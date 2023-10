Der A18-Chip des iPhone 16 wird alles und nichts verändern

Einem aktuellen Bericht des Lieferketten-Analysten Jeff Pu zufolge wird Apple im nächsten Jahr wahrscheinlich einen A18-Prozessor in alle iPhone 16-Modellen einbauen, sowohl in die Pro- als auch in die normalen Modelle.

Das widerspricht auf den ersten Blick dem vom iPhone 15 Pro gesetzten Trend – für das iPhone 16 Pro würde man einen Prozessor A18 Pro erwarten. Die regulären Modelle sollten dann den diesjährigen A17 Pro oder eine Nicht-Pro-Version erhalten, so wie sie in diesem Jahr iPhone 15 und iPhone 15 Plus mit einem A16 arbeiten, der im Vorjahr in den iPhone 14 Pro verbaut war.

Die Vorhersage von Pu ist jedoch nuancierter, Apple hat bereits eine Änderung der Art und Weise angedeutet, wie es die Prozessoren der A-Serie benennt und möglicherweise produziert.

Ein A18 mit anderem Namen

Als Apple das iPhone 15 Pro vorstellte, haben wir besonders auf die Namensänderung des A17-Prozessors geachtet. Anstatt ihn “A17 Bionic” zu nennen, heißt er nun “A17 Pro“

Dies impliziert natürlich, dass es einen A17-Prozessor ohne Pro gibt. Vielleicht werden wir ihn in einem zukünftigen iPad oder iPhone SE sehen. Ich glaube eher, dass Apple uns auf eine Zukunft vorbereitet, in der es jeden Prozessor der A-Serie in zwei Varianten gibt: Standard und Pro. Die Analysen von Pu scheinen das zu bekräftigen.

Er schätzt, dass Apple einen A18 für das iPhone 16 und 16 Plus und einen A18 Pro für das iPhone 16 Pro und Pro Max produzieren werde. All diese Chips soll TSMC im 3-nm-Herstellungsverfahren der zweiten Generation “N3E” fertigen. Der aktuelle Prozess, N3, ist so etwas wie eine “Beta”-Version des 3-nm-Prozesses mit hohen Produktionskosten, während N3E die Ausbeute und das Produktionsvolumen verbessern und 3-nm-Chips nicht nur für Apple verfügbar machen soll.

Wichtig ist, dass das iPhone 16 und das iPhone 16 Pro unabhängig vom genauen Herstellungsprozess nicht die gleichen Chips bekommen werden. So wie die SoCs für den Mac M2 und das M2 Pro völlig unterschiedliche Leistungsfähigkeiten bieten, so soll es auch mit dem A18 und dem A18 Pro werden.

Der Unterschied wird wahrscheinlich nicht so ausgeprägt sein. Apple wird keinen doppelt so großen Chip mit doppelt so vielen Hochleistungs-CPU-Kernen und fast doppelt so vielen GPU-Kernen herstellen, wenn er trotzdem in ein iPhone passen muss. Es könnte jedoch erhebliche technologische Unterschiede geben, aber auch gleiche Funktionen mit unterschiedlichen Leistungsniveaus sind denkbar.

Apple hat zwei Optionen für den A18:

Der A18 ist im Wesentlichen der A17 Pro, der in einem robusteren 3-nm-Fertigungsprozess hergestellt wird. Der A18 ist identisch mit dem A18 Pro, mit einigen deaktivierten CPU- oder GPU-Kernen und vielleicht weniger RAM.

Beide Ansätze sind plausibel und keiner von ihnen wäre neu. Die Hersteller von PC-Grafikkarten und CPUs haben im Laufe der Jahre immer wieder den Namen einer neuen Generation auf ein Produkt der alten Generation geklebt.

Nichts davon ist wirklich wichtig, um iPhones zu verkaufen, egal

In diesem Jahr sieht die Verteilung der Prozessoren aber ein wenig seltsam aus, nur die Pro-Modelle haben einen neuen Prozessor bekommen, während die Standardmodelle den Prozessor des letzten Jahres aufbrauchen. Im nächsten Jahr beiden Modellen das “A18”-Label aufzudrücken, gäbe Apple die Möglichkeit, uns potenziell ein iPhone mit der Technologie des letzten Jahres zu verkaufen, das den Namen der Technologie des aktuellen Jahres trägt.

Aber eigentlich ist das der Welt ziemlich egal. Schon seit einigen Jahren bieten die iPhones Pro eine bessere Leistung als die Standardmodelle, und die meisten Leute wissen nicht einmal davon. Wir Enthusiasten achten sehr auf die Geekbench-Ergebnisse und Leistungstabellen, aber die überwältigende Mehrheit der Leute, die ein neues iPhone kaufen, wollen einfach nur … ein neues iPhone. Sie erwarten, dass es all die Apps ausführt, die sie lieben, dass es bessere Fotos macht, dass es mit ihren Airpods und vielleicht mit ihrem Macbook funktioniert … und wenn es eine Spezifikation gibt, die ihnen wirklich wichtig ist, dann ist es die Batterielaufzeit.

Letztendlich ist die Aufteilung des iPhones in Standard- und Pro-Modelle mit besseren Funktionen und mehr Leistung nicht neu. Und ob man sein Sortiment nun in Prozessoren mit den Bezeichnungen A17 Pro und A18 Pro oder A18 und A18 Pro aufteilt, ist akademisch.

Das wäre eine Kuriosität, aber letztlich keine wirkliche Veränderung in der Art und Weise, wie Apple iPhones herstellt und verkauft, und wäre nicht dafür verantwortlich, ob das iPhone 16 großartig oder eine Enttäuschung ist.

Dieser Artikel ist zuerst auf Macworld.com erschienen und wurde aus dem Englischen übersetzt.