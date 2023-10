Neue Macs angeblich noch im Oktober

Mark Gurman schreibt in seinem aktuellen Newsletter “Power On”, dass Apple neue Macs noch in diesem Monat vorstellen werde. Wenn, dann wird diese Ankündigung höchstwahrscheinlich per einer Pressemitteilung stattfinden: Vom Oktober ist etwas mehr als eine Woche geblieben, Apple verschickt Einladungen an die Presse zu einem Event eine oder anderthalb Wochen davor.

Laut Gurman stehen gleich drei Macs bei Apple auf dem Plan. Als Erster der lang erwartete iMac 24 Zoll, dazu sollen sich das Macbook Pro 13 Zoll sowie die Modelle mit 14 und 16 Zoll Bildschirmdiagonale gesellen.

iMac 24 Zoll

Den iMac M1 24 Zoll hat Apple im Frühling 2021 vorgestellt, zweieinhalb Jahren ist eine ungewöhnlich lange Zeit, ein Hauptprodukt nicht zu erneuern. Laut Gurman hatte Apple gleich nach dem kleinen iMac gleich einen großen geplant, einen Nachfolger für den iMac Pro oder den iMac 27 Zoll gewissermaßen. Die Pläne habe das Unternehmen wegen allzu hohen Kosten gestrichen.

Apple iMac 24″ mit Retina 4.5K Display M1 8 GB RAM 512 GB SSD 8-Core GPU grün

Seitdem hat Apple die Kombination vom Mac Studio und dem Studio Display als eine Profi-Lösung im Bereich Desktop-Macs angepriesen. Der neue iMac 24 Zoll ist dann gewissermaßen ein Neu-Anfang der beliebten Produktlinie. Laut Gurman wird im kommenden Jahr auch eine größere Variante folgen, anscheinend gleich mit einem 32-Zoll-Display, was den kommenden iMac zu den größten Mac aller Zeiten befördern wird.

Lesetipp: Der vergessene Mac – Apples seltsame Pläne für den Desktop-Mac

Die indirekte Bestätigung für die kommenden iMacs liefert der Apple Store Online. Die Einstiegskonfigurationen für einen iMac 24 Zoll mit der kleineren GPU sind gleich zu haben, konfiguriert man mehr Speicher oder gemeinsamen Arbeitsspeicher, verlängern sich die Lieferzeiten sprunghaft auf zwei bis drei Wochen.

Auch bei dem iMac mit 8-Kern-GPU ist das gleiche Bild zu sehen: Die Einstiegskonfigurationen kann man gleich in einem der Apple Stores oder gleich morgen per Post bekommen, beim Rechner mit 16 GB an gemeinsamem Arbeitsspeicher oder mit 512 GB Speicher muss man sich bis Mitte oder Ende November gedulden.

Das Macbook Pro 13 Zoll

Das Macbook Pro 13 Zoll hat Apple im Sommer des vergangenen Jahres mit dem M2-Chip aktualisiert. Laut Gurman kann der Nachfolger bereits bis Ende Oktober erscheinen. Die Lieferzeiten für diesen Mac sind noch schlechter als beim iMac 24 Zoll. Selbst bei den Standard-Konfigurationen dauert die Lieferung bis mindestens 8. November, die Upgrades beim Speicher verlängern diese Spanne allerdings nicht.

Apple 14-inch MacBook Pro (M2 Pro, 2023) Preis beim Test: From $1,999 | Model reviewed $2,499 Aktuell bester Preis:

Die Macbooks Pro 14 und 16 Zoll

Etwas ungewöhnlich erscheint uns, dass den Gerüchten zufolge Apple auch seine Pro-Macbooks mit 14 und 16 Zoll noch im Oktober aktualisieren will. Die neuen Geräte sind nicht mal ein Jahr alt, die Ankündigung dafür hat Apple im Januar 2023 herausgeschickt. Die Lieferzeiten für diese Modelle sind in deutschem Store ebenfalls etwas verlängert, was auf die anstehende Aktualisierung hindeuten kann.

Fazit

Während iPhones und Apple Watches zuletzt auf der September-Keynote aktualisiert wurden und die “großen” Macs auf der WWDC 2023, sind die iPads und einige der Einstiegs-Macs bei Apple etwas ins HIntertreffen geraten. Das soll sich nun ändern, hoffentlich gleich mit dem Umstieg auf den M3, die dritte Generation des Apple Silicons.

Aktuell bester Preis: Macbook Air 13 Zoll M2 Space Grau