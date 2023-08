iPhone ohne Power-Knopf ausschalten

Der Knopf an der rechten Seite eines iPhones hat nur wenige Funktionen: Ein kurzes Drücken schickt das Gerät in den Standby-Modus, ein langer aktiviert die Siri-Spracheingabe. Drückt man den Knopf zusammen mit der Lauter- oder Leister-Taste länger, kann man das iPhone ausschalten. Nach einer kurzen Zeit erscheint auf dem Bildschirm der Schieberegler „Ausschalten“, diesen bewegt man nach rechts. Bei den älteren iPhones mit 4-Zoll-Bildschirm, also beispielsweise bei iPhone 5S und iPhone SE der ersten Generation, ist der Power-Button übrigens auf der oberen Seite untergebracht.

Doch ist der Power-Button einmal defekt, steht man vor einem Problem. Mit der Reparatur muss man so lange warten, bis der Akku leer ist und das Gerät sich von selbst ausschaltet.

Doch auch die Software des iPhones bietet eine relativ einfache Möglichkeit, das iPhone ohne Betätigung jeglicher Knöpfe auszuschalten. Dafür wechseln Sie in die Einstellungen-App, dort in den Bereich „Allgemein“. Scrollen Sie in der Liste der Funktionen ganz nach unten, dort findet sich in der blauen Schrift der Reiter „Ausschalten“. Einmal darauf gedrückt blendet sich die gewohnte Ansicht „Ausschalten“ auf dem Display ein, der Wisch mit dem Finger nach rechts schaltet das iPhone aus. Es gibt leider keine vergleichbare Methode, das iPhone ohne Seitentaste einzuschalten. Erst der Anschluss an das Lightning-Kabel kann das ausgeschaltete iPhone wieder zum Leben erwecken.

Wenn bei Ihrem Smartphone dagegen nicht der Knopf, sondern das Display defekt ist, können Sie auch iPhone ohne Touch-Display ausschalten. Wie das geht, lesen Sie im verlinkten Tipp.

Ein iPhone komplett auszuschalten empfiehlt sich nicht nur, wenn etwas beschädigt ist, sondern auch, wenn der Akku im Stromsparmodus an der Grenze des Möglichen nagt. Allgemein wird es nicht empfohlen, den Handy-Akku mit einer Ladung von unter zehn Prozent der Gesamtkapazität zu betreiben, sondern gleich auszuschalten. Bei einer extremen Entladung oxidieren die Elektroden im Akku besonders schnell, was sich auf die Ladekapazität auswirkt.

