Macbooks erst 2026 mit OLED-Bildschirmen

Der gut vernetzte Display-Experte Ross Young hat seine Vorhersage zu den kommenden OLEDs bei Macbooks nochmal bestätigt: Die nächsten OLED-Macs sind nicht vor 2026 zu erwarten. Dies berichten “Macrumors” mit dem Hinweis auf ein von ihm abgehaltenes Seminar zu dem Lieferanten-Netzwerk bei Apple.

Ross Young argumentiert diese lange Zeitspanne bis zu der Einführung von richtigen OLEDs bei Macs mit der Notwendigkeit, passende Produktionslinien für eine Massenproduktion der neuen Bildschirme zu bauen. Vor dieser Herausforderung stehen gerade Apples Zulieferer.

Apple unterhält in seinem Produktportfolio derzeit eine Mischung diverser Display-Kategorien. Die Apple Watch hatte von Anfang an einen OLED-Bildschirm, das iPhone war mit dem iPhone X an der Reihe. Der Umstieg ist noch nicht komplett vollzogen, denn Apple verkauft nach wie vor ein iPhone SE dritter Generation mit LCD-Bildschirm.

Als Zwischenstufe zwischen den herkömmlichen LCD- und OLED-Bildschirmen hat Apple im Frühling 2021 das iPad Pro 12,9” mit Mini-LED herausgebracht, im Herbst 2021 folgten Macbooks Pro 14 und 16 Zoll mit der gleichen Technologie. Die beiden Displays – Pro XDR und Studio Display – ahmen zwar die Funktionsweise von Mini-LEDs nach, sind noch aus herkömmlichen Panels gebaut.

Der Vorteil von OLED und Mini-LED: Pixel leuchten nur in den Bereichen des Bildschirmes, wo dies benötigt wird und so sparen sie Strom. Seit Jahren kursieren jedoch schon Gerüchte, dass Apple an der nächsten Stufe der Display-Technologie arbeitet – der Micro-LEDs. Diese werden als Nachfolger von OLED gesehen, da aus anorganischen Materialien gefertigt, und deswegen langlebiger und ohne Einbrenneffekte. Das erste Produkt mit dem Bildschirm könnte eine Apple Watch Ultra sein.

