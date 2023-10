So teuer ist es, sein iPhone 15 zu laden – das Ergebnis ist erstaunlich

Strom ist teurer geworden und kostete im letzten Halbjahr 46,27 ct/kWh. Manch Apple-Fan fragt sich da vielleicht, ob das Aufladen eines großen iPhone 15 Pro Max nicht doch auf Dauer recht teuer werden kann? Schließlich hängen die Geräte ständig am Stromnetz, die Akkus sind größer geworden und auch die Netzteile werden immer leistungsfähiger. Wir rechnen für Sie nach, was Sie das Aufladen eines neuen iPhone 15 (Plus) und iPhone 15 Pro (Max) wirklich kostet.

Spoiler: Der Verbrauch eines Gadgets wird oft völlig überschätzt. Nur weil ein Gerät ständig an der Steckdose hängt, bedeutet dies nicht, dass es auch viel Energie verbraucht.

Was kostet mich das iPhone-Aufladen?

Wollen Sie wissen, was Sie das tägliche Aufladen Ihres iPhone-Akkus kostet, müssen Sie nur die Kapazität des Akkus als Grundlage nehmen – die Apple mit gleich zwei Einheiten angibt: Wh und mAh. Die Angabe der Wh oder Wattstunden ist für unsere Zwecke sinnvoller, bei der Angabe der mAh müsste zusätzlich die Voltzahl einkalkuliert werden.

Laut unserer Daten bietet der Akku des iPhone 15 exakt 12,981 Wh, das iPhone 15 Plus speichert wie der Vorgänger 16,95 Wh und das iPhone 15 Pro 12,7 Wh und das iPhone 15 Pro Max 17,109 Wh.

Um die Kosten für das Aufladen auszurechnen, müssen Sie nun nur noch die Zahl der verbrauchten Wattstunden mit Ihrem Strompreis multiplizieren.

Modell Akkukapazität Wattstunden iPhone 15 3.349 mAh 12,981 Wh iPhone 15 Plus 4.383 mAh 16,95 Wh iPhone 15 Pro 3.274 mAh 12,7 Wh iPhone 15 Pro Max 4.422 mAh 17,109 Wh

Da sich die individuellen Ladevorgänge nur schwer berechnen lassen – je nach Nutzungsart – gehen wir zur Vereinfachung von dem Extremfall aus: Sie laden den Akku Ihres iPhone 15 einmal vollständig auf.

In der Praxis kommen Sie vermutlich mit weniger Aufladevorgängen aus oder der Akku hätte noch 20 oder 30 Prozent Restkapazität. Reicht bei Ihnen eine Akkuladung über zwei Tage, halbieren sich die Kosten folglich. Wie oft Sie Ihren Akku aufladen, finden Sie bei Bedarf unter der Einstellung Batterie aufgelistet. Die 10-Tage-Übersicht zeigt Ihnen hier, wie oft der Akku in den letzten Tagen aufgeladen wurde.

Leider erreichen Netzteile und Akkus nur einen mäßigen sogenannten Wirkungsgrad von etwa 70 Prozent – knapp 30 Prozent gehen verloren, müssen aber mit bezahlt werden. Will man also einen Akku mit 12,981 Wh (iPhone 15) komplett aufladen, werden in Wirklichkeit eher 16,87 Wh verbraucht. Bei dem größeren iPhone 15 Pro Max ergibt sich bei unserer Rechnung von 17,109 x 1,3 = 22,24 Wh. Die Dauer des Aufladevorgangs ist nicht relevant, es geht nur um die Kosten dieser 16,87 Wh bzw. 22,24 Wh. Bei 46,27 Cent pro kWh sind dies 46,27 Cent x 0,01687 kWh bzw. 46,27 Cent x 0,02224 kWh.

So viel kostet es, das iPhone 15 zu laden:

Modell pro Aufladung Kosten pro Jahr (tägliches Aufladen) iPhone 15 0,78 Cent 2,85 € iPhone 15 Plus 1,02 Cent 3,72 € iPhone 15 Pro 0,76 Cent 2,79 € iPhone 15 Pro 1,03 Cent 3,76 €

Sie laden Ihr iPhone 15 drahtlos auf? Das ist leider eine besonders ineffiziente Lademethode. So erreichen die Netzteile und Akkus beim drahtlosen Aufladen einen mäßigen Wirkungsgrad von etwa 60 Prozent – etwa 40 Prozent gehen verloren, müssen aber bezahlt werden. Laden Sie Ihr iPhone 15 Max also drahtlos auf, verbrauchen Sie doppelt so viel Energie wie beim Aufladen eines iPhone 15 per USB-C.

(Nicht zu vergessen: Auch wenn Ihr USB-C-Ladegerät in der Steckdose steckt und nicht lädt, verbraucht es ein wenig Strom, vielleicht 0,1W – das entspricht etwa einem 50 Cent pro Jahr.)

Beim Strompreis orientieren wir uns an einer Untersuchung des BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft), der bei einer Strompreisanalyse für das vergangene erste Halbjahr von 2023 einen aktuellen Durchschnittspreis von 46,27 Cent pro Kilowattstunde gekommen ist. Natürlich kann Ihr Strompreis günstiger oder teurer sein – Ihren individuellen Preis sehen Sie in Ihrem Vertrag, um die Berechnung anhand Ihrer Daten zu übernehmen.

Warum ist der Stromverbrauch so gering?

Die Kosten sind trotz Hunderten an Ladevorgängen pro Jahr überraschend niedrig, hier lässt sich nur wenig Geld einsparen. Verantwortlich dafür ist die effiziente Smartphone-Technik heutzutage. Um Gewicht und Platz zu sparen, ist jede Komponente auf niedrigen Stromverbrauch ausgelegt und ein Smartphone nutzt jede Gelegenheit, um in einen Stromsparmodus zu fallen. So läuft etwa eine iPhone-CPU für eine Rechenaufgabe nur Sekunden mit voller Taktung und reduziert nach der Berechnung sofort wieder die Leistung.

Stromfresser im Blick behalten

Es ist eher erstaunlich, wie viel Strom andere Haushaltsgeräte verbrauchen. Nutzten Sie einen Ölheizkörper wie den TRRS1225 von Delonghi, verbraucht dieser bei voller Leistung stolze 2.500 Watt, was bei 10 Stunden Nutzungszeit pro Tag 25.000 Wh verschlingt oder 25 kWh. Die Nutzung kostet folglich selbst bei nur 10 Stunden Volllast schon knapp 12 Euro pro Tag ­oder etwa 371 Euro im Monat – ein iPhone 15 Pro Max dagegen rund 3 Euro pro Jahr.

Es sind in der Regel alte Elektrogeräte, die ihre Stromrechnung belasten – beispielsweise der alte Kühlschrank oder die elegante Designer-Standleuchte. Sie können Sie Verbrauch dieser „Großverbraucher“ natürlich auch per Strommessgerät überwachen, dies beherrschen die meisten Funksteckdosen. Die intelligente Steckdose Eve Energy unterstützt sogar Homekit.

Stromfresser finden und Verbrauch mit intelligenten Steckdosen reduzieren

Fazit

Das Aufladen eines iPhone 15 (Pro) kostet Sie pro Jahr weniger als ein einziger Coffee-to-go, möglich macht dies die effiziente Technik der aktuellen Smartphones. Finanziell bringen Ihnen da auch Energiespartechniken wie niedrige Bildschirmhelligkeit oder Energiesparmodus wenig.

Schließlich nutzt Ihr iPhone schon jeden Trick, um langen Akkulaufzeiten zu ermöglichen. Selbst auf drahtloses Aufladen müssen Sie nicht verzichten – pro Jahr kostet Sie diese Aufladeversion vielleicht 40 oder 50 Cent mehr.

