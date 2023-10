Zu teuer? Apple plant günstigere Vision Pro – diese Funktionen sollen wegfallen

Apples AR-/VR-Brille, die Apple Vision Pro, soll bekanntlich erst Anfang 2024 erscheinen, und dann zunächst nur in den USA für 3.500 US-Dollar. Kein besonders massentauglicher Preis, wie Apple selbst weiß, berichtet Mark Gurman in seinem wöchentlichen Power-On-Newsletter auf Bloomberg.com. Intern arbeite Apple bereits seit geraumer Zeit an einer günstigeren Version, die den Preis auf 1.500 bis 2.500 US-Dollar drücken soll.

Weniger Funktionen

Im Sommer schrieb Gurman, Apple habe dafür drei wichtige Stellschrauben: den Chipsatz, die Sensorik und am wahrscheinlichsten die Displays. In seinem aktuellen Bericht heißt es, dass auch „EyeSight“ wegfallen soll – die Funktion, die Ihr Gesicht auf den externen Bildschirm projiziert, wenn andere Menschen zugegen sind.

Für die Entwicklung des günstigeren Headsets soll Apple Mitarbeiter von einem Projekt verlagert haben, das als zu kompliziert betrachtet wird: einer eigenständigen Augmented-Reality-Brille, die im Prinzip wie Google Glass oder Microsoft Hololens funktionieren sollte.

Lesetipp: Warum Apple Vision Pro auch Experten begeistert

Apple Vision Pro 2 bereits in Arbeit

Darüber hinaus berichtet Gurman, dass Apple gleichzeitig bereits an der zweiten Generation der Apple Vision Pro arbeite. Diese soll nicht nur kleiner, leichter und dadurch bequemer werden, sondern auch echte Brillengläser verwenden können. Dadurch könne man auf Speziallinsen verzichten, die Zeiss für die Vision Pro 1 liefert.

Wann das günstigere und das nachfolgende Modell erscheinen, ist freilich noch völlig unbekannt – schließlich gibt es selbst für die erste Version noch keinen konkreten Termin. “Early 2024” bedeutet im Apple-Sprech jedoch spätestens Ende April.

Aktuell bester Preis: Macbook Pro 14″ 512 GB