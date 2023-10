Apple stellt neuen Pencil vor – jetzt drei verschiedene erhältlich

Die vergangenen Tage ging es in der Apple-Gerüchteküche heiß her: Stellt das Unternehmen heute neue iPads vor oder doch nur einen neuen Pencil? Jetzt sind alle schlauer: Es ist wirklich nur ein Pencil geworden.

Der neue Apple Pencil (USB-C), wie er bei Apple offiziell heißt, siedelt sich in einer merkwürdigen Nische an, nämlich zwischen dem Pencil 1 und dem Pencil 2. Statt einer dritten Generation gibt es also so etwas wie einen „Pencil Light“, denn ihm fehlen einige Funktionen des Apple Pencil (2. Generation), darunter

Druckempfindlichkeit

Kabellose Kopplung und Aufladen

Doppeltipp, um Werkzeug zu wechseln

Kostenlose Gravur

Foundry

Selbst zum Apple Pencil der 1. Generation stellt er in einem Punkt ein Downgrade dar, dieser ist nämlich druckempfindlich. Diese „Sparmaßnahmen“ schlagen sich jedoch positiv im Preis nieder: der neue Apple Pencil (USB-C) kostet nur noch 95 Euro. Zum Vergleich: der Apple Pencil der 2. Generation kostet mit 149 Euro fast 50 Prozent mehr. Selbst der Apple Pencil der 1. Generation ist mit 119 Euro etwas teurer.

Dementsprechend löst der neue Apple Pencil (USB-C) auch keinen der beiden anderen Pencils ab, sondern gesellt sich im Apple Store einfach hinzu, sodass Sie jetzt drei Modelle zur Auswahl haben.

Eindeutiges Erkennungsmerkmal ist die Kappe am Ende des Pencils, die einen USB-C-Anschluss zum Aufladen beherbergt. Damit ist der Pencil ein weiteres Apple-Zubehör, das den Umstieg auf USB-C vollbringt und ist auch explizit und ausschließlich mit allen iPad-Modellen mit USB-C-Anschluss kompatibel, also dem iPad (10. Generation), iPad Air (4. und 5. Generation), iPad Pro 11″ (1., 2., 3. und 4. Generation), iPad Pro 12,9″ (3., 4., 5. und 6. Generation) und iPad Mini (6. Generation).

Erhältlich wird er ab Anfang November im Apple Store und sicherlich bei vielen anderen Händlern sein, ein konkretes Datum steht aktuell wohl noch nicht fest. Naheliegend wäre jedoch der 4. November, da Apple-Produkte generell freitags in den Verkauf kommen.

