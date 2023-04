Gelöschte Apps auf dem iPhone, iPad & Mac wiederherstellen

Hat man eine App vom iPhone oder iPad gelöscht, kann man sie im App Store einfach wiederfinden: In den Einstellungen unter dem Eintrag der eigenen Apple-ID im Bereich „Gekauft“.

Unter dem Reiter „Nicht auf diesem iPad/iPhone“ findet sich eine Liste der Apps, die man irgendwann mal vom iPhone gelöscht hat. Besteht eine Internetverbindung, kann man die gelöschten Apps über das Cloud-Icon wieder herunterladen.

Es sei denn, der Entwickler hat sie komplett aus dem App Store genommen oder die App ist so alt, dass sie auf den aktuellen iOS-Versionen nicht mehr funktioniert. Bei solchen Apps ist das Cloud-Icon ausgegraut; klickt man auf eine solche App, erscheint der jeweilige Eintrag im App Store mit dem Grund, warum die App nicht mehr zu installieren ist.

„Dragon Dictation“ ist als App nicht mehr verfügbar, der erneute Download wird nicht funktionieren. Halyna Kubiv

Noch eine Liste mit gelöschten Apps

Doch nicht alle gekauften Apps finden sich in dieser Liste. Hat man sie dauerhaft gelöscht – Apple nennt diesen Vorgang „Ausblenden“ –, verschwinden die Apps auch aus der Liste „Nicht auf dem iPhone“. Wieder herunterladen kann man sie aber trotzdem.

Dafür wechselt man in der Einstellungen-App über das eigene Profilbild zu den Apple-ID-Einstellungen. Im Reiter „Medien und Käufe“ > „Account anzeigen“ gibt es an zwei Stellen alle jemals gekauften Apps.

Zum einen unter „Einkaufsstatistik“, wo Apple allerdings auch In-App-Käufe wie Abos oder digitale Ausgaben von Zeitschriften auflistet. Die Statistik ist chronologisch sortiert und kann nach Jahren und Monaten aufgeklappt werden. Allerdings fehlt hier die Möglichkeit, Apps wieder in den App Store zurückzuholen.

In der Einkaufsstatistik sind alle Käufe im App Store aufgelistet, nicht nur die gekauften Apps. Halyna Kubiv „Ausgeblendete gekaufte Artikel“ ist die Liste aller jemals heruntergeladenen Apps, die in den App-Store-Einstellungen nicht sichtbar sind. Halyna Kubiv





Zum anderen über “Ausgeblendete gekaufte Artikel”, die eine bessere Übersicht bieten. Die Liste beinhaltet alle jemals gekauften Apps mit der aktuellen Apple-ID. Leider kann man sie nicht durchsuchen, doch die Apps sind anscheinend nach dem Installationsdatum sortiert. Außerdem ist es hier nicht möglich einzusehen, ob die App überhaupt auf dem aktuellen Gerät funktionieren wird; hier steht nur die Option „Einblenden“ zur Verfügung.

Erst, wenn Sie die gelöschte App aus dieser Ausgeblendet-Liste wieder im App Store eingeblendet haben, können Sie versuchen, sie zu installieren. Dafür müssen Sie von der Einstellungen-App wieder in den App Store wechseln.

Gelöschte Apps auf dem Mac finden

Auf dem Mac sind die Apps nicht an zwei unterschiedlichen Stellen im System aufgeführt, sondern sind in der App „App Store“ aufgelistet. Um alle per App Store gekauften Apps zu finden, startet man die besagte App und wechselt über die Menüleiste in den Bereich „Store“ und dort zum „Account“. Der App Store blendet als Standard alle Mac-Apps, die mit der angemeldeten Apple-ID verknüpft sind. Über das Cloud-Icon kann man sie erneut herunterladen und installieren. Bitte beachten Sie, die aus anderen Quellen heruntergeladene Apps sind in der Liste nicht aufgeführt.