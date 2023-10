iCloud-Speicher mit Google Drive oder Dropbox erweitern

Anfang Oktober hat iCloud seinen zwölften Geburtstag gefeiert, doch Apple ändert nichts an seiner kostenlosen 5-GB-Grenze, die aktuell kaum für Backups ausreicht. Auch die 50 GB für 0,99 Euro pro Monat sind schnell aufgebraucht, wenn Sie Ihre Fotomediathek in der iCloud speichern.

Schrammen Sie knapp vorbei oder sind Sie schon darüber, können Sie dennoch ein paar zusätzliche Gigabyte Cloud-Speicher hervorzaubern, nämlich, wenn Sie Ihre Dropbox- oder Google-Drive-Konten an die Dateien-App anbinden.

Apple lässt zwar nicht zu, dass Sie Fotos und Backups nicht bei einem anderen Anbieter speichern, schließlich bürgt das Unternehmen für Sicherheit und Datenschutz. Doch fast alle anderen Dateien wie PDFs, Pages-Dokumente, Excel-Tabellen, GPX-Tracks etc. können Sie in der Dateien-App speichern. Und diese können Sie wiederum mit bekannten Cloud-Anbietern wie Dropbox oder Google Drive verbinden und zumindest diese Dateien-Sammlungen außerhalb von iCloud horten.

Wir exerzieren diese Verbindung am Beispiel von Dropbox, so gehen Sie in diesem Fall vor:

Laden Sie die Dropbox-App aus dem App Store herunter … … und melden Sie sich mit Ihrem Konto dort an. Wechseln Sie zu der Dateien-App. Wenn Dropbox als Option im Drop-Down-Menü nicht erscheint, wechseln Sie in der App bis zum Startbildschirm mit allen Speicherorten. Hier sollte Dropbox bereits als “Option” aufgelistet sein. Alternativ tippen Sie auf die drei Punkte in der rechten oberen Ecke und schauen Sie bei der Option “Bearbeiten” nach.

Bei Google Drive ist das Prozedere ähnlich, allerdings wird die Verbindung nicht automatisch aktiviert, das müssen Sie im Menü “Bearbeiten” manuell erledigen:

Laden Sie die Google-Drive-App aus dem App Store herunter … … und melden Sie sich mit Ihrem Konto dort an. Wechseln Sie zu der Dateien-App. Wechseln Sie in der App bis zum Startbildschirm mit allen Speicherorten. Diesen erkennen Sie an dem großen Wort “Durchsuchen” ganz oben. Tippen Sie auf die drei Punkte in der rechten oberen Ecke und wählen Sie die Option “Bearbeiten”. In der erscheinenden Liste aktivieren Sie den Regler bei “Google Drive”.

Nur auf dem Startbildschirm lassen sich Dritt-Cloud-Apps freischalten. Halyna Kubiv Das entsprechende Menü in der Datei-App ist etwas versteckt. Halyna Kubiv Im “Bearbeiten”-Menü kann man nun die Verbindung zu Google Drive aktivieren. Halyna Kubiv

