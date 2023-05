Steuererklärung: Die beste Programme für den Mac 2023

6. Steuerbot

Steuerbot ist eine Steuererklärung, die sich durch eine stylische und Chat-orientierte Benutzeroberfläche eher an die jüngere always-on Generation wie zum Beispiel Azubis, Studierende oder junge Berufseinsteiger wendet. Hierbei können Sie Ihre Steuerdaten komplett im Chat eingeben, was Sie sich in etwa so vorstellen kann, als wenn Sie mit Ihrem Steuerberater über Whatsapp die Steuererklärung besprechen würden.

Die Daten werden anschließend über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt. Zwar sind rund 30 Euro für die Abgabe der Steuererklärung nicht gerade günstig, dafür verspricht der Hersteller jedoch, dass nur dann eine Rechnung gestellt wird, wenn die Steuerrückerstattung mehr als 100 Euro beträgt oder die Abgabe der Steuererklärung verpflichtend ist.

Der Leistungsumfang von Steuerbot reicht in der Regel für den durchschnittlichen Gehaltsempfänger aus, wer zum Beispiel jedoch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung oder Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit hat, wird mit Steuerbot schnell an seine Grenzen stoßen.

Fazit

Der Steuerbot gefällt durch seine Chat-typische Benutzeroberfläche, kann jedoch nur für einfache Steuerfälle eingesetzt werden.