Onedrive für iPhone und iPad setzt bald iOS 16 voraus

Microsoft Onedrive ist einer der meistverbreiteten Cloud-Dienste weltweit, was wenig verwunderlich ist, da 1 TB davon in jedem Microsoft-365-Abo (ehemals Office 365) enthalten ist. Nicht unwahrscheinlich also, dass Sie auf Ihrem iPhone Onedrive verwenden.

Wenn das der Fall ist, sollten Sie ein Auge auf die iOS-Version Ihres iPhones werfen, denn Microsoft informiert in den Versionshinweisen der iPhone- und iPad-App, dass die Unterstützung für iOS 15 bald eingestellt wird und Onedrive künftig mindestens iOS 16 voraussetzt.

Konkret betrifft diese Änderung das iPhone SE der 1. Generation von 2016, das iPhone 6S (Plus) und das iPhone 7 (Plus) – also diejenigen Modelle, die nicht mehr auf iOS 16 aktualisiert werden können. Welches iPhone mit welcher iOS-Version kompatibel ist, erfahren Sie in unserem Übersichtartikel „Mit welcher iOS-Version ist mein iPhone kompatibel?“

App-Entwickler stützen sich bei der Entscheidung, ob eine Betriebssystem-Version wegfallen soll, auf Nutzungsstatistiken. Das iPhone 6S ist 2015 erschienen, ist also bereits acht Jahre alt und gilt als Vintage-Gerät, für das es nur noch bedingt Reparaturen und Ersatzteile gibt, das iPhone 7 und das iPhone SE (beide von 2016) dürften nächstes Jahr auf diese Liste kommen. Besonders viele dieser Geräte werden ohnehin nicht mehr im Umlauf sein, was wahrscheinlich auch Microsoft bewusst sein sollte.

Wann genau die Änderung an Onedrive in Kraft tritt, ist aktuell nicht bekannt. Wir haben Microsoft um Stellungnahme gebeten und werden den Beitrag aktualisieren, sobald ein konkretes Datum bekannt ist.

Nebenbei bemerkt: Onedrive feiert heuer 15. Jahrestag, weshalb der Wegfall der Unterstützung von iOS 15 etwas merkwürdig erscheint.

