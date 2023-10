Airtags 2 kommen erst 2025 – Kuo

Der Branchen-Analyst Ming-Chi Kuo revidiert seine Vorhersage vom Anfang August 2023 (wir berichteten). Demnach werden die Airtags 2 höchstwahrscheinlich erst 2025 veröffentlicht und nicht schon Ende 2024, wie im Sommer prognostiziert.

Kuo verrät keine Gründe für diese Verschiebung, obwohl ein paar Monate in einer Zwei-Jahres-Prognose eher nach einer Anpassung der Produktionspläne und nicht nach einer kompletten Katastrophe ausschauen. Kuo spezifiziert auch laut „Macrumors“ nicht, welche Neuerungen Apple für die kommenden Airtags plant. Noch im August hatte der Analyst behauptet, das Zubehör würde für Vision Pro von Vorteil sein und sich in sein räumliches System einfügen. Was das genau bedeutet, werden wir wohl erst 2025 erfahren.

Fest steht jedoch, dass die Airtags 2 den Nachfolger des U1 eingebaut bekommt, den Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation, den Apple im September mit dem iPhone 15 und den beiden Watches, der Apple Watch Series 9 und Ultra 2 vorgestellt hat. Der neue Prozessor ermöglicht es, die damit ausgestatteten Geräte auch in anderen Räumen finden, zudem ist er bei der Feststellung der Richtung, in welcher der Nutzer suchen muss, etwas genauer als die erste Generation von U1.

Dass Apples neues Zubehör ein Erfolg ist, zeigen nicht nur die Pläne, eine zweite Generation auf den Markt zu bringen, sondern auch regelmäßig ausverkaufte Bestände, vor allem vor den Ferien. Allerdings haben die Airtags das Problem, dass sie sich unkompliziert durch Stalker, unerwünschte Ex-Partner etc. missbrauchen lassen. Im Frühling 2023 hatten Apple und Google eine gemeinsame Arbeit an dem Standard-Protokoll für solche Bluetooth-Tracker angekündigt, das diese Probleme beheben soll, doch bislang gibt es dazu wenig Neues. Bis Ende 2023 haben jedoch beide Anbieter versprochen, eine Implementierung des Standards bei der Produktion für unerwünschte Tracking-Warnhinweise zu veröffentlichen, die dann in künftigen Versionen von iOS und Android unterstützt wird.

