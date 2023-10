iPhone 15 Pro: Dieser Trick holt mehr aus der Aktionstaste heraus

Neben vielen anderen Funktionen ist die Aktionstaste des iPhone 15 Pro (Max) eine der interessantesten Neuerungen, die für bestimmte Aktionen und Funktionen einen viel schnelleren Zugriff als bisher erlaubt.

So zum Beispiel per längerem Klick darauf direkt zur Kamera, zur Taschenlampe oder anderen favorisierten Funktionen. Wir haben uns intensiver mit der Aktionstaste beschäftigt und die Grundprinzipien wie Funktionalitäten ausführlich beschrieben. Doch damit ist noch einiges mehr möglich, wie wir bei Cult of Mac lernten.

iPhone 15 Pro bei Amazon ansehen

Zwei unterschiedliche Aktionen mit Erweiterung

Schon jetzt gibt es Klagen darüber, dass mit der Aktionstaste nicht von Haus aus mehr geht – zum Beispiel mit einem Doppelklick auf eine zweite Funktion zu kommen. Indirekt geht das doch – dazu braucht man die Erweiterung „MultiButton“ von Federico Viticci: „Weisen Sie dem gleichen Tastendruck auf dem iPhone 15 Pro zwei Shortcuts zu“. Damit lassen sich mit dem ersten Klick auf die Aktionstaste eine Funktion, mit einem zweiten kurz darauf eine weitere Aktion zuweisen. Auf der Webseite Macstories beschreibt Viticci den Vorgang genau und führt auch zum Download der Erweiterung.

Hausgemacht: Auswahlmenü

Sicherlich kann man sich leicht zwei Aktionen für unterschiedliche Klicks merken. Doch möchte man mehr, funktioniert es auch mit den von Apple gelieferten Kurzbefehlen, obwohl das im Detail etwas „tricky“ ist. Zumindest benötigten wir mehrere Anläufe, bis es so funktionierte, wie wir es wollten. Wer sich sehr gut mit dieser Funktion und dem Umgang mit Kurzbefehlen auskennt, hat hier sicher leichteres Spiel und sieht noch andere Möglichkeiten. Doch für „Anfänger wie uns“, wobei wir den Anleitungen von Cold of Mac erst einmal folgten, im Detail aber nacharbeiten mussten, genügte dies erstmal:

Wir erstellen einen neuen Kurzbefehl (in „Alle Kurzbefehle“ auf das „+“ ganz oben rechts tippen) und tippt auf „Aktion hinzufügen“. Hier auf „Skripte“ drücken, unter „Programmablauf“ den Punkt ”Aus Menü auswählen“ selektieren (Achtung: dafür muss man weiter nach unten scrollen. Nicht verwechseln mit dem Eintrag „Listen – Aus Liste auswählen“ !). Nun sieht man die Angaben„Eins“ und „Zwei“ in der Liste und gibt diesen einen passenden Namen wie „Taschenlampe“ oder „Fotos“ etc. Wir haben außerdem über „neues Objekt hinzufügen“ noch „Selfie“ und „Bluetooth“ eingetragen. Das lässt sich beliebig erweitern und mit gewünschten Funktionen belegen.

Bastelarbeit erforderlich

Damit sind wir leider noch nicht fertig. Jetzt ist es wichtig, die gewünschten Aktionen darunter hinzuzufügen und sie jeweils unter den Namen für die Aktion zu ziehen – erst dann ist der jeweilige Kurzbefehl auch wirklich zugewiesen. Man findet sie direkt über die Suchmaske. Nicht verzweifeln, wenn sich beim ausgewählten Kurzbefehl immer erst ein Kontextmenü öffnet – weiter rechts drücken, dann lässt sich dieser auch an die gewünschte Stelle ziehen.

Auswahlmenü aktivieren

Funktionen/Kurzbefehle zuweisen.

Mit Aktionstaste verknüpfen

So sollte das Menü nach Drücken der Aktionstaste erscheinen.

Das geht alles noch komplizierter, aber für den Anfang reicht uns das. Jetzt geht man in „Einstellungen“ auf dem iPhone zu „Aktionstaste“ und ordnet dieser den frisch erstellten Kurzbefehl „Aus Menü auswählen“ zu. Drückt man jetzt auf die Aktionstaste, sollte wie in den Screenshots oben ein Auswahlmenü mit den gewünschten Funktionen erscheinen.

Gamechanger hat noch viele Potenziale

Mit allem sind wir noch nicht zufrieden, aber das liegt eher an der Funktionalität der Kurzbefehle, mit der wir uns noch weiter beschäftigen wollen. Zum Beispiel können wir zwar die Taschenlampe über die Aktionstaste und das Menü einschalten, aber nicht ausschalten.

Dies geht dann immerhin ganz bequem in der Dynamic Island, wo die aktive Taschenlampe angezeigt wird. Auch Bluetooth lässt sich zwar einschalten, aber nicht über diesen Eintrag auch abschalten. Wir haben zumindest auch in der Konfiguration der Kurzbefehle diese Möglichkeit nicht gefunden.

Sehr cool dagegen finden wir es, wenn wir ein Selfie machen wollen, dass dies jetzt viel leichter “auf Knopdruck” verfügbar ist. Und wichtig: Das funktioniert auch direkt vom Lockscreen aus, wir müssen also unser iPhone nicht erst aktivieren.

Für uns klingt das, als würden wir noch viele interessante Neuigkeiten und Ideen zur Aktionstaste erfahren, denn mancher schon einen Gamechanger genannt hat … Auch wir bleiben dran.