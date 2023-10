macOS 14 Sonoma: Die richtigen Einstellungen

Während Apple in macOS 13 Ventura die Systemeinstellungen radikal umgebaut hatte, sind die Änderungen in macOS 14 Sonoma viel moderater ausgefallen. Wenige Optionen haben einen anderen Platz gefunden und in einigen Einstellungen haben die Entwickler die Übersichtlichkeit und Handhabung verbessert.

Auch das eine oder andere Neue ist hinzugekommen, etwa beim Bildschirmhintergrund und Sperrbildschirm. Zudem sollten Sie nach dem Update prüfen, ob nicht versehentlich Einstellungen geändert wurden.

Navigation verbessert

Es fällt zwar kaum auf, aber oben im Fenster der Systemeinstellungen gibt es nun wie in einem Browser dauerhaft zwei Pfeile, um vor- und zurück navigieren zu können. Somit können Sie sich per Mausklick durch die zuletzt aufgerufenen Einstellungen bewegen. Und klicken Sie auf einen der Pfeile und halten die Trackpadtaste beziehungsweise die Maustaste gedrückt, öffnet sich ein Menü mit den zuletzt aufgerufenen Einstellungen.

In den Systemeinstellungen kann man jetzt wie in einem Browser über Pfeiltasten vor- und zurück navigieren. Thomas Armbrüster

Finden Sie etwas in den Systemeinstellungen nicht gleich oder gar nicht, hilft wie bisher das Suchfeld. Im Suchfeld blendet sich in macOS 14 Sonoma jetzt ein Menü mit Vorschlägen ein, wenn Sie es anklicken oder die Suche mit Command-F aktivieren. Im Menü werden dann häufig verwendete Einstellungen aufgelistet.

Oder man blendet wie bisher über das Menü „Darstellung“ eine alphabetisch sortierte Liste der Einstellungen ein. Dort sind dann auch Punkte aufgelistet, die man sonst nur als Unterpunkte zu einer anderen Systemeinstellung findet, etwa die Optionen der Systemeinstellung „Allgemein“.

Deutlich verbessert hat sich die Übersichtlichkeit der Systemeinstellung „Teilen“, zu finden unter „Allgemein“. Die Optionen sind jetzt logisch gruppiert und durch Symbole gekennzeichnet. Auch die Fenster mit den Einstellungen, die man mit einem Klick auf das i-Symbol öffnet, wurden neu gestaltet.

Die Einstellungen in der Systemeinstellung „Teilen“ sind nun thematisch gruppiert. Thomas Armbrüster

Geänderte Bedienung

In der Systemeinstellung „Bildschirmzeit“ aktivieren Sie die Erfassung der Daten mit einem Klick auf „App- & Websiteaktivität“. Danach blenden sich auch die Optionen „App Limits“, „Auszeit“ und „Immer erlaubt“ ein. Andere Einstellungen, wie diejenigen für die Kommunikation und die Sicherheit, sind dagegen inzwischen immer zu sehen, jetzt nach Kategorien gegliedert.

Neu hinzugekommen sind „Kommunikationssicherheit“, diese Einstellungen dienen dem Jugendschutz, und die Option „Bildschirmentfernung“. Diese Einstellung soll auf iPhone und iPad verhindern, dass man die Geräte zu nah vor die Augen hält, was vor allem bei Kindern zu Kurzsichtigkeit führen kann. iPhones und iPads müssen dazu aber über Face-ID verfügen.

Um die Bildschirmzeit zu aktivieren, klickt man jetzt auf „App- & Websiteaktivität“. Thomas Armbrüster

Die Einstellung für das automatische Aus- und Einblenden der Menüleiste und für die zuletzt benutzten Objekte haben den Ort gewechselt und sind nun unter „Kontrollzentrum“ zu finden. Das ergibt mehr Sinn als bisher, denn in dieser Systemeinstellung bestimmt man auch die andere Menüleistenobjekte.

Bisher war hierfür die Systemeinstellung „Schreibtisch & Dock“ zuständig. Diese hat dafür die Einstellungen für die Widgets auf dem Schreibtisch hinzubekommen.

Und in der Systemeinstellung „Bedienungshilfen“ ist eine Kategorie „Sprechen“ hinzugekommen. Über „Live Sprachausgabe“ können Sie Texte speichern, die dann über ein Menüleistensymbol laut vorgelesen werden, um sie beispielsweise bei einer Facetime-Kommunikation zu verwenden.

Mit „Eigene Stimme“ können Sie Ihre Stimme aufnehmen und als Sprache speichern, um sie beim Vorlesen der Texte zu verwenden, anstatt eine der mitgelieferten synthetischen Stimmen zu nutzen. Dazu ist ein Mac mit Apple-Chip erforderlich.

Bisher ist aber nur Englisch als Sprache verfügbar, das Lesen dauert rund 20 Minuten. Nach der Aufnahme braucht der Mac sehr viel Zeit, um die Stimme zu generieren, ein Macbook muss dazu an den Strom angeschlossen sein. Die Stimme wird lokal verarbeitet und gespeichert.

Wer möchte, dass der Mac mit der eigenen Stimme spricht, kann diese aufnehmen und als Systemsprache verwenden, bisher aber nur in Englisch. Thomas Armbrüster

Einstellungen prüfen

Nach dem Update auf macOS 14 Sonoma sollten Sie prüfen, ob dabei Einstellungen geändert worden sind, die Sie in der älteren Systemversion vorgenommen haben. Erste Anlaufstelle sind die Einstellungen für iCloud. Denn es kann in seltenen Fällen vorkommen, dass hier nach dem Update etwas anderes eingestellt ist als vorher. So laufen Sie nicht Gefahr, dass etwa Fotos oder Dokumente in iCloud gespeichert werden, obwohl Sie dies bisher nicht aktiviert hatten.

Um den iCloud-Speicher zu verwalten, klicken Sie in der Systemeinstellung „Apple-ID“ auf „iCloud“. Hier sehen Sie zuerst nur Fotos, iCloud Drive, Mail und die Passwörter. Um die anderen Programme einzublenden, die auf iCloud zugreifen können, klicken Sie auf „Weitere Apps einblenden“. Anders als noch in macOS 13 Ventura werden diese Apps nun in einem eigenen Fenster aufgelistet und nicht im Hauptfenster.

Nach dem Update auf macOS 14 Sonoma sollte man die Einstellungen für iCloud überprüfen. Thomas Armbrüster

Zudem prüfen Sie unter „iCloud“, ob der erweiterte Datenschutz aktiviert ist. Hatte Sie ihn bisher nicht verwendet, sollten Sie ihn einschalten, da dann alle in iCloud gespeicherten Daten Ende-zu-Ende verschlüsselt sind. Haben Sie iCloud+ abonniert, schauen Sie nach, ob Private Relay eingeschaltet ist. Dann sind Sie beim Surfen mit Safari etwas anonymer im Web unterwegs.

Der erweiterte Datenschutz aktiviert die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aller in iCloud gespeicherten Daten. Thomas Armbrüster

Werfen Sie außerdem einen Blick in die Systemeinstellung „Allgemein > Teilen“. Hier sollte nichts aktiviert sein, was man nicht wirklich verwendet. Denn jede Freigabe ist immer auch eine potenzielle Möglichkeit für Fremde, auf den Rechner über das lokale Netz zuzugreifen.

Obendrein sollten Sie sich die Einstellungen unter „Datenschutz & Sicherheit > Ortungsdienste“ und dort insbesondere die Systemdienste anschauen, wozu Sie auf „Details“ klicken. Hier sind nach einem Update eventuell Einstellungen aktiviert, die Sie bisher nicht eingeschaltet hatten.

Welche Systemdienste auf die Ortsinformationen des Mac zugreifen dürfen, sieht man nach einem Klick auf „Details“. Thomas Armbrüster

Wer mehrere Schreibtische (Spaces) verwendet und sich wundert, warum er unter macOS 14 Sonoma keine unterschiedlichen Hintergrundbilder für die verschiedenen Schreibtische einstellen kann, findet in der Systemeinstellung „Hintergrundbild“ den Schuldigen. Denn dort gibt es eine neue Option „In allen Spaces anzeigen“.

Ist diese aktiviert, sind die Hintergrundbilder von allen Schreibtischen identisch mit diesem Motiv. Leider gibt es bisher keine Möglichkeit, auf unterschiedlichen Schreibtischen auch verschiedene Widgets zu platzieren. Sie erscheinen immer automatisch in allen Spaces.