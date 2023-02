Warum das iPad keine Taschenrechner-App hat

Auch 2023 fehlen immer noch ein paar Apps, die auf dem iPhone standardmäßig vorinstalliert sind. Am lautesten hatten sich Nutzer wohl über die fehlende Uhr-App beschwert, so hat Apple diese 2012 nachgeliefert und ist dabei gleich in eine urheberrechtliche Falle getappt: Die einfache Uhr-App kostete am Ende satte 21 Millionen US-Dollar, die Apple an den Schweizer Rechtehalter des Uhr-Designs zahlen musste. Immerhin ist seit Kurzem auch die Wetter-App auf dem iPad verfügbar. Eine App fehlt jedoch weiterhin: die Rechner-App.

Warum das so ist, erklärt ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter auf Reddit. Offenbar ist dies einem Missverständnis zwischen Steve Jobs und dem damaligen Software-Chef Scott Forstall geschuldet. Die Software-Entwickler hatten eigentlich als Vorlage die iOS-Variante der Taschenrechner-App hergenommen und diese einfach auf die Displayabmessungen des ersten iPad skaliert. Der großgezogene Prototyp der Taschenrechner-App war seit der ersten Alpha-Version mit dabei und keiner hat sich offensichtlich daran gestört. So hatten die iOS-Entwickler angenommen, dass die App in dieser Form geliefert wird.

Tipp: Taschenrechner am iPad kostenlos nachrüsten

Einen Monat vor dem endgültigen Release, also wohl Ende November/Anfang Dezember 2009, habe Steve Jobs Scott Forstall in sein Büro gerufen: “Wo ist das neue Design der Taschenrechner-App?” Forstall zeigte sich überrascht: “Welches neue Design? Die App wird so ausgeliefert, wie sie jetzt ausschaut.” Jobs darauf: “Lösch’ sie. Wir können das nicht ausliefern.” Forstall hat noch versucht, die alte Variante zu verteidigen.

Für die beiden war es aber klar, dass das Designer-Team für iOS die neuen Entwürfe, geschweige denn das fertige Design in dieser kurzen Zeit nicht schaffen kann. So wurde die App aus der iOS-Variante für das iPad ganz gelöscht. Sie ist aber bis jetzt auf Apples To-Do-Liste so weit hinten, sodass niemand dazu kommt, die Taschenrechner-App für das iPad ordentlich zu programmieren. Immerhin gibt es im App Store etliche taugliche Taschenrechner-Apps, auch für das iPad.