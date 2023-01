Apple hat mit seiner App und gleichzeitig dem Netzwerk “Wo ist?” ein mächtiges Tool an der Hand: Die Geräte müssen nicht mal online sein, um gefunden zu werden, es reicht, wenn jemand mit einem aktivierten Apple-Gerät in der Nähe vorbeikommt.

iPhone-Besitzer helfen sich gegenseitig: So funktioniert die Standortsuche

Nun genügt es, dass erstens Bluetooth aktiviert ist und sich zweitens Apple-Geräte anderer Anwender, auf denen mindestens iOS 13 oder iPadOS 13 installiert sind, zumindest zeitweise in Reichweite von dessen Bluetooth-Verbindung befinden. In diesem Fall wird über die App “Wo ist?” das Standortsignal über Bluetooth versandt, und zwar an die in der Nähe befindlichen Geräte anderer Anwender.

Voraussetzungen für die iPhone-Suche offline

Diese leiten es dann über Ihre WLAN- oder Mobilfunkverbindung an die Server von Apple weiter. Die Weiterleitung geschieht einerseits, ohne dass die jeweiligen iPhone- oder iPad-Besitzer überhaupt etwas davon mitbekommen und andererseits werden die entsprechenden Signale verschlüsselt übertragen. So kann natürlich niemand Fremdes Rückschlüsse auf Aufenthaltsort Ihres Geräts oder die der jeweiligen anderen Besitzer ziehen – übrigens auch Apple selbst nicht. Das Beste ist, das “Wo ist?”-Netzwerk ist für die Dritthersteller freigegeben, manche haben bereits ihre schlauen Bluetooth-Tracker darin eingebunden. Die Airtags von Apple sind selbstverständlich auch dabei. Alle Informationen zu Airtags haben wir hier für Sie zusammengefasst.



“Mein iPhone suchen” muss in den Einstellungen aktiviert sein.

Voraussetzungen

Damit die Suche über die Wo-ist-App auch funktioniert, muss das gesuchte Gerät eingeschaltet und Bluetooth aktiviert sein. Zudem ist ein weiteres Gerät von Apple (Mac, iPhone oder iPad), auf dem macOS Catalina oder iOS 13 beziehungsweise iPadOS 13 installiert ist, vonnöten. Auf beiden Geräten müssen Sie mit Ihrer Apple-ID angemeldet sein. Damit Sie Ihr iPadOS- oder iOS-Gerät auch wiederfinden können, nehmen Sie zudem in der Wo-ist-App weitere Einstellungen vor.

Öffnen Sie auf dem entsprechenden Gerät die „Einstellungen“. Tippen Sie dort auf Ihre Apple-ID und anschließend auf den Eintrag „Wo ist?“. Aktivieren Sie, sofern nicht ohnehin bereits geschehen, die Funktion „Mein iPhone suchen“, indem Sie auf den Eintrag tippen. Vergessen Sie nicht, die Einstellung „Standort teilen“ einzuschalten. Ansonsten ist die eingangs erwähnte Offline-Suche nicht möglich! Dies gilt übrigens auch für die in der Nähe befindlichen Apple-Geräte der anderen Anwender. Auch dort müssen diese Funktion aktiviert sein. Lassen Sie diese also bitte immer eingeschaltet.



Über die App “Mein iPhone suchen” oder am Rechner über den Browser lässt sich das iPhone finden und sogar löschen.

So finde ich mein verlorenes iPhone oder iPad wieder

Um ein verlegtes oder verlorenes Gerät wiederzufinden, gehen Sie auf einem anderen Apple-Gerät wie folgt vor:

Starten Sie die App „Wo ist?“. Tippen Sie unten auf den Eintrag „Geräte“. Nun erscheinen eine Liste und eine Karte mit Ihren Geräten. Sie sehen dort bereits, wie weit das Gerät entfernt ist (in km), wo es sich gegenwärtig befindet und zu welchem Zeitpunkt der letzte Standort ermittelt wurde.

Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag, dann erhalten Sie weitere Informationen und Möglichkeiten. Vermuten Sie das Gerät in Ihrer Nähe oder Umgebung, können Sie darauf einen „Ton abspielen“, um es genauer zu lokalisieren. Zudem wird an Ihr E-Mail-Postfach (iCloud) eine E-Mail gesandt, dass dies geschehen ist. Des Weiteren können Sie sich die „Route“ zu Ihrem Gerät anzeigen lassen oder an das Gerät eine Mitteilung senden. Auf dieser erscheinen beispielsweise der Name und die Kontaktdaten des Besitzers, also von Ihnen. Zu guter Letzt ist es möglich, das Gerät bei einem Verlust als „Verloren“ zu „markieren“ oder aus der Ferne zu löschen, damit Gerät und Daten nicht in falsche Hände geraten.

Die Wo-ist-App hat zahlreiche weitere Funktionen, wie die Suche nach Freunden, die sich aber nur dann nutzen lässt, wenn diejenigen Personen das auch möchten und Ihren Standort mit Ihnen teilen.

Alternativ können Sie die „Wo ist“-Funktion auch über iCloud in ihrem Browser aufrufen. Besuchen Sie die iCloud-Website und melden Sie sich an, anschließend können Sie die „iPhone-Suche“ im Browser starten. Auch wenn der Name anderes vermuten lässt, können Sie alle ihre Apple-Geräte darüber suchen.

Beim Zurücklassen des iPhones oder iPads benachrichtigen

Haben Sie eine Apple Watch, können Sie Ihr iPad oder iPhone so einstellen, dass Sie die Geräte erst gar nicht verlieren können. „Wo ist?“ wird Sie auf der Apple Watch benachrichtigen, dass Sie Ihre Geräte in einem fremden Ort vergessen haben. Die Einstellung bzw. die Erinnerung beim Zurücklassen können Sie in der App „Wo ist?“ vornehmen. Tippen Sie dafür auf die Fläche „Geräte“ und wählen daraus das gewünschte Gadget. Unterhalb der Flächen mit „Ton“ und „Route“ findet sich die Einstellung „Beim Zurücklassen benachrichtigen“. Falls sie noch nicht aktiviert ist, tippen Sie darauf und schieben im erscheinenden Fenster den obersten Regler auf Grün. Die Entwickler haben auch einen Schritt weiter mitgedacht: Das System schlägt Orte vor, die man von den Warnungen ausschließen kann. Das sollen auf jeden Fall sichere Orte sein, zu denen Sie jederzeit den Zugang haben können, wie die eigenen vier Wände oder die Arbeitsstelle, vorausgesetzt, Sie können dort Ihre Sachen im Spind absperren.