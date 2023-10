Apple kann iPhones bald in der Box aktualisieren – was das bringt

Eins der Probleme, die Apple beim Kauf von Hardware wie iPhones offenbar angehen will, ist, dass neue Geräte direkt nach dem Auspacken oft ein Software-Update benötigen, anstatt schon betriebsbereit zu sein. Zuletzt war wegen Problemen bei der Einrichtung das Update auf iOS 17.0.2 notwendig.

Eine Lösung dafür könnte sein, dass die iPhones schon beim Hersteller im Apple Store in der Verpackung ein Update auf den neuesten Stand erfahren – wichtig wäre das beispielsweise zuletzt bei den neuen iPhones 15 gewesen – die Pro-Modelle sollten wegen Problemen mit Überhitzung besser mindestens iOS 17.0.3 nutzen. Doch dafür mussten die User selbst aktiv werden oder das automatische Software-Update aktiviert haben. Zukünftig ließe sich das schon im Vorfeld durch Apple selbst lösen.

iPhone 15 bei Amazon ansehen

So hat Apple wohl eine Möglichkeit gefunden, ein noch verpacktes iPhone zu aktualisieren: Das System ermöglicht es demnach, iOS-Updates auf ungeöffnete Smartphones anzuwenden, die noch in einem Apple Store im Regal liegen. Dies berichtet Bloombergs Mark Gurman in seinem Newsletter “Power On”: Apple verfüge über ein System zur Aktualisierung des iPhone-Betriebssystem, ohne die Verpackung öffnen zu müssen.

iPhone 15 Pro bei Amazon ansehen

Apple-Store-Angestellte lösen Aktualisierung aus

Das System besteht demnach aus einem Pad-ähnlichen Gerät, auf das Mitarbeitende ungeöffnete iPhone-Boxen legen, um ein Update auszulösen. Das Pad schaltet das iPhone drahtlos ein, aktualisiert die Software und schaltet es dann wieder aus. Laut Gurman wolle Apple das neue System bis Ende des Jahres freigeben – ob sich das auch auf andere Geräte wie iPads oder Macbooks übertragen lässt, ist noch unbekannt.