iPhone 15 (Pro): Dieses Zubehör brauchen Sie unbedingt

Neue Designs, ein besserer Preis und Dynamic Island für alle: Seit September ist endlich das iPhone 15 (im Test) zu haben. Mit neuen Funktionen zeigt sich Apple diesmal etwas großzügiger: den neuen Action Button sowie die Dynamic Island haben jetzt alle Modelle der Serie an Bord. Weil man mit dem richtigen Zubehör und passenden Gadgets aber auch aus dem brandneuen iPhone noch einiges an Funktionalität und Bedienungsfreude herauskitzeln kann, haben wir uns für Sie umgesehen: Hier finden Sie spannende Extras und nützliches Zubehör für Ihr neues iPhone 15 (Pro).

Die besten Hüllen für das iPhone 15 im Test

Torras Guardian – Hülle für iPhone 15 Pro

Torras

Preis: 20 Euro

Es kommt nicht oft vor, dass bei einer Handyhülle alles stimmt – der “Guardian” setzt aber alle Häkchen an der richtigen Stelle: Die Hülle schmiegt sich perfekt ans iPhone 15 Pro, sieht mit mattem Design und geschmeidiger Geometrie richtig schick aus und erweist sich als besonders robuster Schutzschild. Die 68 Gramm schwere Panzerung wird an kritischen Stellen von eingearbeiteten Luftpolstern verstärkt, kann Stürze auch aus mehreren Metern Höhe abfangen und liegt gut in der Hand. Einziges Manko: Die Hülle ist nur in Schwarz zu haben.

Autohalterung mit Ladefunktion

Joyroom

Preis: 35 Euro

Preiswerte iPhone-Halterung fürs Auto mit MagSafe-Ladefunktion. Den magnetischen Handy-Grip können Sie einfach ans Lüftungsgitter klemmen, anschließend lassen sich daran alle aktuellen iPhone-Modelle sicher befestigen. Mit seiner überarbeiteten Fixierung soll das Gadget besonders fest und sicher sitzen, das Ablesen vom Display ist so auch bei ruppigen Autofahrten problemlos möglich.

Einmal an der Halterung befestigt, lässt sich das iPhone daran flexible drehen, die maximale Ladegeschwindigkeit liegt bei 15 Watt. Wichtige Voraussetzung dafür: Man verwendet ein Autoladegerät mit mindestens 18 Watt und Quick Charge 3.0 (QC3.0).

Power Bank mit 22.5W und 10.000mAh

Iniu

Preis: 34 Euro

Nie wieder ein leerer Akku: Mit dieser kompakten und gerade mal 260 Gramm schweren Power-Bank laden Sie das iPhone 15 (alle Modelle) über einen USB-C-Anschluss auf – per Quick Charge klappt das besonders schnell. USB-A wird ebenfalls unterstützt, Sie können damit also auch anderen Elektrogeräten Energie spenden.

Insgesamt stehen drei Ausgänge für ebenso viele verschiedene Geräte zur Verfügung, darunter aber nur ein USB-C-Port mit einer maximalen Ladepower von 20 Watt. Mit einer Kapazität von 10.000 mAh steckt mächtig Power in dem kleinen Gadget. Praktisch: Ein integrierter Handyhalter fixiert das iPhone beim Laden und richtet es dabei auf, so kann man es währenddessen weiternutzen.

Selfie Stick Stativ für MagSafe

andobil

Preis: 70 Euro

Der “Magstick” ist ein Selfie-Stick fürs iPhone mit MagSafe. Auf einer Länge von 30 bis maximal 160 Zentimetern trägt der Stick Smartphones und Kameras mit einem Gewicht von bis zu einem Kilogramm. Zusätzliche Anschlüsse erlauben es, auch ein LED-Licht oder ein Mikrofon anzuschließen. Der Hersteller liefert die Halterung mit einer Bluetooth-Fernbedienung, so eignet sich das Gadget auch Selfie-Fotostativ – bis zu einer Entfernung von 15 Metern. Die Halterung lässt sich um 360 Grad drehen und um bis zu 180 Grad neigen, das deckt praktisch die meisten Kamera-Positionen sinnvoll ab.

180 cm Handy Stativ

Pnitri

Preis: 23 Euro

Stabiles Stativ zum Schnäppchenpreis: Für gerade mal 23 Euro ist dieses flexible Handy-Stativ aktuell bei Amazon zu haben. Die bis zu 180 cm lange Halterung wird mit einer Fernbedienung geliefert (falls man selbst mit aufs Foto möchte) und steht stabil auf einem Tripod. Die Bluetooth-Kopplung funktioniert sowohl mit iOS als auch mit Android. Das nur 476 Gramm schwere Stativ lässt sich kompakt zusammenklappen und passt mit gerade mal 42 cm Höhe in jeden Rucksack.

Magic Stand für iPhone 15

Casekoo

Preis: 38 Euro

Trotz gleicher Display-Diagonalen sind die Gehäusemaße vom iPhone 15 und dem iPhone 15 Pro so unterschiedlich, dass man für die beiden Modelle in der Regel nicht die gleiche Hülle verwenden kann. Der “Magic Stand” steht deswegen gleich in dreierlei Ausführung zur Verfügung: Passgenau zugeschnitten fürs iPhone, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max.

Die widerstandsfähige und optisch ansprechende Schutzhülle mit integriertem Standfuß bewahrt das iPhone vor Kratzern, fängt Stürze ab und macht dabei auch optisch eine richtig gute Figur. Das MagSafe-kompatible Case kann das Smartphone senkrecht oder waagrecht aufrichten, schützt mit angehobenen Rändern auch das Display vor Beschädigungen und wurde an kritischen Stellen mit kleinen Airbags verstärkt.

Crystal Clear Hülle für iPhone 15

Casekoo

Preis: 18 Euro

Blau, Schwarz oder eben durchsichtig: Dieses einfache, aber gut gepolsterte Case steht in dreierlei Varianten zur Verfügung. Puristen und alle, die das neue Design vom iPhone 15 gerne trotz Schutzhülle erhalten möchten, finden in dem durchsichtigen Begleiter einen zuverlässigen Bodyguard. Auch hier werden die empfindlichen Ecken des iPhones mit integrierten Airbags vor harten Stößen geschützt, die Oberfläche ist kratzresistent und das Display soll mithilfe einer kleinen Anhebung besonders gut vor Schäden geschützt werden. Verfärbungen der Hülle schließt der Hersteller ausdrücklich aus – so kann man sich auch nach mehreren Jahren noch über einen ungetrübten Blick aufs iPhone freuen.

Wireless Charger (kompatibel mit MagSafe)

RoRoSkin

Preis: 36 Euro

Schick und schlank: Dieses drahtlose Ladegerät ist deutlich günstiger als vergleichbare Modelle von Apple und lädt auch iPhones älterer Serien tadellos auf. Das Gerät ist mit MagSafe kompatibel und kann das iPhone beim Laden vertikal oder horizontal aufrichten – so kann man die Geräte auch beim Energietanken bequem weiternutzen.

Alternativ lässt sich das Induktions-Modul herausziehen und ans iPhone docken, etwa um mit dem Handy am Ohr zu telefonieren. Wichtig: Die Ladestation ist nicht mit Nicht-MagSafe-Telefonhüllen kompatibel.

Handykette zum Umhängen

Gumo-Long

Preis: 9 Euro

Kleines Gadget, große Wirkung: Wer das iPhone mit seinen stattlichen Maßen nicht immer in die Hosentasche zwängen möchte, kann sich das Gerät mit diesem Hilfsmittel auch einfach um den Hals hängen. Weiterer Vorteil: Zum Fotografieren oder für Anrufe hat man es damit blitzschnell wieder zur Hand. Das geflochtene Band aus Polypropylen nimmt fast keine Feuchtigkeit auf und kann grundsätzlich an fast allen Smartphones befestigt werden. Beim Design gibt es reichlich Auswahl: 27 verschiedenen Muster und Farben sind zu haben.

Kabellose Ladestation 3 in 1

Yoxinta

Preis: 33 Euro

Kabellose Ladestation zum Schnäppchenpreis: Bis zu drei Geräte können mit diesem Gadget gleichzeitig kabellos mit Energie versorgt werden. Das iPhone, AirPods und die Apple Watch müssen damit am Ladegerät endlich nicht mehr Schlange stehen. Grundsätzlich kann die Power-Station alle QI-fähigen Smartphones oder Smartwatches aufladen. Praktisch: Wer sich beispielsweise nachts von den LED-Signalen der Ladestation gestört fühlt, kann sie auf Knopfdruck auch ausschalten. Es stehen fünf verschiedenen Farben zur Auswahl.