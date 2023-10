Der neue Action Button (Aktionstaste) im iPhone 15 Pro (Max) ist toll – aber wohl nicht Grund genug, um mehr Geld für ein teures Pro-Modell auszugeben. Es gibt jedoch gute Nachrichten: Sie müssen nicht das neue iPhone 15 Pro besitzen, um die Vorteile der Aktionstaste genießen zu können. Sie möchten lieber zum iPhone 15 (im Test) greifen oder Ihr aktuelles iPhone behalten? Kein Problem, so bekommen Sie trotzdem den neuen Action Button!

Lesetipp: iPhone 15 Pro (Max) im Kameratest: Besser, aber nicht perfekt!

Aktionstaste: Toll! Aber könnte besser sein

Die neue Aktionstaste ist auf Apples neuen Flaggschiff-Modellen schnell eingerichtet. Besonders cool: Sie können sogar Funktionen wie ChatGPT auf den neuen Button legen. Damit ist die Taste am Gehäuserand deutlich nützlicher als noch der alte Stumm-Schalter, der in der Regel nicht häufig benutzt wurde. Daher hat es auch niemanden gestört, dass sich der Knopf prinzipiell an einer Stelle befindet, die man nur schwer mit einer Hand erreichen kann.

Die neue Aktionstaste mit nützlichen Funktionen im Alltag verleitet jedoch gerade dazu, den Knopf häufig zu betätigen, was zu mancherlei Verrenkung des Handgelenks führen kann. Hätte Apple den Action Button etwa unterhalb der “Leiser”-Taste gelegt, wäre dies für viele Nutzer wohl angenehmer zu bedienen gewesen.

Aktuell bester Preis: iPhone 15 Pro Max mit 256 GB

iPhone 15 Pro Max bei Amazon ansehen

Neue Aktionstaste auf alten iPhones einrichten: (Fast) besser als beim iPhone 15 Pro!

Natürlich hat ein physischer Button wie im iPhone 15 Pro (Max) auch seine Vorteile: So bekommen Sie etwa haptisches Feedback, wenn Sie eine Funktion auslösen. Auf dieses müssen Sie im folgenden Trick zwar verzichten, dafür ist er aber besser erreichbar.

Wussten Sie, dass Sie eine unsichtbare Taste im iPhone haben? Richtig gelesen! Wenn Sie zwei oder drei Mal auf die Rückseite Ihres iPhones tippen, können Sie bestimmte Befehle starten. So richten Sie das Feature ein:

Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem iPhone iOS 14.0 oder neuer installiert ist Öffnen Sie die Einstellungen Tippen Sie auf Bedienungshilfen Scrollen Sie nach unten und aktivieren Sie Auf Rückseite tippen Stellen Sie das Feature für Doppeltippen und Dreimal tippen ein

Wenn wir das “Auf Rückseite tippen”-Feature mit der neuen Aktionstaste vergleichen, müssen wir feststellen, dass sich viele Funktionen überschneiden. Mit beiden Methoden können Sie etwa die Taschenlampe aktivieren, das Apple-Handy stummschalten, die Kamera-App starten oder das iPhone als Lupe nutzen. Sogar Kurzbefehle lassen sich mit diesem Trick nutzen.

Der Action-Button bietet natürlich noch tiefer gehende Funktionen: So können Sie etwa auswählen, ob Sie Selfies, ein Video oder Porträt-Fotos schießen möchten.

Dafür ist der “Auf Rückseite tippen”-Trick leichter zu bedienen als der neue Action Button auf der Geräteseite – und eben auch mit älteren Modellen kompatibel.

“Auf Rückseite tippen”: Diese Features gibt es

System:

App-Umschalter (zwischen Apps wechseln)

Ausrichtungssperre

Bildschirm sperren

Bildschirmfoto

Einhandmodus

Home

Kamera

Kontrollzentrum

Lauter

Leiser

Mitteilungszentrale

Schütteln

Siri

Spotlight

Taschenlampe

Ton aus

Bedienungshilfen:

Apple Watch-Synchronisierung

AssistiveTouch

Bildschirm sprechen

Farbfilter

Flackerndes Licht dimmen

Geräte und er Nähe steuern

Hintergrundgeräusche

Live-Sprachausgabe

Lupe

Sprachsteuerung

Umgehen (Intelligent und Klassisch)

VoiceOver

Zoom

Scroll-Gesten:

Nach oben scrollen

Nach unten scrollen

Aktuell bester Preis: iPhone 15 mit 128 GB

iPhone 15 bei Amazon ansehen