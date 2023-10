iPhone 15 oder iPhone 15 Pro (Max) – was soll ich kaufen?

Der Ansturm an die neue iPhone-15-Generation hat sich mittlerweile etwas gelegt – selbst die iPhone-15-Pro-Modelle können Sie sofort kaufen, wenn Sie sie im Apple Store vor Ort abholen. Wenn Sie sich nicht mehr nur fragen, ob Sie umsteigen, sondern auf welches Modell genau, dann haben wir die Antwort auf die Frage: iPhone 15 oder iPhone 15 Pro (Max)?

iPhone 15 (Pro): Wann sich ein Upgrade überhaupt lohnt

Wer sein iPhone nicht über einen Mobilfunkvertrag finanziert, der nutzt sein Apple-Handy wahrscheinlich für mehrere Jahre und wechselt nicht sofort, wenn die Vertragsverlängerung vor der Türe steht. Deshalb verraten wir Ihnen in diesem Artikel, ab welchem iPhone sich der Wechsel auf ein iPhone 15 wirklich lohnt.

Ich bin beispielsweise von einem iPhone 11 Pro auf das iPhone 15 umgestiegen. Mein 11 Pro hatte ich im Frühling 2020 gekauft, nach rund drei Jahren war der Akku nun so beansprucht, dass ich ihn bei Apple habe tauschen lassen. Weil sich der Umstieg bei diesem Modell wirklich lohnt, habe ich das Handy meinem Bruder geschenkt und die Zeit bis zum iPhone 15 mit einem iPhone X überbrückt.

Und was soll ich sagen? Das Upgrade von diesem Gerät auf die neueste iPhone-Generation war eine noch größere Offenbarung, als ich gedacht habe. Ein Riesensprung bezüglich Fotoqualität, das neue Design ohne Notch, sondern mit der Dynamic Island und alles war auf einmal so schnell – vor allem die Face-ID.

Die wichtigste Erkenntnis aus diesem einen Monat mit einem alten iPhone – Der Akku macht den Großteil des Nutzererlebnisses aus. Wenn Sie also ein iPhone seit zwei, drei oder gar mehr Jahren nutzen, und nicht unbedingt wechseln möchten, dann empfehle ich Ihnen einen Akkutausch bei Apple. Denn so können Sie das Gerät noch weitere Jahre sorgenfrei nutzen.

Was das iPhone 15 von älteren Generationen unterscheidet?

Ganz gleich, ob Sie nun zu einem “normalen” iPhone 15 oder einem iPhone 15 Pro (Max) greifen: Die Dynamic Island, die nun in jedem Modell steckt, wird die Neuerung sein, die Ihnen sofort ins Auge springt. Tatsächlich ist sie mehr als Marketing-Gewäsch von Apple. Das Unternehmen hat sich nämlich sehr gut überlegt, wie man mehr aus einer einfachen Display-Aussparung für die Front-Kamera samt Sensoren herausholen kann.

Ob nun die neue Animation für Face-ID, die Statusanzeige beim Laden, oder die Musiksteuerung für Spotify & Co. – die Dynamic Island erleichtert das Leben eines iPhone-Nutzers in vielen Instanzen, weil übersichtlicher, oder einfach schöner.

Ich kaufe iPhones meistens wegen ihrer Kamera. So hat das iPhone 15 selbst im Vergleich mit dem iPhone 13 einen großen Sprung im Hinblick auf Foto und Video hingelegt. Neben dem neuen Pro-Modell können Sie jetzt auch mit dem Standard-iPhone-15 Fotos mit bis zu 48 Megapixeln aufnehmen. Der Bildsensor ist ebenfalls größer geworden, was die Qualität bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert.

Apple hat seit dem iPhone 14 die sogenannte Photonic Engine implementiert, die nächste Generation der HDR-Bearbeitung wie Deep Fusion. Nicht nur die Abend- und Nachtfotos sind besser geworden, auch Fotos unter normalen Lichtbedingungen sind lebendiger.

Ein Detail ist bei meisten Tests untergegangen: Das Display des iPhone 15 (Plus) und iPhone 15 Pro (Max) ist im Vergleich zu den Vorgängern etwas heller geworden. Und das wirkt sich bei der Darstellung der Fotos merklich aus, die leuchten regelrecht auf dem Bildschirm.

Ich dachte ja, dass sich mit dem Umstieg auf USB-C bei den neuen iPhones etwas ändert. Das passende Ladekabel liefert Apple mit, das Problem rund um Lightning und USB-C schien mir etwas übertrieben zu sein.

Eine echte Offenbarung war, als ich das iPhone 15 an meinem Zweit-Display im Home-Office aufladen wollte. Mit USB-C ist das Aufladen hierrüber kein Problem. Doch neben dem Laden hat der Monitor mein iPhone anstandslos erkannt und hat sofort die Inhalte auf dem Bildschirm dargestellt.

Wer schon jemals versucht hat, bei Freunden, im Büro oder im Hotel das eigene iOS-Gerät mit dem Fernseher oder Monitor zu verbinden, weiß, welche Hürden dabei zu überwinden sind. Schließlich nicht umsonst ist unser Ratgeber “Airplay funktioniert nicht – das ist die Lösung” ein Dauerbrenner.

iPhone 15 oder iPhone 15 Pro?

Ob Sie zum Standard-iPhone-15 oder einem iPhone 15 Pro (Max) greifen, ist zunächst eine Frage des Preises. Der Einstiegspreis des 15 Pro liegt 250 Euro über dem des iPhone 15. Sind die Unterschiede des Pro-Modells das wert?

Ich habe eine Woche jeweils mit dem iPhone 15 und dem iPhone 15 Pro Max verbracht. Der größte Unterschied ist das Kamerasystem. Das iPhone 15 Pro Max hat noch eine zusätzliche Tele-Kamera und etwas mehr Zoom. Wenn Sie aber nicht zu den Profi-Fotografen gehören, die beruflich von der Qualität der Kamera abhängen, werden Sie auch mit dem iPhone 15 tolle Bilder machen können.

Links ist das Foto vom iPhone 15, rechts vom iPhone 15 Pro Max

Die neue Aktionstaste im iPhone 15 Pro (Max) habe ich natürlich auch ausprobiert – die Einrichtung geht leicht von der Hand. Doch auch wenn Sie beispielsweise ChatGPT auf die Aktionstaste legen können, fehlt mir keine cleveres Nutzungsszenario ein, das mir bislang fehlte. Vielleicht das Anzeigen meines Deutschlandstickets auf einen Druck? Aber zu Not kann man diese Option auch auf dem iPhone 15 mit einem Doppeltipp auf die Rückseite einrichten.

Auch das Always-On-Display auf dem iPhone 15 Pro (Max) ist zwar nett, aber nicht so ausschlaggebend wie auf der Apple Watch. Erst in der Kombination mit dem neuen Standby-Modus wird die Funktion nützlich sein, aber selbst das nur in wenigen Szenarios wie dem Aufladen auf dem Nachtisch.

Was mich beim iPhone 15 Pro Max richtig überrascht hat, war das Pro-Motion-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Das klingt zwar auf dem Papier recht technisch, auch ich konnte mir beim Lesen von den ganzen Tests nicht vorstellen, was das Ganze bringen soll. Von “flüssig” und “butterweich” war oft die Rede – und das stimmt tatsächlich.

Alle Wischgesten, die Videowiedergabe und die einzelnen Aktionen auf dem Display passieren einen unmerklichen Tick schneller, die Übergänge zwischen den einzelnen Frames sind flüssiger wahrzunehmen.

Wer einen solchen Bildschirm nicht mal selbst ausprobiert hat, wird den Unterschied nur schwer nachvollziehen können. Doch wir versuchen mit einem Bild: Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Kommode mit herkömmlichen Schubladen. Diese funktionieren einwandfrei, gleiten in ihren Schienen relativ geräuschlos und leicht, doch eines Tages probieren Sie eine Selbsteinzugschublade mit dem fast mühelosen und geschmeidigen Schließen. Ab diesem Zeitpunkt wollen Sie nie wieder zurück. So ungefähr hat sich das Pro-Motion-Display auf mich ausgewirkt.

Fazit

Das iPhone 15 Pro (Max) hat im Unterschied zum iPhone 15 eine zusätzliche Aktionstaste, den neuen Titanrahmen, einen etwas besseren bzw. größeren Akku, eine zusätzliche Tele-Kamera mit etwas mehr Möglichkeiten, den neueren Chip “A17 Pro” und einen besseren Bildschirm.

In der Praxis fand ich nur die Unterschiede beim Bildschirm tatsächlich greifbar. Und das ist zu wenig, um einen Aufpreis von 250 Euro zu rechtfertigen.

