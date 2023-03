iPad-Passcode vergessen? So entsperren Sie das Gerät

Wer bei seinem iPad die Code-Sperre aktiviert, kann zwischen einer simplen Variante und einem normalen Code wählen. Die einfache Variante aktivieren Sie unter “Einstellungen > Code > Code ändern”. Nachdem Sie Ihren alten Code eingegeben haben, erscheint ein Fenster für die Eingabe den neuen Codes, unten im Fenster findet sich die Option “Codeoptionen”, dort kann man dein alphanumerischen, numerischen langen Code und sechsstelligen Code auswählen.

Ein normaler Code, der zum Beispiel aus einer Kombination von Buchstaben und Zahlen besteht, ist natürlich deutlich sicherer. Doch dabei kann es passieren, dass Sie sich selbst aussperren, wenn Sie das Passwort vergessen haben oder es nicht mehr gelingt, es korrekt einzugeben. Was gibt es dann zu tun, um wieder an die Daten heranzukommen und das iPad wieder zu entsperren?

iPad Code-Abfrage umgehen – die Methode, die funktioniert

Normalerweise wäre das Wiederherstellen des iPad auf Werkseinstellungen über iTunes oder Finder die naheliegende Idee. Die funktioniert in diesem Fall nicht, weil iTunes vor der Wiederherstellung den Passcode verlangt. Zum Glück gibt es aber doch noch einen Weg, die Code-Abfrage zu umgehen. Dazu folgen Sie diesen Schritten:

Auch im gesperrten Zustand ist es möglich, das iPad mit dem Computer zu synchronisieren. Dies sollten Sie als Erstes tun, um ein komplettes Backup von allen Daten in iTunes oder in Finder zu erstellen. Bitte beachten Sie, dass sich das iPad und der Rechner bereits “kennen” sollen, also irgendwann in der Vergangenheit schon mal erfolgreich verbunden waren.

Denn bei einer Erstverbindung an einem unbekannten Rechner verlangt iTunes oder Finder bei den neueren macOS-Versionen eine Code-Eingabe am Gerät, hier würde sich als der Teufelskreis schließen – ohne Backup kein Code und ohne Code kein Backup.

iPad in DFU-Modus versetzen

Dann versetzen Sie das immer noch mit dem Computer verbundene iPad in den Wartungszustand, genannt DFU-Modus. Dazu starten Sie das iPad neu (Drücken des Einschaltknopfs im gesperrten Zustand und Betätigen des “Ausschalten”-Schiebereglers und erneutes Einschalten). Halten Sie beim Start die Einschalttaste und den Home-Button zehn Sekunden gleichzeitig gedrückt.

Den Einschaltknopf können Sie loslassen, sobald das Apple-Logo erscheint, halten Sie aber weiterhin den Home-Button gedrückt. iTunes meldet daraufhin, dass ein iPad im Wartungszustand erkannt wurde und dieses für die Verwendung mit iTunes auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden muss.

Bei den neueren iPads mit Face-ID ist die Vorgehensweise eine etwas andere: Sie müssen kurz die Lauter-Taste drücken, danach wieder kurz die Leiser-Taste betätigen, anschließend die Power-Taste solange drücken, bis das Gerät neu startet. Sie muss weiterhin gedrückt werden, das Gerät versetzt sich so in den Wiederherstellungsmodus.

Mit “OK” starten Sie nach einer weiteren Warnmeldung das komplette Zurücksetzen. Dabei wird die aktuelle Version von iOS heruntergeladen und auf dem iPad installiert. Danach folgt die Einrichtung wie bei einem neuen iPad, also Sprachauswahl, Eingabe der Sim-PIN (beim Cellular-Modell) und Verbindung mit dem Wi-Fi-Netz.

Im letzten Konfigurieren-Bildschirm wählen Sie “Aus iTunes-Sicherungskopie wiederherstellen” und tippen auf “Weiter”. Nach erneutem Verbinden mit iTunes wählen Sie das zuletzt erstellte Backup und bestätigen mit “Fortfahren”. Dann werden alle Daten wieder zurückkopiert, was einige Minuten dauern kann. Nach Abschluss ist alles wieder ohne Passwort zugänglich. Nach einem weiteren Neustart synchronisiert das iPad wieder alle Apps zurück.

Es wäre zwar schön, wenn es einen simpleren, vor allem weniger zeitaufwendigen Weg als den Wartungsmodus und komplettes Zurücksetzen geben würde, doch andererseits hat man als iPad-Besitzer das beruhigende Gefühl, dass die Daten zwar ziemlich sicher geschützt sind, aber über die vorgestellte Methode im Notfall immer noch über Umwege zugänglich sind. Bitte beachten Sie, auch bei dieser Wiederherstellungs-Methode müssen Sie Ihre ursprüngliche Apple-ID und das Passwort parat haben.

Anmerkung: Falls Sie Ihr iPad über iCloud regelmäßig aktualisieren, können Sie ebenfalls versuchen, das iPad komplett zu löschen und die Daten aus dem iCloud-Backup wiederherzustellen. Bitte beachten Sie, dass das iCloud-Backup nicht so umfangreich ist wie die Sicherung am Rechner.