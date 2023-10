Nur für kurze Zeit: Audio-Konverter auf Lebenszeit kostenlos statt 14,99 Euro

Aktuell gibt es eine Promo-Aktion von Float, LLC, einem Entwickler von iPhone– und iPad-Apps. Konkret gibt es die Lebenszeit-Premium-Version des im App Store mit 4,3 Sternen (bei 600+ Bewertungen) bewerteten Audio-Konverters.

Mit der App können Sie einerseits Audio-Dateien in verschiedene Formate konvertieren, konkret in MP3, M4A, AAC, FLAC, OGG, WAV, WMA, AIFF, andererseits können Sie damit auch Tonspuren aus Videos extrahieren – in dieselben Formate.

Um Rechenleistung zu sparen und den Akku zu schonen, erfolgt die Konversion auf einem externen Server, was bedeutet, dass Sie eine Internetverbindung benötigen. Die App verspricht, gesendete Daten auf diesem Server sofort wieder zu löschen. Vor Kurzem wurde außerdem lokale Konversion für einige der beliebtesten Formate eingeführt, falls Sie Ihre Daten nicht übers Internet verschicken möchten. Eine separate Einstellung dafür jedoch nicht – man muss sich beispielsweise mit dem Flugzeugmodus behelfen.

Lesetipp: Youtube-Videos kostenlos downloaden: So geht’s

Foundry

Premium auf Lebenszeit

Bei der aktuellen Promo gibt es aktuell den Premium-Pass auf Lebenszeit, der regulär 14,99 Euro kostet. Damit können Sie unendlich viele Dateien mit einer Größe von bis zu 2 GB konvertieren, was gewöhnliche Anwendungsfälle völlig ausreichen sollte. Um diese Promo wahrzunehmen, müssen Sie in der Hauptansicht aufs Zahnrad in der oberen rechten Ecke tippen, dann auf „Werbeaktion“ und dort auf „Kostenlos freischalten“.

Haben Sie den „Kauf“ per Doppeltipp auf die Seitentaste bestätigt, erscheint in der Hauptansicht am unteren Bildschirmrand ein kleiner Hinweis, dass der Premium-Pass aktiviert ist.

Falls Sie Dateien größer als 2 GB konvertieren möchten, gibt es auch dafür eine Lösung, die jedoch deutlich kostspieliger: Für einmalig 34,99 Euro können Sie die Dateigröße auf 20 GB erhöhen, allerdings müssen Sie das tun, bevor Sie sich für die kostenlose Promo entscheiden. Danach verschwinden in den Einstellungen sämtliche Kaufoptionen.

Wie lang genau die Aktion gültig ist, ist nicht bekannt, allerdings wird klar gekennzeichnet, dass es sich um ein zeitlich begrenztes Angebot handelt.

Aktuell bester Preis: iPhone 15 Pro Max 256 GB Titan Schwarz