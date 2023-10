Gurman: Neue iPads im März 2024, Rätsel um großes iPad Air

Das iPad-Refresh, über das im Vorfeld für Ende Oktober gemunkelt wurde, blieb weitestgehend aus. Stattdessen kam per Pressemitteilung ein neuer, dritter Apple Pencil mit USB-C-Anschluss und ein Mobilfunk-Upgrade fürs normale iPad in China.

Wann tatsächlich neue iPads kommen werden, behauptet Mark Gurman zu wissen: In seinem wöchentlichen „Power-On“-Newsletter berichtet er, dass ein die nächsten iPad-Releases für März 2024 geplant seien. So arbeite Apple bereits seit geraumer Zeit an mehreren Refreshes, und zwar dem iPad 11, dem iPad Mini 7 und dem iPad Air 6.

Große Veränderungen soll man hier jedoch nicht erwarten: Wir rechnen allenfalls mit inkrementellen Upgrades unter der Haube – Chip-Upgrades, neue Konnektivitätstechnologien wie WiFi 7 –, die Designs dürften weitestgehend beibehalten werden.

Mit der Vorstellung des iPad 11 würde Gurman zufolge auch das iPad 9 eingestellt werden – das letzte iPad im alten Design mit Home-Button und Lightning-Anschluss –, zusammen mit dem Apple Pencil der ersten Generation. Aktuell ist Apples iPad-Auswahl unheimlich unübersichtlich und der neue Pencil hat für noch mehr Verwirrung gesorgt.

Anders sieht es beim iPad Pro aus: Hier steht angeblich eine größere Überarbeitung ins Haus, ob diese jedoch ebenfalls im Frühjahr angekündigt wird, ist weniger wahrscheinlich, da die Entwicklung wohl nicht so weit fortgeschritten ist wie bei den drei oben genannten Modellen. Wie genau die Überarbeitung aussehen wird, ist aktuell unbekannt.

Gerüchte um größeres iPad Air

Ende vergangener Woche berichtete Macrumors außerdem mit Bezug auf die taiwanische Branchenzeitschrift Digitimes, dass Apple an einem großen iPad Air arbeite. 12,9 Zoll Bildschirmdiagonale soll das Gerät haben, also so groß wie das große iPad Pro. Mehr ist nicht bekannt, außer, dass Apple die Einführung angeblich nach hinten geschoben hat.

Das Problem an diesem Gerücht: Digitimes bezieht in der Regel auf anonyme Quellen aus der Lieferkette, die Erfolgsquote liegt bei der Publikation historisch jedoch nicht sehr hoch – die wenigsten Gerüchte tragen am Ende des Tages Früchte.

