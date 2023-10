Warum Apple vielleicht nie wieder ein Mac-Event im Herbst abhält

Wenn Sie schon länger interessiert die Berichterstattung über Apple, seine Produkte und Services verfolgen, wissen Sie, dass der Hersteller jedes Jahr im Herbst eine Veranstaltung abhält, um neue iPhones und Apple Watches vorzustellen. Was aber eher nur eingefleischte Apple-Fans wissen: Oft gab es noch ein Event nach dem großen iPhone-Event, das sich normalerweise um neue Macs drehte.

Die letzte (virtuelle) Veranstaltung Apples im Oktober gab es vor zwei Jahren unter dem Motto “Unleashed” – im Apple-Deutsch “Neue Dimensionen” genannt. Von der Leine gelassen (was “unleashed” an sich bedeutet) hatte Apple damals Macbook Pro in 14 und 16 Zoll mit den Prozessoren M1 Pro und M1 Max – die erste Erweiterung des M1-Prozessors, der im November 2020 auf der Bildfläche erschienen war.

Und wenn man bedenkt, wo Apple mit seiner Mac-Produktpalette heute steht – und in diesem Oktober lediglich einen neuen Apple Pencil ohne großes Aufsehen vorgestellt hat – könnte “Unleashed” für einige Zeit, vielleicht sogar für immer, das letzte Herbst-Event Apples gewesen sein.

Die M-Serie ist gut gereift

Der offensichtlichste Grund, warum Apple sein letztes Mac Herbst-Event im Jahr 2021 abhielt, war die erwähnte Erweiterung der M1-Chipfamilie. Der M1 selbst, Apples erster eigener Hauptprozessor für den Mac, war die Hauptattraktion des“One more thing“-Events im November 2020, und das Event vom Oktober 2021 nutzte Apple, schnellere, leistungsfähigere Chips für das brandneue Macbook Pro vorzustellen, die enorme Verbesserungen bei Geschwindigkeit und Effizienz brachten. Dasselbe gilt für den Ultra-Chip auf der “Peek Performance”-Veranstaltung im Frühjahr 2022, als Apple auch noch klarstellte, dass die M1-Reihe nun komplett sei.

Inzwischen wissen wir also, wie es läuft: Zuerst kommt der Basis-M-Chip, ein paar Monate später folgen die Pro- und Max-Versionen und dann schließlich der Ultra-Chip. So wird es wohl auch in absehbarer Zukunft bleiben. Außerdem hat Apple fast die vollständige Kontrolle über seine Chipentwicklung (abgesehen von Produktionsproblemen) und ist nicht mehr von Intels Roadmap abhängig. Apple kann seine Chip-Veröffentlichungen so planen, wie es für das Unternehmen und den Markt am besten passt.

Auf der letzten Mac-Veranstaltung im Herbst stellte Apple im Jahr 2021 die Prozessoren M1 Pro und M1 Max vor. Apple

Zudem sollte ich erwähnen, dass die virtuellen Keynotes von 2020 und 2021 während der Covid-Pandemie stattfanden. Es ist wahrscheinlich, dass Apple die neuen Macbook Pro eigentlich im Frühjahr 2021, nur wenige Monate nach der Vorstellung des M1 im November 2020, auf den Markt bringen wollte, das aber nicht klappte, weil die Pandemie zu Produktionsverzögerungen führte. So steig das Mac-Event eben erst im Herbst.

Die Designs sind festgelegt

Die Displays dieser neuen Macbooks Pro hatten endlich kleine Ränder (so klein, dass sie eine Aussparung für die Facetime-Kamera brauchten, jene Notch, die manche lieber verstecken wollen), neue Tastaturen, die ohne Touch Bar auskamen und die Funktionstasten zurückbrachten, ein größeres Trackpad, Magsafe und wieder einen SD-Kartenslot. Diese umfassende Überarbeitung des Laptops fand bald ihren Weg zum Macbook Air – zumindest teilweise.

Der M3 kommt bald – und alle Macs haben ein frisches Design – man könnte sogar sagen, dass der neue Mac Studio eine Designalternative zum Mac Pro ist. Apple wird die äußere Gestalt seiner Rechner in nächster Zeit nicht ändern, sodass eine Veranstaltung zur Vorstellung neuer Funktionen in den nächsten Jahren nicht notwendig ist.

Unpünktlich zum Unterricht

Wenn man darüber nachdenkt, ist der Herbst ein merkwürdiger Zeitpunkt für die Einführung neuer Macs. Schüler und Studenten haben ihre Hardware für das neue Schuljahr bereits gekauft, Unternehmen haben ihre jährlichen Ausgaben bereits getätigt, und nicht viele Menschen sind bereit, mehr als einen Tausender für ein Weihnachtsgeschenk auszugeben.

Apple hat festgestellt, dass das Frühjahr bis Frühsommer die beste Zeit für die Vermarktung von Macs (und iPads) an Studierende ist. In den letzten Jahren gab es zu der Zeit immer wieder neue Macs – in diesem Jahr hat Apple auf der WWDC das Macbook Air M2 und endlich den Mac Pro mit Apple Silicon vorgestellt. Jedes Jahr ab Ende Juli präsentiert Apple seine “Back-to-School”-Promotion im Apple Store, wenn all die Absolventen, die sich auf den Weg an die Universität machen, sich dafür neue Hardware anschaffen.

Den Mac Studio hat Apple auf einer Veranstaltung im Frühjahr 2022 vorgestellt. Apple

Selbst in den Jahren, in denen neue Macs später im Herbst kamen, gehört die Saison dem iPhone und der Apple Watch. Diese Produkte stehen schon Wochen vor dem iPhone-Event im Mittelpunkt des Interesses, und das hält bis zum Weihnachtsgeschäft an. Das iPhone wirft einen langen Schatten, also kann Apple ihm auch das Rampenlicht überlassen.

Was wäre überhaupt noch Anlass für eine Mac-Veranstaltung im Herbst?

In der Vergangenheit hat Apple neue Macs auch mal im November herausgebracht, genauer den Mac Mini 2020 M1, das Macbook Air und das 13-Zoll-Macbook Pro im Jahr 2020. In einigen Fällen gab es neue Macs sogar noch später, im Dezember (Mac Pro 2013 und 2019, iMac Pro 2017) – aber diese hatte Apple schon im Sommer davor vorgestellt.

So stabil wie die Mac-Produktpalette mittlerweile ist, wird sich Apple bei den nächsten Mac-Neuvorstellungen nach dem iPhone-Event wahrscheinlich auf einfache Pressemitteilungen beschränken. Die herbstlichen Presseveranstaltungen früherer Jahre scheinen Online-Briefings und Pressemitteilungen gewichen zu sein.

Im Moment gibt es nur einen Grund, warum Apple ein Mac-Event im Herbst veranstalten sollte: eine wichtige Ankündigung, wie einen bahnbrechenden neuen Chip, ein radikal neues Design oder ein völlig neues Modell. Nichts von alledem scheint in nächster Zeit in Aussicht zu stehen.

Aber täuschen Sie sich nicht – der Mac ist in einer sehr guten Verfassung, und wenn das der Hauptgrund ist, warum wir kein Mac-Event im Herbst bekommen, dann ist das doch gar nicht so schlecht.

Dieser Artikel ist zuerst auf Macworld.com erschienen und wurde aus dem Englischen übersetzt.