Batteriezustand der Apple Watch anzeigen

Die letzten Ladezyklen und der Regler zum optimierten Laden sind in der Einstellungen-App ziemlich versteckt. Die Info kann man nur auf der Apple Watch aufrufen und nicht in der entsprechenden Watch-App auf dem iPhone. Rufen Sie dafür aus der App-Liste der Apple Watch die App Einstellungen auf. Relativ in der Mitte der dargestellten Optionen finden Sie den Reiter “Batterie”. Ähnlich wie auf dem iPhone zeigt die Apple Watch die letzte Ladung und den zeitlichen Verlauf des Akkustandes.