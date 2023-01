Bild-Hintergrund am Mac kostenlos ausschneiden

Hat man eine ansprechende Grafik, will man sie zuweilen wieder verwenden, doch dafür muss man sie aus dem ursprünglichen Bild “herauslösen” und freistellen. Dies geht sicherlich mit Photoshop und anderen Bildbearbeitungsprogrammen, doch auch Vorschau bietet dafür Werkzeuge – und das kostenlos. Die einzige Voraussetzung ist, dass der Hintergrund des Bildes einigermaßen gleichmäßig ist.

Bild-Hintergrund am Mac kostenlos mit Vorschau entfernen

Ist das freizustellende Bild in Vorschau geöffnet, klickt man in der Werkzeugpalette auf das Werkzeug “Transparenz”. Falls Sie keine Werkzeuge wie “Auswahl”, “Text”, “Formen” etc. sehen, müssen Sie die Leiste in Vorschau einblenden, dafür dient der Tastenkürzel Umschalt- Steuerungstaste-A (⇧⌘A). Nun zieht man mit dem Werkzeug “Transparenz” ein kurzes Stück auf dem Bildhintergrund. Vorschau wählt diesen Bereich aus, aber auch alle angrenzenden Pixel mit der gleichen Farbe und erstellt eine Auswahl. Mit der Rückschritttaste (⌫) kann man jetzt den Bereich löschen, Vorschau verwandelt das freigestellte Motiv automatisch in ein PNG-Bild.

Bei einem nicht gleichmäßigen Hintergrund kann man das Motiv trotzdem freistellen, man benötigt in Vorschau aber etwas Geduld und eine ruhige Hand. Dafür wählt man das Werkzeug “Intelligentes Lasso” (befindet sich im Drop-Down-Menü unter “Rechteckige Auswahl”) und zieht entlang des Randes des Motivs das Lasso durch, bis sich der Anfang und das Ende wieder verbinden. Dabei muss man aufpassen, dass sich die Motivränder innerhalb der dargestellten roten Linie befinden. Je genauer diese Linie neben den Rändern liegt, desto genauer kann Vorschau das Bild freistellen. Ist das Ergebnis zufriedenstellend, kann man den freigestellten Bereich per Kopieren und Einfügen direkt in andere Bilder einsetzen oder per Steuerung-N (⌘N) zu einem neuen Bild ohne Hintergrund machen.

Bild-Hintergrund am Mac mit Keynote kostenlos entfernen

Die ausgeschnittenen Motive ohne Hintergrund benötigt man meist für Präsentation, Referat, Bericht oder Buch. Ist das der Fall, erübrigt sich der Schritt über Vorschau, Keynote hat eingebaute Hausmittel zur Hintergrund-Entfernung.

In einer neuen Folie ziehen Sie das Bild entweder direkt von Finder auf die Folienoberfläche oder fügen Sie es über den Medien-Manager aus der oberen Menüleiste ein. Ist das neue Bild aktiv als Element ausgewählt, klicken Sie in der rechen oberen Ecke des Programms auf “Format”, dies blendet unterschiedliche Bearbeitungsoptionen ein. In der erscheinenden Leiste an der rechten Seite klicken Sie nun auf den Reiter “Bild”, hier gibt es in den neueren Keynote-Versionen neben der Maske und “Ersetzen” gibt es “Hintergrund entfernen”. Klickt man darauf, wird der Hintergrund des ausgewählten Bildes als transparent auf der Folie dargestellt. Will man diesen komplett loswerden und das Hauptmotiv freistellen, klickt man mit der Maus zweimal in den Bereich des Hintergrunds. Die eingebaute Bilderkennung funktioniert auf dem Mac recht zuverlässig, selbst uneinheitliche Hintergründe wurden bei unserem Test entfernt.

Bild-Hintergrund am Mac mit Pages kostenlos entfernen

Was Keynote kann, kann Pages ebenfalls sehr gut. Das Freistellungsprozedere gleicht sich in beiden Programmen komplett: Genauso wie in Keynote wählen Sie für Pages das gewünschte Bild und fügen Sie es der Seite zu. Über das Format-Werkzeug und weiter im “Bild”-Bereich wählen Sie “Hintergrund entfernen” und klicken Sie mit der Maus irgendwo auf den Hintergrund. Die Bilderkennungssoftware am Mac erkennt zuverlässig die Farben sowie das angrenzende Hauptmotiv, in den meisten Fällen bei unseren Tests waren die freigestellten Ergebnisse gut bis perfekt.