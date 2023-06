Mit jeder Iteration von iOS wird die Sicherung von iOS-Geräten komfortabler – iCloud-Backups laufen automatisch und im Hintergrund, sobald man richtige Einstellungen getroffen hat. Die Optionen per iTunes oder Finder gibt es nach wie vor – mittlerweile bieten sie jedoch keine wirklichen Vorteile gegenüber einem iCloud-Backup, außer dass der Speicherplatz dafür kostenlos zur Verfügung steht.

1) Synchronisation mit iCloud

Wichtige Daten mit Apples Cloud-Dienst abgleichen

Wer keine Vorbehalte gegen iCloud hegt, sollte auf jeden Fall die wichtigsten Daten des iPhones oder iPad mit Apples Servern synchronisieren. Damit haben Sie immer Zugriff auf die Daten in der iCloud, falls das iOS-Gerät wiederherstellt werden muss. Auch bei der Anschaffung eines neuen Geräts haben Sie Fotos, Dateien, Adressen, Termine, Erinnerungen und sogar Ihre Whatsapp-Chats sofort griffbereit. Sie benötigen eine Apple-ID und müssen „iCloud“ in den Einstellungen aktivieren – aber eine Apple-ID ergibt generell Sinn.

Wir empfehlen, falls nicht schon bei der Einrichtung von iOS geschehen, die Synchronisation mit den wichtigsten Apps zu aktivieren. „Fotos“ sowie „iCloud Drive“ sollten Sie ebenfalls aktivieren. Muss das iPhone neu aufgesetzt werden, gelangen die wichtigen Daten so nach der Wiederherstellung automatisch wieder auf das Gerät.

iCloud-Synchronisation Diese Daten werden mit iCloud synchronisiert: Fotos

Mail

Kontakte

Kalender

Erinnerungen

Notizen

Nachrichten

Safari

Aktien

Home

Health

Wallet

Game Center

Siri

Passwörter und Schlüsselbund

iCloud Drive

Bücher

Garage Band

iMovie

Clips

Karten

Sprachmemos

Freeform

Pages

Numbers

Fitness

Kompass

Kurzbefehle

Musik

Musikerkennung

Übersetzen

Watch

Wo ist?

Etliche Dritt-Apps, deren Entwickler CloudKit implementiert haben.

Bitte beachten Sie, dass die über iCloud synchronisierten Daten nicht in einem iCloud-Backup enthalten sind. Diese werden verschlüsselt auf den iCloud-Servern gespeichert und nach Bedarf auf verbundenen Geräten synchronisiert.

Ein Sonderfall ist das iCloud-Backup von Whatsapp: Sofern noch nicht passiert, muss man die Einstellung in der App selbst aktivieren. Dazu wechseln sie in Whatsapp zum Reiter „Einstellungen“, dort zu „Chats“ und weiter zu „Chat-Backup“. Hier hat man die Auswahl, wie regelmäßig das Backup erstellt wird, ob die Videos dazu gehören sollen (unser Tipp: nein) und ob das Backup durchgehend verschlüsselt wird.

Bestehen keine Vorbehalte gegen die Cloud, empfehlen wir die Nutzung alle iCloud-Optionen zur Datensicherung. Das Anlegen des ersten Backups dauert einige Zeit, ab dann werden inkrementelle Backups in wenigen Minuten auf die iCloud-Server übertragen. Im Schadensfall oder beim Neukauf eines iPhones ist das Ersatzgerät dann schnell wieder einsatzbereit, mit fast allen Daten. Bitte beachten Sie: Wollen Sie Ihre Fotos per iCloud synchronisieren und Backups weiterer Dateien bei Apples Cloud-Dienst erstellen, reicht in den meisten Fällen der kostenlose Speicherplatz von fünf Gigabyte nicht mehr aus. Die müssen dafür wahlweise 50, 200 Gigabyte oder ein Terabyte abonnieren. Die Preise beginnen bei 0,99 Euro.

Wer das iCloud-Backup einschaltet, wird darauf hingewiesen, dass ab sofort beim optionalen Synchronisieren des iPhone via iTunes oder Finder keine lokalen Backups mehr angelegt werden.

2) Backup in iCloud

iPhone oder iPad komplett sichern

Haben Sie noch nie ein iCloud-Backup erstellt, wechseln Sie in die Einstellung „Apple-ID“ mit Ihrem Profilbild in der Einstellungen-App. Dort finden Sie die Einstellung „iCloud“ und weiter unten „iCloud-Backup“, wo sich eine iPhone-Sicherheitskopie in iCloud anlegen lässt. Ihr iPhone oder iPad erstellt automatisch jede Nacht Backups, sofern es an den Strom angeschlossen, gesperrt und in ein bekanntes WLAN eingebucht ist. Die per iCloud gesicherten Fotos werden nicht mehr in ein Backup eingeschlossen, sie belegen also nicht den doppelten Platz auf Apples Servern.

Backup mit iCloud Diese Daten werden im Backup mit iCloud gespeichert: Angaben über die gekauften Apps, Musik und Bücher (aber nicht die Medien selbst)

App-Daten

Organisation des Home-Bildschirms und der Apps

iMessages und SMS (solange nicht direkt über iCloud synchronisiert)

Klingeltöne

Visual-Voicemail-Passwort

Apple-Watch-Backups, außer über Familienfreigabe gekoppelt

Geräteeinstellungen

Fotos und Videos, die noch nicht mit iCloud synchronisiert werden Diese Daten werden im Backup mit iCloud nicht gespeichert: Daten, bereits synchronisiert mit iCloud (siehe Kasten ganz oben)

Daten, bereits mit anderen Cloud-Services synchronisiert wie Gmail oder Exchange E-Mails

Apple Mail (siehe oben)

Apple Pay – Informationen und Einstellungen

Face-ID- oder Touch-ID-Einstellungen

iCloud Musik-Mediathek und App-Store-Inhalte (diese werden nach der Wiederherstellung aus dem Store geladen).

3) Wiederherstellung

iPhone neu aufsetzen und Backup einspielen

Falls das iPhone seinen Dienst versagt und sich nicht mehr zur normalen Arbeit bewegen lässt, können Sie es jetzt unterwegs zurücksetzen und dann das iCloud-Backup einspielen. Dabei wird ein „sauberes iOS“ genutzt und Daten aus iCloud geladen. Das kann einige Stunden dauern, Sie benötigen eine WLAN-Verbindung und natürlich eine Stromversorgung. Um die Wiederherstellung manuell auszulösen, wählen Sie „Einstellun­gen > Allgemein > Zurück­setzen > Inhalte & Einstellungen löschen“.

Das iPad lässt sich unterwegs löschen, neu aufsetzen und per Wiederherstellung das iCloud-Backup einspielen.

iCloud-Backups verwalten

Auch in iCloud bleiben alte Backups liegen, etwa von iOS-Geräten, die Sie verkauft haben. Öffnen Sie die Einstellung „Apple ID > iCloud > Account-Speicher verwalten“. Hier finden Sie die Backups Ihrer iOS-Geräte sowie den Speicherplatz, den Apps belegen, die iCloud nutzen. Hier können Sie Backups anderer iOS-Geräte und der genannten Apps komplett löschen.