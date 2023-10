iMac 24 Zoll – Kuos verwirrende Prognosen um M2 im Jahr 2024

Der Lieferketten-Analyst Ming-Chi Kuo ist der Meinung, dass Apple die 24-Zoll-iMac-Reihe erst im Jahr 2024 und nicht schon 2023 überarbeiten werde, berichtet 9to5Mac unter Bezug auf einen kurzen Beitrag auf X/Twitter.

Für 2025 erwartet Kuo einen 32-Zoll-iMac mit Mini-LED-Display. Aktuell bietet Apple ein 32-Zoll Pro Display XDR mit Mini-LED für einen Preis ab 5.499 Euro an – den passenden “Pro Stand” gibt es für 1.090 Euro separat.

New iMac prediction update:

1. 24-inch iMac refresh in 2024.

2. Higher-end 32-inch mini LED display iMac in 2025. https://t.co/l7jzEecwZi — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 17, 2023

Liefertermine für höherwertige iMacs

Kuo sagte zuvor korrekt voraus, dass Apple den Mac Pro und Mac Mini im Jahr 2023 in überarbeiteter Fassung bringen würde, lag aber mit seiner Vorhersage für den iMac Pro in diesem Jahr daneben. Sein “iMac prediction update” auf X veröffentlichte Kuo demnach als Überarbeitung seiner früheren Vorhersage vom März 2022, als er noch von einem Erscheinen im Jahr 2023 überzeugt war.

Letzte Woche berichtete der japanische Blog MacOtakara über verzögerte Liefertermine für höherwertige Konfigurationen des M1 24-Zoll-iMacs von 2021, was oft ein Indiz für anstehende neue Modelle ist.

Gurman: iMac kommt mit M3

Mark Gurman von Bloomberg berichtet schon seit Längerem, dass Apple den M2-Chip für den iMac überspringe und ihn stattdessen gleich mit dem M3 ausstatte was uns auch als sinnvoller erscheint, als den iMac noch einmal neu mit einem Chip auszustatten, der bereits im Sommer 2022 in Macbook Air und Macbook Pro 13” gekommen war.

Gurman hat ferner berichtet, dass die 32-Zoll-iMac-Variante frühestens Ende 2024 kommen wird, womit er nahe bei Kuos Prognose liegt. So oder so – konkrete Hinweise für ein iMac–Event in diesem Jahr gibt es bisher nicht, Apple könnte allenfalls per Pressemitteilung neue Geräte ankündigen, wie das etwas letztes Jahr mit neuen iPads der Fall war oder im Januar mit den Macbooks Pro M2 Pro/Max in 14 und 16 Zoll.