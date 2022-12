Die besten Spiele für das iPhone

Besonders für unterwegs eignet sich das iPhone als mobile Spieleplattform. Dank seiner kompakten Größe passt es in jede Hosentasche – im Gegensatz zum iPad –, außerdem haben Sie es ohnehin immer dabei. Da die Akkulaufzeit über die Jahre immer besser geworden ist, können Sie so in der U-Bahn kurze Zock-Sessions einlegen oder auch abends auf der Couch eine Runde daddeln, ohne Ihr iPhone direkt ans Netzteil hängen zu müssen.

Inzwischen ist der Markt für Mobile Gaming jedoch so reif geworden, dass neben kurzweiligen Spielchen für zwischendurch auch große Spiele mit über 20 Stunden Spielzeit allein für die Handlung im App Store erhältlich sind.

Eine Auswahl der besten Spiele für Jung, Alt und jede Gelegenheit finden Sie in diesem Artikel. Sie suchen die besten Spiele fürs iPad? Diese finden Sie in einem separaten Artikel.

Kostenlose iPhone-Spiele

Kostenlose Spiele fürs iPhone gibt es wie Sand am Meer, aber nicht alle sind Ihre Aufmerksamkeit wert, selbst, wenn sie sich in den App-Store Charts befinden. Häufig zielen kostenlose Spiele darauf ab, Sie lang genug in ihren Bann zu ziehen, um irgendwann an der Leine zu ziehen und weiteren Fortschritt nur durch unverhältnismäßig hohe Ausgaben im In-Game-Shop zu gewähren.

Daher führen wir hier hauptsächlich Spiele auf, die einerseits auch ohne Folgekosten lang genug Spaß machen, andererseits aber auch nicht zu sehr mit Werbung bespickt sind. Ohne das eine oder das andere kommt heutzutage kein Spiel mehr aus, denn irgendwie muss sich die Entwicklungszeit ja (re-) finanzieren.

Vampire Survivors

Foundry

Pro: Keine Mikrotransaktionen

Minimale Werbung

Macht süchtig Kontra: Altbackene Grafik

Macht süchtig 🙁

Vampire Survivors im App Store herunterladen

Vampire Survivors ist eins dieser Spiele, die aus dem Nichts gekommen sind und die Szene völlig überraschend im Sturm erobert haben. Bei den Game Awards 2022 Mitte Dezember wurde dieses Ein-Mann-Projekt sogar mit einer Nominierung gewürdigt. Zunächst auf PC und später auf Konsole erschienen, ist der Mix aus Bullet Hell und Horde Shooter mit Retro-Grafik nun auch für Apple-Geräte erhältlich.

Mit einem großen Waffenarsenal und vielzähligen Upgrades müssen Sie immer größeren und stärkeren Wellen von Gegnern Einhalt gebieten, um am Ende… nun ja, worum geht es in Vampire Survivors überhaupt? Eine richtige Story gibt es nicht. Die verschiedenen Charaktere sind alles Überlebende eines Vampirs, der sich immer wieder in einem anderen Sarg befindet. Oder tut er das?

Im Grunde spielt die Handlung ohnehin keine Rolle. Vielmehr geht es darum, mit jeder Runde immer stärker zu werden, immer mehr Errungenschaften freizuschalten und einfach so weit zu kommen, wie es geht.

Das Spiel ist gespickt mit Referenzen auf andere Klassiker: Ganz offensichtlich ist die Anlehnung an Castlevania, dass sich der angebliche Vampir immer wieder in einem anderen Sarg befindet, ist eine Anspielung auf Super Mario.

Vampire Survivors ist komplett kostenlos. Es gibt keinen Shop im Spiel, in dem Sie etwas kaufen könnten, kostenpflichtige Erweiterungen gibt es auch nicht, auch wenn wir nicht ausschließen möchten, dass sich das in Zukunft ändern könnte. Allein Werbung ist enthalten, aber völlig optional: Im Spiel können Sie Ihre Spielfigur einmalig wiederbeleben, wenn Sie einen Werbespot anschauen, nach Ende einer Runde können Sie auf gleich Weise Ihren Goldertrag erhöhen – das war’s.

Preis: kostenlos, mit minimaler Werbung

kostenlos, mit minimaler Werbung Altersfreigabe: 12+ (Apple)

12+ (Apple) Entwicklung: Poncle

Poncle Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS 11.0 oder neuer

erfordert iOS 11.0 oder neuer Größe: 500 MB

500 MB Ausrichtung: In den Optionen anpassbar

Marvel Snap / Magic: The Gathering Arena / Hearthstone

Disney / Wizards of the Coast / Activision Blizzard

Pro: Enorme Spieltiefe

Langzeitspaß

Online-Multiplayer mit Rangliste Kontra: Viele Mikrotransaktionen

Grenzt stark an Pay-to-Win

Marvel Snap im App Store herunterladen

MtG Arena im App Store herunterladen

Hearthstone im App Store herunterladen

Sammelkartenspiele haben sich unlängst zu einem erfolgreichen Genre auf mobilen Plattformen entwickelt. Drei Titel erfreuen sich auf dem iPhone besonders großer Beliebtheit: Marvel Snap, Magic: The Gathering Arena und Hearthstone. Für welches Sie sich entscheiden, hängt allein von Ihrem Geschmack ab.

Hearthstone basiert auf der Welt von Warcraft und ist das Spiel, mit dem digitale Sammelkartenspiele den Durchbruch geschafft haben. Sie spielen einen Helden aus dem Warcraft-Universum mit 30 Lebenspunkten und beschwören Kreaturen und Zauber mithilfe von Karten aus Ihrem Deck, mit denen Sie die Lebenspunkte Ihres Gegners auf null reduzieren und Ihre eigenen verteidigen müssen.

Magic: The Gathering Arena ist die erste erfolgreiche digitale Adaption des gleichnamigen analogen Sammelkartenspiels. Das Original wird nächstes Jahr 30 Jahre alt und dementsprechend groß ist der Spielumfang, nicht zuletzt wegen der Anzahl der Karten. Das Spielprinzip ähnelt dem von Hearthstone, was jedoch daran liegt, dass Hearthstone sich Vieles von Magic abgeschaut hat.

Der jüngste Vertreter dieser Runde ist Marvel Snap. Hier sammeln Sie Charaktere aus dem Marvel-Universum, bekämpfen Ihren Gegner jedoch nicht aktiv, wie in Magic und Hearthstone. Vielmehr geht es darum, am Ende des Spiels mehr der drei Gebiete zu kontrollieren als Ihr Gegner. Wer welches Gebiet kontrolliert, hängt von der Stärke der dort platzierten Helden ab. Von den drei Spielen hat Marvel Snap die deutlich kürzesten Spielrunden.

Alle drei Spiele haben In-Game-Shops, in denen seltene Karten, schnelleren Fortschritt oder kosmetische Upgrades für echtes Geld kaufen können, was sehr verlockend ist. Wenn Sie jedoch nicht darauf aus sind, so schnell wie möglich Fortschritt zu machen und an die Spitze der jeweiligen Rangliste zu klettern, kommen Sie auch bestens über die Runden, ohne auch nur einen Cent dafür auszugeben.

Marvel Snap

Preis: kostenlos, mit Microtransactions

kostenlos, mit Microtransactions Altersfreigabe: 9+ (Apple)

9+ (Apple) Entwicklung: Nuverse

Nuverse Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS 11.0 oder neuer

erfordert iOS 11.0 oder neuer Größe: 240 MB

240 MB Ausrichtung: vertikal

Magic: The Gathering Arena

Preis: kostenlos, mit Microtransactions

kostenlos, mit Microtransactions Altersfreigabe: 12+ (Apple), 6 (USK)

12+ (Apple), 6 (USK) Entwicklung: Wizards of the Coast

Wizards of the Coast Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS 14.1 oder neuer

erfordert iOS 14.1 oder neuer Größe: 1 GB

1 GB Ausrichtung: horizontal

Hearthstone

Preis: kostenlos, mit Microtransactions

kostenlos, mit Microtransactions Altersfreigabe: 12+ (Apple), 0 (USK)

12+ (Apple), 0 (USK) Entwicklung: Blizzard Entertainment

Blizzard Entertainment Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS 10.2 oder neuer

erfordert iOS 10.2 oder neuer Größe: 3,8 GB

3,8 GB Ausrichtung: horizontal

Rocket League Sideswipe

Psyonix

Pro: Tolle Smartphone-Adaption

Langzeitspaß

Online-Multiplayer mit Rangliste

Keine Werbung, keine Microtransactions Kontra: Macht offline nur bedingt Spaß

Rocket League Sideswipe im App Store herunterladen

Rocket League Sideswipe ist die Smartphone-Adaption des gleichnamigen Autofußballspiels für PC und Konsole. Statt im dreidimensionalen Raum, finden die Partien hier nur zweidimensional statt, wofür die Steuerung perfekt ausgelegt ist. Gespielt wird eins gegen eins oder zwei gegen zwei, gewertet (für die Rangliste) oder ohne.

Rocket League Sideswipe besitzt zwar einen Offline-Modus, bei dem Sie gegen Computergegner spielen, am meisten Spaß macht es jedoch online mit Freunden oder zufälligen anderen Spieler:innen, wofür jedoch ein kostenloser Epic-Games-Account benötigt wird.

Völlig bizarr ist die Tatsache, dass Rocket League Sideswipe weder Werbung noch Microtransactions hat. Als es 2021 erschienen ist, wurde spekuliert, dass mit der Zeit wenigestens kostenpflichtige Battle Passes angeboten würden, aber das Spiel befindet sich jetzt in Season 6 und verlangt immer noch kein Geld. Sämtliche Autos und andere kosmetischen Gegenstände schaltet man nach wie vor mit der Währung frei, die man beim Spielen verdient.

Preis: kostenlos

kostenlos Altersfreigabe: 4+ (Apple)

4+ (Apple) Entwicklung: Psyonix

Psyonix Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS 12.0 oder neuer

erfordert iOS 12.0 oder neuer Größe: 1,3 GB

1,3 GB Ausrichtung: horizontal

My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Foundry

Pro: Exzellente Touch-Steuerung

Spaßiges Gameplay Kontra: Recht kurz

My Friend Pedro im App Store herunterladen

My Friend Pedro: Ripe for Revenge ist eine äußerst gelungene Smartphone-Adaption des gleichnamigen Indie-Spiels. Statt die Grafik herunterzuschrauben und ein virtuelles Gamepad auf den Bildschirm zu klatschen, entschied man sich hier für einen komplett anderen, „weicheren“ Stil und eine wirklich clevere Touch-Steuerung. Sie navigieren den namenlosen, stummen Protagonist springend durch eine Reihe von Levels und eliminieren dabei verschiedene Gegner. Je schneller Sie sind, desto höher die Punktzahl am Ende des Levels.

Ihr Freund Pedro ist übrigens eine sprechende Banane, die Ihnen zu Beginn des Spiels erklärt, dass ihre Familie entführt worden ist, die Polizei ihr nicht glaubt und Sie sich jetzt des Problems annehmen müssen. Klingt plausibel.

My Friend Pedro hat keinerlei Mikrotransaktionen, dafür aber Werbung zwischen den einzelnen Levels. Für 3,49 Euro können Sie jedoch die Premium-Version erwerben und einen zusätzlichen Blutrausch-Modus freischalten, bei dem Sie das komplette Spiel auf Zeit durchspielen müssen. Wenn Ihnen My Friend Pedro gefällt und Sie die Entwickler:innen unterstützen möchten, können wir das nur empfehlen. Andernfalls ist das Spiel mit einer Gesamtspielzeit von unter zwei Stunden und wenig Wiederspielwert so kurz, dass Sie die Werbung auch über sich ergehen lassen können. Ach ja: und der Soundtrack ist großartig.

Preis: kostenlos, mit Werbung

kostenlos, mit Werbung Altersfreigabe: 12+ (Apple)

12+ (Apple) Entwicklung: DeadToast Entertainment

DeadToast Entertainment Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS 11.0 oder neuer

erfordert iOS 11.0 oder neuer Größe: 200 MB

200 MB Ausrichtung: horizontal

Pigeon Wings Strike

Foundry

Pro: Neigungssteuerung funktioniert erschreckend gut

Spaßiges Gameplay

Cooler Soundtrack

Lokaler Mehrspielermodus Kontra: Sehr schnell und sehr schwer

Nicht auf Deutsch verfügbar

Pigeon Wings Strike im App Store herunterladen

Pigeon Wings Strike ist eine Mischung aus klassischer Bullet Hell und Flappy Bird auf fünf Dosen Energy-Drink. Der Bösewicht Duke Dexter greift die Stadt Velo City an und das einzige, was sich ihm in den Weg stellen kann, ist ein Schwadron von Tauben in kleinen knuffigen Kampfjets.

Frei nach dem Motto „wer bremst, verliert“ halten Sie im Spiel den linken Daumen auf dem Gaspedal, den rechten auf dem Abzug. Den gegnerischen Flugobjekten und Geschossen müssen Sie in der Vertikalen ausweichen. Hierfür setzt Pigeon Wings Strike auf den integrierten Neigungssensor Ihres iPhones: um zu steigen, kippen Sie Ihr iPhone von sich weg, um zu sinken, zu sich hin – perfekte Steuerung für ein Spiel dieser Art.

In jedem neuen Anlauf sammeln Sie Upgrades für Ihre Waffen und schließen nach und nach kleine Aufgaben ab – etwa „überholen Sie 50 Tauben“ oder „fliegen Sie 2000 Fuß“ –, für die Sie Geld bekommen, mit dem Sie wiederum weitere nicht taubenartige Piloten und andere permanente Upgrades freischalten können.

Die Werbung stört ähnlich wenig wie bei Vampire Survivors: Wenn Sie sterben, können Sie einen Werbespot ansehen, um mehr Geld zu erhalten, manchmal, um sich für diesen Anlauf wiederzubeleben. Zwanghaft unterbrochen wird der Spielfluss indes nicht. Für 1,19 Euro lässt sich die Werbung allerdings komplett abschalten, was den Fortschritt etwas erleichtert. Eine deutsche Sprachoption gibt es nicht, ist aber ehrlich gesagt weitestgehend irrelevant.

Außerdem können Sie Pigeon Wings Strike zu zweit spielen, wenn sich zwei iPhones im selben WLAN befinden.

Preis: kostenlos, mit Werbung

kostenlos, mit Werbung Altersfreigabe: 9+ (Apple)

9+ (Apple) Entwicklung: Ignacio Schiefelbein

Ignacio Schiefelbein Deutsche Sprachunterstützung: nein

nein Kompatibilität: erfordert iOS 10.0 oder neuer

erfordert iOS 10.0 oder neuer Größe: 100 MB

100 MB Ausrichtung: horizontal

iPhone-Spiele bis 5 Euro

Diese Preisklasse hat viel zu bieten: Einerseits tauchen hier die ersten grafisch wirklich anspruchsvollen Spiele auf – etwa Hitman Sniper –, aber auch viele Indie-Studios verkaufen ihre einzigartigen Spiele in diesem Rahmen.

Hitman: Sniper

Square Enix

Pro: Komplexe Rätsel

Tolle Grafik

Kostet nur 50 Cent Kontra: Sehr teure In-App-Käufe

Hitman: Sniper im App Store kaufen

Mit einem Preis von läppischen 49 Cent könnte Hitman Sniper genauso gut kostenlos sein, ist es aber nicht. Wahrscheinlich ist das auch besser so.

Im mobilen Spin-Off der Auftragskiller-Reihe geht es weniger darum, sich zu verkleiden, Leichen in der Abstellkammer zu stapeln und ein Ziel auszuschalten, sondern das ganze, wie der Name schon sagt, mit einem Scharfschützengewehr elegant aus der Distanz zu lösen.

Das Gameplay ist im Grunde recht simpel: Ziel finden und eliminieren. Komplexität kommt durch die großen Levels und viele kleine Stolpersteine – feste Routinen, Patrouillen, Gegenstände, die im Weg stehen – ins Spiel. Aufgabe ist es also, einerseits den Überblick über die Gesamtsituation, aber auch das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und den passenden Zeitpunkt für den Abzug zu finden.

Dass es gut ist, dass Hitman Sniper nicht kostenlos ist, verrät ein Blick in den In-Game-Shop: Dort können Sie sich einzelne Waffen für bis zu 30 Euro das Stück kaufen, aber auch In-Game-Währung, um anderen Krempel freizuschalten und effektiv den Schwierigkeitsgrad zu senken bzw. das Spiel zu beschleunigen. Wirklich notwendig ist das jedoch nicht, denn bessere Waffen und Ausrüstung schaltet man ohnehin nach und nach im regulären Spiel frei und der Spielfluss macht auch auf Dauer genug Spaß, dass Sie ihn nicht beschleunigen müssen.

Wäre Hitman Sniper kostenlos, können wir uns vorstellen, dass die Mikrotransationen deutlich wichtiger für ordentlichen Fortschritt wären. 50 Cent hingegen tun nicht weh und ersparen möglicherweise diese Qual. Bitte geben Sie trotzdem keine 30 Euro für ein hübsches virtuelles Scharfschützengewehr aus.

Preis: 0,49 Euro, mit Microtransactions

0,49 Euro, mit Microtransactions Altersfreigabe: 17+ (Apple)

17+ (Apple) Entwicklung: Square Enix Montreal

Square Enix Montreal Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS 11.0 oder neuer

erfordert iOS 11.0 oder neuer Größe: 1,3 GB

1,3 GB Ausrichtung: horizontal

Nexomon

Lime Turtle

Pro: Großartiger Pokémon-Klon

Gute Story

Online-Funktionen Kontra: Microtransactions praktisch verpflichtend für Online-Kämpfe

Nexomon im App Store kaufen

Nexomon ist einer der besseren und insbesondere erfolgreicheren Pokémon-Klone, die es auf dem Spielemarkt gibt. Das Spielprinzip ist im Kern völlig identisch: Sie fangen Monster und lassen sie gegeneinander kämpfen. Abgesehen davon ist Nexomon das, was man erhält, wenn man die Pokémon-Vorlage Entwickler:innen gibt, die das Franchise lieben, verstehen und mit der Entwicklung der letzten Jahre (völlig zurecht) mehr als unzufrieden sind. Die Story klasse, die Charaktere charmant und der Humor ist auch nicht von schlechten Eltern. Für 1,19 Euro ein echtes Schnäppchen.

Wie die meisten Spiele in dieser Preisklasse hat auch Nexomon einen In-App-Shop, in dem Sie sich für Geld Gegenstände kaufen können, die das Spiel etwas vereinfachen oder beschleunigen. Dazu gehört etwa das Pendant zum Meisterball, mit dem Sie ein Monster garantiert fangen, aber auch stärkere Monster können Sie einfach im Shop kaufen. Letzteres ist fürs normale Spiel keinesfalls notwendig, für die Online-Kämpfe gegen andere Nexomon-Spieler aber beinahe Pflicht, weil Sie sonst kaum Chancen haben.

Preis: 1,19 Euro, mit Microtransactions

1,19 Euro, mit Microtransactions Altersfreigabe: 9+ (Apple), 6 (USK)

9+ (Apple), 6 (USK) Entwicklung: Lime Turtle

Lime Turtle Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS 11.0 oder neuer

erfordert iOS 11.0 oder neuer Größe: 1,4 GB

1,4 GB Ausrichtung: horizontal

Steamworld Heist

Image & Form

Pro: Liebenswerter Grafikstil

Charmante Charaktere

Leicht verständliches Gameplay Kontra: Auf dem iPhone nicht so übersichtlich wie auf dem iPad

Steamworld Heist im App Store kaufen

Bei Steamworld Heist handelt es sich um einen rundenbasierten taktischen Shooter im überaus erfolgreichen SteamWorld-Universum des schwedischen Studios Image & Form. Während andere Vertreter des Genres in der Regel aus der Vogelperspektive gespielt werden, ist Steamworld Heist zweidimensional aufgebaut, wie ein klassisches Jump’n’Run. Ansonsten bleibt alles beim alten: Sie bewegen Ihre Figuren auf dem Spielfeld, verstecken Sie hinter schützenden Gegenständen und eliminieren Gegner.

Der Grafikstil ist wunderschön, die Charaktere charmant und die Handlung einfach klasse. Außerdem bekommen Sie hier für 2,50 Euro ca. 15 bis 20 Stunden Spielspaß, je nachdem, wie Sie sich anstellen – und das ist verdammt viel. Unser einziger Kritikpunkt ist, dass das iPhone vielleicht etwas klein für Steamworld Heist ist und es sich auf dem iPad besser entfalten kann. Abgesehen davon ist es jedoch ein Pflichtkauf für alle, die ein schönes, charmantes und grundsolides Spiel suchen – und zwar völlig ohne Werbung und Mikrotransaktionen.

Preis: 2,49 Euro, mit Microtransactions

2,49 Euro, mit Microtransactions Altersfreigabe: 9+ (Apple), 12 (USK)

9+ (Apple), 12 (USK) Entwicklung: Image & Form

Image & Form Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS 8.0 oder neuer

erfordert iOS 8.0 oder neuer Größe: 250 MB

250 MB Ausrichtung: horizontal

Limbo

Playdead

Pro: Eindrucksvolle Atmosphäre

Charmante Charaktere

Leicht verständliches Gameplay Kontra: Touch-Steuerung ist nicht ideal

Limbo im App Store herunterladen

Der mittlerweile 12 Jahre alte Indie-Rätsel-Platformer Limbo hat seinerzeit unzählige Preise abgeräumt, nicht zuletzt für seinen einzigartigen, verwaschenen, monochromatischen und düsteren Look. Sie schlüpfen in die Rolle eines kleinen Jungen, der mitten in einem Wald aufwacht und von dort an in typischer Platformer-Manier nach rechts laufen muss. Dabei gilt es nicht nur, Rätsel zu lösen, um weiterzukommen, sondern auch tödlichen Gefahren auszuweichen – etwa der riesigen Spinne im Screenshot.

Was auf den ersten Blick einigermaßen kinderfreundlich aussieht, entpuppt sich sehr schnell beinahe als psychologischer Horror. Schreckmomente gibt es keine, aber die düstere Atmosphäre und der Mangel jeglicher Informationen sorgen dauerhaft für eine beklemmende Grundstimmung. Wer ist der Junge? Warum ist er in diesem Wald aufgewacht? Warum will ihn alles umbringen? Nichts davon wird direkt beantwortet und bleibt weitestgehend Interpretationssache. Einen Interpretationsansatz gibt der Titel: Limbo ist im Englischen eine Bezeichnung für die Vorhölle.

Mit einer Spielzeit von rund vier Stunden ist Limbo nicht das längste Spiel, aber ein einzigartiges Erlebnis. Der einzige Kritikpunkt: Die Touch-Steuerung kann in schnelleren Sequenzen etwas arg unpräzise sein.

Preis: 4,99 Euro

4,99 Euro Altersfreigabe: 12+ (Apple), 16 (USK)

12+ (Apple), 16 (USK) Entwicklung: Playdead

Playdead Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS 9.0 oder neuer

erfordert iOS 9.0 oder neuer Größe: 150 MB

150 MB Ausrichtung: horizontal

Mini Metro

Dinosaur Polo Club

Pro: Schönes minimalistisches Design

Schöner Soundtrack

Interessante Interpretation des Aufbaugenres Kontra: Wird mit der Zeit wirklich schwierig

Mini Metro im App Store kaufen

Wenn Sie häufig mit dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs sind, werden Sie bestimmt schon mal geflucht haben, dass das Verkehrsmittel Ihrer Wahl zu spät gekommen oder zu voll ist und dass Sie genau wissen, wo das Problem liegt und es in Handumdrehen lösen können. Mit Mini Metro können Sie Ihre Hybris unverbindlich (gut, für rund 5 Euro) auf die Probe stellen, denn bei diesem Spiel geht es darum, effiziente U-Bahn-Systeme zu bauen und wachsenden Anforderungen möglichst lang standzuhalten.

Als schemenhafte Schauplätze dienen echte Städte – London, Tokio, München usw. – und ihre jeweiligen U-Bahn-Stationen, die auf der minimalistischen Karte in bestimmten Abständen zufällig auftauchen und mit dem bestehenden Netz verbunden werden müssen. Mit der Zeit kommen verschiedene Upgrades hinzu: zusätzliche Waggons, effizientere Knotenbahnhöfe, Tunnel. Manche davon hängen auch von der Stadt ab: In (der Metropolregion) Tokio können Sie etwa den Shinkansen bauen, den berühmten japanischen Hochgeschwindigkeitszug.

Mit der Zeit werden Sie merken, dass so ein U-Bahn-Netz gar nicht mal so einfach zu entwerfen ist – selbst in dieser stark vereinfachten Version. Mini Metro bietet praktisch unendlichen Spielspaß, denn selbst, wenn Sie immer wieder dieselbe Karte spielen, ist keine Runde gleich, da Bahnhöfe zufällig aufgedeckt werden. Dazu gibt es tägliche Herausforderungen mit besonderen Kriterien.

Preis: 4,99 Euro

4,99 Euro Altersfreigabe: 4+ (Apple), 0 (USK)

4+ (Apple), 0 (USK) Entwicklung: Dinosaur Polo Club

Dinosaur Polo Club Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS 11.0 oder neuer

erfordert iOS 11.0 oder neuer Größe: 170 MB

170 MB Ausrichtung: horizontal

iPhone-Spiele bis 10 Euro

In dieser Preiskategorie finden sich hauptsächlich besonders umfangreiche Spiele, die viele, viele Stunden Spielspaß bieten – allein im Kampagnenmodus. Daneben gibt es natürlich auch hübsche Spiele für zwischendurch, die jeden Euro wert sind.

XCOM: Enemy Within

2K

Pro: Anspruchsvolle Grafik

Unglaubliche Spieltiefe

Klassische rundenbasierte Taktik Kontra: Einige kleine grafische Ärgernisse

Benötigt viel Speicherplatz

XCOM Enemy Within im App Store kaufen

Eigentlich ist XCOM Enemy Within eine Erweiterung für das zuvor erschienene XCOM Enemy Unknown, für mobile Plattformen hat 2K das Spiel jedoch eigenständig veröffentlicht. Doch lassen Sie sich nicht vom Wort „Erweiterung“ täuschen: Allein die Kampagne bietet über 30 Stunden Spielzeit.

Bei XCOM handelt es sich um ein rundenbasiertes taktisches Strategiespiel. Das Genre hatte seine goldene Zeit in den 90er Jahren, in den frühen 2010ern kam die Renaissance zunächst auf PC, später dann auf Smartphones und Tablets, da sich das Genre exzellent für den Touchscreen eignet. Auf dem Spiel- bzw. Schlachtfeld kontrollieren Sie aus der Vogelperspektive eine Handvoll Einheiten, mit denen Sie unterschiedliche Ziele erreichen müssen. Mal wollen Zivilisten gerettet werden, mal alle Gegner eliminiert. Vor gegnerischem Feuer schützen Sie Ihre Einheiten, indem Sie sie hinter Autos, Wänden und anderen Objekten auf der Karte platzieren.

Zwischen den Spielen können Sie Ihre Geheimbasis verwalten, upgraden und die Entwicklung Ihrer Einheiten planen. Wollen Sie auf Gentechnik setzen? Oder doch lieber auf Mensch-Alien-Hybride? Die Wahl steht Ihnen offen, ist ethisch angenehm fragwürdig, schließt allerdings andere Ausrichtungen aus – was wiederum den Wiederspielwert erhöht.

Auch wenn XCOM Enemy Within ein wirklich großartiges Spiel ist und ein exzellenter iOS-Port, ist es nicht komplett fehlerfrei. Besonders im Detail kann es zu kleinen, aber nervigen Ärgernissen kommen: So scheint es hin und wieder Probleme mit der Kollisionsabfrage zu geben. So erreichen Ihre Schüsse manchmal nicht ihr Ziel, sondern treffen eine (unsichtbare) Wand, wo der Weg zumindest fürs Auge eigentlich frei gewesen ist.

Preis: 5,99 Euro

5,99 Euro Altersfreigabe: 17+ (Apple), 16 (USK)

17+ (Apple), 16 (USK) Entwicklung: 2K

2K Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS 9.0 oder neuer

erfordert iOS 9.0 oder neuer Größe: 3,5 GB

3,5 GB Ausrichtung: horizontal

Alto’s Adventure

Snowman

Pro: Wunderschöne Atmosphäre

Unglaubliche Spieltiefe

Klassische rundenbasierte Taktik Kontra: Wird auf Dauer etwas eintönig

Alto’s Adventure im App Store kaufen

Wenn Ihnen Pigeon Wings Strike zu schnell und zu hektisch ist und Sie bei einem ähnlichen Spielprinzip eher entspannen möchten, dann geht möglicherweise Alto’s Adventure nach Ihrem Geschmack. Hauptcharakter Alto ist auf der „Alm“ eingeschlafen und seine Lamas sind ihm entlaufen. Er steigt auf sein Snowboard und fährt den Berg runter.

Aus dem Bullet Hell von Pigeon Wings Strike wird also ein Endless Runner und nach ein paar Runden werden auch die entlaufenen Lamas völlig nebensächlich. Wie bei allen Vertretern des Genres geht es darum, möglichst weit zu kommen, möglichst viele Punkte zu erspielen und nach und nach Sachen freizuschalten. Bei Alto’s Adventure sind das zusätzliche Charaktere, die alle zehn Stufen freigeschaltet werden, für Geld können Sie sich in der Werkstatt temporäre oder permanente Upgrades kaufen.

Der größte Nachteil an Alto’s Adventure ist, dass es mit der Zeit recht monoton wird, denn besonders viel Abwechslung gibt es nicht. Vielmehr ist es ein netter Zeitvertreib, wenn Sie gerade etwas ausspannen und das Gehirn ausschalten möchten. Falls Ihnen das Winter-Setting nicht gefällt, können Sie stattdessen auf den Nachfolger, Alto’s Odyssey ausweichen, der ebenfalls rund sechs Euro kostet und das Spielprinzip nur unwesentlich erweitert. Hier boarden Sie durch eher orientalische Gebiete, hauptsächlich jedoch Wüsten.

Wenn Sie Apple Arcade abonniert haben, ist Alto’s Adventure übrigens darin enthalten.

Preis: 5,99 Euro

5,99 Euro Altersfreigabe: 9+ (Apple)

9+ (Apple) Entwicklung: Snowman

Snowman Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS 11.0 oder neuer

erfordert iOS 11.0 oder neuer Größe: 240 MB

240 MB Ausrichtung: horizontal

Game Dev Tycoon

Greenheart Games

Pro: Viel Gestaltungsfreiheit

Überraschend komplex

Langzeitspaß Kontra: Grafisch nicht sehr ausgefeilt

Game Dev Tycoon im App Store kaufen

Wenn Sie genug von Ihrem Abstecher in die U-Bahn-Planung haben, wie wäre es dann mit Spielentwicklung? Management-Spiele gibt es inzwischen viele. Die bekanntesten Vertreter sind wahrscheinlich Sim City und Rollercoaster Tycoon, seit ihrer jeweiligen Veröffentlichung in den späten Achtzigern und Neunzigern sind viele Branchen dazugekommen – Krankenhäuser und sogar fiktive Unis können inzwischen gebaut und verwaltet werden, um nur zwei zu nennen.

Greenheart Games geht einen anderen Weg und hat mit Game Dev Tycoon ein Spiel über die Spielentwicklung entwickelt. Sie beginnen in der digitalen Steinzeit und entwickeln stilecht in der Garage Ihr erstes Text-Adventure. Nach und nach verdienen Sie Geld, entwickeln immer mehr Spiele, gehen mit der Zeit, stellen Mitarbeiter ein und sehen zu, wie Ihr Studio wächst – oder eben nicht, wenn Sie kein gutes Händchen dafür haben. Dann müssen Sie alle entlassen, gehen Bankrott und müssen von vorn anfangen.

Die Möglichkeiten sind immens und der Wiederspielwert hoch. Unser größter Kritikpunkt gilt der Darstellung: Es mag sicherlich Geschmackssache sein, aber Game Dev Tycoon ist kein besonders hübsches Spiel. Die Figuren sehen aus wie aus Facebook-Spielen der frühen 2010er und die Oberflächenelemente sehen marginal besser aus als in Paint gemacht. Wenn Sie darüber hinwegsehen können, bekommen Sie mit Game Dev Tycoon jedoch einen unglaublich tiefen und auch gar nicht so realitätsfernen Einblick in (Teile der) Spielentwicklung.

Preis: 5,99 Euro

5,99 Euro Altersfreigabe: 4+ (Apple), 0 (USK)

4+ (Apple), 0 (USK) Entwicklung: Greenheart Games

Greenheart Games Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS 9.1 oder neuer

erfordert iOS 9.1 oder neuer Größe: 200 MB

200 MB Ausrichtung: horizontal

Little Inferno HD

Experimental Gameplay Group

Pro: Interessante Story

Überraschend effektives Storytelling

Spannend, was alles verheizt werden kann Kontra: Entfaltet sich sehr, sehr langsam

Es passiert nicht besonders viel

Little Inferno HD im App Store kaufen

Little Inferno ist ein eigenartiges Spiel. Viel zu tun gibt es nicht: Sie werfen Gegenstände in einen Kamin und zünden Sie an, um sich zu wärmen. Mit der Zeit schalten Sie immer mehr Gegenstände frei, die Sie in den Kamin werfen können. Mit der Zeit erfahren Sie allerdings auch, warum Sie das tun und wie das Leben außerhalb des Kamins aussehen müsste. Mehr als den Kamin und den Shop, in dem Sie weitere Gegenstände (nicht für Echtgeld!) kaufen, sehen Sie nicht.

Little Inferno entfaltet seine Story sehr, sehr langsam und eigentlich ist es ein bisschen schade, dass wir nicht weiter darauf eingehen können, ohne zu viel davon zu verraten. Das Erlebnis ist die 5,99 Euro jedenfalls wert.

Preis: 5,99 Euro

5,99 Euro Altersfreigabe: 12+ (Apple), 12 (USK)

12+ (Apple), 12 (USK) Entwicklung: Experimental Gameplay Group

Experimental Gameplay Group Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS 9.0 oder neuer

erfordert iOS 9.0 oder neuer Größe: 300 MB

300 MB Ausrichtung: horizontal

Bloons TD 6

Ninja Kiwi

Pro: Solides Tower Defense

Kinderfreundlich

Sehr viel Content Kontra: Microtransactions

Im späteren Verlauf etwas unübersichtlich

Sprachausgabe wird schnell nervig

Bloons TD 6 im App Store kaufen

Bloons TD 6 ist der mittlerweile sechste Teil einer der erfolgreichsten und beliebtesten Tower-Defense-Reihen auf dem Markt. Tower Defense ist einfach erklärt: Sie besitzen eine Basis und müssen sie vor Gegnern schützen. Diese bewegen sich auf festgelegten Wegen darauf zu, entlang deren Ränder Sie dauerhaft Einheiten platzieren und die Gegner angreifen müssen.

Im Fall von Bloons TD 6 handelt es sich bei den Gegnern um Luftballons, Ihre Einheiten sind Affen mit Pfeilen und später schwererem Geschütz. Das „TD“ im Namen steht ganz offensichtlich für Tower Defense. Die Optik ist knuffig, das bewährte Spielprinzip gut umgesetzt.

Trotz eines Preises von 7,99 Euro besitzt Bloons TD 6 zusätzlich einen In-App-Shop, in dem Sie für Echtgeld Spielgeld kaufen können, mit dem Sie wiederum neue Einheiten freischalten können. Die gute Nachricht ist, dass Sie keinen Cent mehr dafür ausgeben müssen, weil Sie alle Einheiten auch im normalen Spielverlauf problemlos freischalten können. Die Soundausgabe könnte auf Dauer nervig werden, kann aber in den Einstellungen leiser gemacht oder gleich ausgeschaltet werden.

Preis: 7,99 Euro, mit Microtransactions

7,99 Euro, mit Microtransactions Altersfreigabe: 9+ (Apple), 0 (USK)

9+ (Apple), 0 (USK) Entwicklung: Ninja Kiwi

Ninja Kiwi Deutsche Sprachunterstützung: ja

ja Kompatibilität: erfordert iOS 11.0 oder neuer

erfordert iOS 11.0 oder neuer Größe: 150 MB

150 MB Ausrichtung: horizontal

So haben wir die Spiele ausgewählt

Besonders bei kostenlosen und günstigen iPhone-Spielen ist häufig zu beobachten, dass Werbung oder In-App-Käufe überhandnehmen und das eigentliche Spiel entweder in den Hintergrund rückt oder – noch schlimmer – sogar darauf ausgelegt ist, Spieler:innen in den In-App-Shop zu locken und immer mehr Geld auszugeben. Das ist nicht gerade verbraucherfreundlich und wirft ein schlechtes Licht auf die Spieleindustrie.

Lesetipp: Wie sich Mobile Gaming selbst kaputt macht

Außerdem möchten wir von „essenziellen“ Spielen und dauerhaften Vertretern der Top 10 in den Spiele-Charts Abstand halten, weil Sie eher früher als später ohnehin darüber stolpern werden – mit Ausnahme von Hearthstone und Marvel Snap.

Ein Problem, das Mobile Games häufig nicht zufriedenstellend lösen können, ist die Steuerung. Oftmals werden virtuelle Gamepads mit mehreren Tasten über dem Bild eingeblendet, was wiederum das Sichtfeld aufs eigentliche Spiel einschränkt. Die Hauptursache dafür sind meistens Ports von PC- oder Konsolenspielen, die auf ihrer jeweiligen Ursprungsplattform Maus und Tastatur bzw. einen Controller erfordern, sich diese Eingabemethode aber nicht eins zu eins auf den Touchscreen übertragen lässt – zumindest nicht besonders elegant. Auch das haben wir bei unserer Auswahl (mit wenigen Ausnahmen) berücksichtigt.