Sie wollen Ihr altes iPhone verkaufen, um das kommende iPhone 15 zu finanzieren? Oder Ihr Gerät, sei es ein iPhone oder ein iPad, produziert immer wieder unerklärliche Fehler, die sich mit den üblichen Maßnahmen wie Aufräumen oder nach Wartungsupdates nicht in Wohlgefallen auflösen? In beiden Fällen sollten Sie Ihr iOS-Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen und alle darauf gespeicherten Daten und Einstellungen löschen. Wir zeigen, wie Sie dabei vorgehen und stellen auch einige Alternativen vor, bei denen Sie nicht alle Dateien ins virtuelle Nirwana schicken.

Vor dem Löschen: Backup nicht vergessen

Vor dem Verkauf unerlässlich und bei manchem Problem ratsam: das komplette Löschen des Gerätes. In jedem Fall sollten Sie aber zuvor ein Backup angefertigt haben, entweder in der iCloud oder via iTunes bzw. Finder auf Ihrem Computer. Wenn mit Ihrem alten Gerät alles in Ordnung war, können Sie ein neues aus diesem Backup wiederherstellen und haben vom ersten Tag an wieder alle Ihre Daten und Einstellungen bereit.

Das iCloud-Backup erstellen Sie direkt auf Ihrem Gerät. Gehen Sie dazu in die Einstellungen und tippen auf den Bereich „Apple ID, iCloud, iTunes & App Store“. Dort tippen Sie dann auf „iCloud“ und scrollen ein wenig zum Punkt „iCloud-Backup“, dahinter stellen Sie den Schieberegler auf Grün.

Dann erstellt Ihr iPhone oder iPad jede Nacht ein Backup, sofern es in ein bekanntes WLAN eingebucht ist und am Ladegerät hängt. Sie können hier aber auch jederzeit ein Backup manuell erstellen – in der Nähe dieser Schaltfläche sehen Sie auch das Datum der letzten Sicherung. Beachten Sie aber, dass ausreichend Speicherplatz in Ihrer iCloud benötigen. Die regulären fünf Gigabyte werden nicht genügen, ein Upgrade auf 50 Gigabyte oder mehr ist aber vergleichsweise günstig. Wenn Sie ein neues iPhone gekauft haben, gewährt Ihnen Apple seit iOS 16 ein uneingeschränktes iCloud-Backup für 21 Tage.

Genauso einfach geht es mittels iTunes oder seit macOS Catalina in Finder: Schließen Sie Ihr iPhone oder iPad einfach mit dem Ladekabel an den Rechner an, iTunes startet. Klicken Sie dort auf das Gerätesymbol und erstellen Sie das Backup entweder manuell oder lassen Sie es von alleine erledigen, wenn die entsprechende Option angeklickt ist.

Lesetipp: Backup per iCloud und iTunes/Finder – so geht es

Von der eigenen Apple-ID abkoppeln

Wollen Sie Ihr iPhone verkaufen oder verschenken, müssen Sie das Gerät von der eigenen Apple-ID abkoppeln, sonst kann der Neubesitzer oder Neubesitzerin das Handy gar nicht nutzen: Beim Neueinrichten wird es nach Ihrer Mail und Ihrem Passwort verlangen. Dafür wechseln Sie in die Einstellungen und tippen auf Ihr Profil-Bild mit der Apple-ID. In der sich öffnenden Einstellungen tippen Sie auf „Wo ist?“ und dann auf den Reiter „Mein iPhone suchen“. Deaktivieren Sie die iPhone-Suche, wird das Gerät von Ihrer Apple-ID abgekoppelt und es verschwindet aus der Liste der Geräte in der „Wo ist?“-App.

In der Einstellungen-App kann man „Mein iPhone suchen“ über Apple-ID-Einstellungen abschalten. Halyna Kubiv „Wo ist?“ ist hier für die iPhone-Suche zuständig. Halyna Kubiv „Mein iPhone suchen“ muss ausgeschaltet werden. Halyna Kubiv

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Jetzt erst können Sie den Reset durchführen, Sie haben ein Backup erstellt und können Ihre Daten auf einem anderen oder dem gleichen Gerät wiederherstellen. Denn bei dieser Prozedur werden alle Daten und Einstellungen auf dem Gerät gelöscht. Wenn Sie ein iPhone oder iPad verkaufen wollen, kommen Sie da nicht herum, denn Sie wollen ja nicht, dass der Käufer vertrauliche Informationen oder private Bilder auf dem Gerät findet.

„Mein iPhone suchen“ muss ausgeschaltet werden.

Das eigentliche Löschen geht sehr unkompliziert vonstatten: Unter „Einstellungen > Allgemein > iPhone übertragen/zurücksetzen“ finden Sie die Option „Alle Inhalte und Einstellungen löschen“. Sie bekommen beim Tipp darauf noch eine Dialogbox, auf der Sie den blauen Balken „iPhone löschen“ antippen. Nun verlangt das Gerät noch nach Ihrer PIN respektive dem Passcode. Sollten Sie auf dem Gerät die iPhone-Suche eingeschaltet haben, verlangt die Prozedur noch nach der Eingabe Ihres Passwortes für die Apple ID, um diese Sicherheitsvorkehrung zu deaktivieren. Nach einigen Minuten ist Ihr iPhone oder iPad völlig blank und im Auslieferungszustand – und zeigt lediglich den Willkommensbildschirm für die Einrichtung an. An dieser Stelle ist das Gerät bereit für den Verkauf oder für die Neueinrichtung.

Zurückgesetzt ohne Backup

Was aber, wenn Sie Ihr iPhone oder iPad ohne vorheriges Backup gelöscht haben oder wenn Sie die Prozedur ein zweites Mal angehen, weil nach dem Wiederherstellen aus dem Backup der hartnäckige Fehler nach wie vor auftritt und sich irgendwo in den Tiefen Ihrer Installation eingenistet hat? Nun, Sie haben nicht all Ihre Daten verloren, Sie benötigen aber etwas länger, um alles auf dem iPhone oder iPad wiederherzustellen, wie Sie es sich vorgestellt hatten.

Suchen Sie zunächst in der iCloud nach Ihren Backups. Tippen Sie in den iCloud-Einstellungen auf „Speicher verwalten“ und sehen Sie dort unter Backups nach, ob und welche Datensicherung Sie auf Apples Servern abgelegt haben.

Aber auch völlig ohne Backup müssen Sie auf Ihre Daten nicht verzichten, sofern Sie diese über iCloud synchronisiert haben. Seit jeher „merkt“ sich der iTunes Store respektive App Store, welche Inhalte Sie dort mit Ihrer Apple ID gekauft haben – Musik, Filme, Apps können Sie also jederzeit wieder laden. Ihre Fotos sind auch noch alle da, wenn Sie die iCloud-Fotomediathek nutzen, auf einem neu eingerichteten iPhone oder iPad werden diese aber zunächst nur in niedriger Auflösung angezeigt.

Bei den Apps gibt es einen etwas größeren Haken: Zwar können Sie alle jemals gekauften Apps wieder laden, Spielstände speichern iPhone und iPad jedoch lokal – Ihre Errungenschaften gehen also verloren. Zudem sind unter Umständen einige Ihrer Apps nicht mehr im App Store erhältlich.

Nicht wiederherstellbar

Sind Daten auf einem gelöschten iPhone oder iPad auch völlig ohne Backup wiederherstellbar? Nein, so gut wie nicht. Denn die Daten liegen alle verschlüsselt im Speicher des Geräts, der Schlüssel wird beim Zurücksetzen zerstört: Deswegen dauert der Vorgang auch vergleichsweise kurz, vergleicht man ihn mit den gleichen Prozeduren aus früheren Zeiten, wenn eine magnetische Festplatte im Spiel war.