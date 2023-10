Was Apple mit dem M3 vorhat – von Macbook Air bis Mac Pro

Apples Mac-Prozessoren der M-Serie basieren auf den Chips der A-Serie des iPhones. Jetzt, da der im 3-nm-Verfahren gefertigte A17 Pro im iPhone 15 Pro zu finden ist, scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis Apple erste M3-Macs ausliefert. Wann diese neuen Macs kommen könnten, darüber scheiden sich noch die Geister.

Die neuesten Vermutungen hat Bloomberg-Redakteur Mark Gurman. In seinem Power-On-Newsletter berichtet Gurman, dass Apple neue Modelle der 14- und 16-Zoll Macbook Pros in die Phase des Design Validation Test (DVT) gebracht hat, was bedeutet, dass die Geräte kurz vor der Massenproduktion stehen. Diese Laptops sind mit den Chips M3 Pro und M3 Max ausgestattet, welche die M2 Max und ersetzen, die derzeit im Macbook Pro 14/16 verbaut sind. Apple könnte sie “zwischen Anfang und Frühjahr 2024” ankündigen, also etwa ein Jahr nach der Veröffentlichung der M2 Pro und Max Macbook Pros.

Erst M3, dann M3 Pro/Max

Aber Moment, der einfache M3-Chip und die Macs, die ihn verwenden, sind noch nicht auf dem Markt, und Apple würde den M3 Pro und Max nicht ausliefern, ohne zuerst den Basis-M3 zu veröffentlichen, oder? Im August war Gurman noch der Ansicht, dass Apple im Oktober M3-basierte Macs auf den Markt bringen könnte – da dieser Monat zur Hälfte um ist, müssten sie bald kommen, es sei denn, Apple wird erst Anfang November damit herauskommen.

Der M3 wird im 13-Zoll-Macbook Pro und im Mac Mini zu finden sein – die Apple mit macOS Sonoma 14.1 getestet hat. Das könnte bedeuten, dass Apple die M3-Macs etwa zur gleichen Zeit veröffentlichen wird, zu der das Unternehmen macOS Sonoma 14.1 der Öffentlichkeit vorstellt. macOS 14.1 steckt derzeit im Beta-Test und sollte noch im Oktober fertig werden.

Wenn Apple einen Mac Mini M3 herausbringt, könnte der Mac Mini M2 Pro aber noch in der Produktpalette bleiben. Wie wir bei vergangenen Benchmarks gesehen haben, übertrifft ein neuer Basis-Chip der M-Serie nicht die Pro- und Max-Chips, die ihm vorausgingen. Das könnte immer noch der Fall sein, wenn man den M3 mit dem M2 Pro vergleicht, der im 1.5449 Euro teuren Mac Mini M2 Pro steckt – das Upgrade auf den M3 Pro könnte zusammen mit dem 14- und 16-Zoll Macbook Pro kommen.

Was ist mit dem Macbook Air und dem iMac?

In August schrieb Gurman in seinem Newsletter, dass der iMac und das 13- und 15-Zoll Macbook Air an den M3-Basistests beteiligt seien, heute ist er jedoch der Ansicht, dass “diejenigen, die auf ein neues Macbook Air warten, sich wahrscheinlich noch ein wenig gedulden müssen” Diese beiden Laptops stecken demnach erst in der EVT-Phase (Engineering Verification Test), die der DVT-Phase vorausgeht. Gurman glaubt, dass ein neues Macbook Air frühestens zwischen Frühjahr und Sommer nächsten Jahres erscheinen wird.

Obwohl Gurman dies nicht explizit erwähnt, könnte die Verschiebung des Liefertermins für das Macbook Air gegenüber dem Mac Mini und dem 13-Zoll Macbook Pro ein Weg Apples sein, die Liefertermine der Air-Modelle zu synchronisieren, da sie den gleichen Chip verwenden. Während das Macbook Air M2 13 Zoll bereits seit Juli 2022 auf dem Markt ist, hat Apple das 15-Zoll-Modell mit demselben Chip erst im vergangenen Juni veröffentlicht.

Über iMac hat Gurman zuletzt geschwiegen. Mac Otakara berichtete letzte Woche, dass ein neuer iMac mit einem M2 und M2 Pro kommen könnte, aber der Blog nennt keine Quellen, sondern stellt nur, dass der aktuelle iMac M1 derzeit schelcht lieferbar ist. Mark Gurman, der eine viel zuverlässigere Quelle als Mac Otakara ist, berichtete im April, dass der iMac den M2-Chip überspringen und mit einem M3 aufgefrischt werden wird.

Gurman sagt nichts über M3-Varianten des Mac Studio und des Mac Pro. Da diese Geräte auf der WWDC im vergangenen Juni aktualisiert wurden, könnten M3-Varianten noch eine Weile auf sich warten lassen.

Dieser Artikel ist zuerst auf Macworld.com erschienen und wurde aus dem Englischen übersetzt.