone und gute Kamera erfüllt.

