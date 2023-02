Für viele Anwender sind Angaben zur persönlichen Gesundheit so privat, dass sie mit solchen Informationen sehr vorsichtig umgehen – manchmal zu vorsichtig. Aus diesem Grund nutzen manche auch die von Apple vorinstallierte App namens Health nicht besonders gerne. Eine spezielle Funktion innerhalb dieser App sollte aber jeder auf dem Schirm haben: Den Notfallpass.

Notfallpass am iPhone einrichten

Die Health-App bietet neben Informationen über die Ernährung, Körpermesswerte oder zum Beispiel Vitalzeichen des Nutzers auch die Einrichtung des sogenannten Notfallpasses an. Sobald die App geöffnet ist, kann man nach dem Tippen aufs eigene Profilbild den Eintrag “Notfallpass” auswählen.

Hier kann der Anwender persönliche Informationen angeben, die im Notfall von einem Sanitäter eingesehen werden können – auch wenn das iPhone gesperrt ist. So lassen sich unter anderem das Geburtsdatum, Erkrankungen und Befunde, medizinische Aufzeichnungen, Allergien und Unverträglichkeiten und Medikationen angeben. Darüber hinaus kann man Notfallkontakte festlegen, die im Ernstfall benachrichtigt werden können.

Zudem kann man die Blutgruppe, Gewicht und Größe genauer bestimmen und angeben, ob man ein Organspender ist. Sollte man selbst nicht mehr ansprechbar sein, können die Sanitäter den Notfallpass über den Sperrbildschirm aufrufen, indem sie auf „Notfall“ in der unteren linken Ecke tippen. Daraufhin wird der Notfallpass angezeigt und bietet auf einen Blick die wichtigsten Informationen.

Notruf beim gesperrten iPhone wählen

Der Anruf bei einem Notruf ist wohl eines der einfachsten Dinge, mit denen das iPhone für Ihre Sicherheit sorgen kann. Je nach Situation ist es aber nicht immer so leicht, einfach den Notruf 122 zu wählen. Falls Sie in eine Situation geraten, in der Sie unauffällig um Hilfe rufen möchten, sollten Sie auf Ihrem iPhone zunächst ein paar Einstellungen vornehmen. Öffnen Sie zunächst die “Einstellungen” und scrollen Sie dann nach unten zu “Notruf SOS”. Dort sehen Sie mehrere Optionen.

Standardmäßig ruft Ihr iPhone den Notdienst an, wenn Sie die Seitentaste und eine der Lautstärketasten gedrückt halten. Ein lauter Alarm ertönt, das Display blinkt und ein Countdown beginnt, damit Sie Zeit haben, auf dem Display zu wischen, um den Notruf abzubrechen. Wenn der Countdown abgelaufen ist, lassen Sie die Tasten los, und der Notruf wird automatisch abgesetzt.

Für Menschen mit bestimmten Behinderungen kann diese Geste schwierig sein. Mit der Option “Anrufen mit 5 Tastendrücken” können Sie daher fünfmal schnell nur die Seitentaste drücken, um den Countdown zu starten. Nach Ablauf des Countdowns wird Ihr iPhone automatisch Rettungsdienste anrufen.

Die laute Sirene mag zwar wünschenswert sein, aber in manchen Situationen könnten Sie sich selbst in größere Gefahr bringen, indem Sie Personen in der Nähe darauf aufmerksam machen, dass Sie um Hilfe rufen. Deshalb können Sie die Funktion “Diskret anrufen” aktivieren. Der Countdown wird dann immer noch auf dem Bildschirm Ihres iPhones angezeigt, aber er blinkt nicht mehr und die Sirene wird stumm geschaltet.

Die Einstellungen für Notruf SOS Halyna Kubiv

Auch wenn keine dieser Funktionen aktiviert sind, haben Sie die Möglichkeit, beim gesperrten iPhone einen Notfall-Anruf zu tätigen. Beim Sperrbildschirm mit dem eingeblendeten Eingabefeld für das Passwort erscheint immer unten links ein Hinweis auf Notruf. In manchen Ländern funktioniert dieser selbst ohne aktivierte SIM-Karte. Bitte beachten Sie: Eine missbräuchliche Nutzung des Notrufes oder Notzeichen kann nämlich nach §145 des Strafgesetzbuches eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe nach sich ziehen.

Erhalten Sie wichtige Warnmeldungen von Behörden

Je nachdem, wo Sie wohnen, kann Ihr iPhone im Falle eines bevorstehenden Notfalls oder einer Katastrophe möglicherweise spezielle Warnungen von Ihrer nationalen oder lokalen Regierung versenden. Dabei kann es sich um eine AMBER-Warnung (die bei der Suche nach entführten Kindern hilft) oder eine Warnung der öffentlichen Sicherheit handeln, z. B. bei einer Evakuierungsanordnung.

Öffnen Sie “Einstellungen” und dann “Mitteilungen”

Scrollen Sie ganz nach unten zu “Cell-Broadcast-Warnungen”

Dieser ist in jedem Land ein wenig anders, in Deutschland kann man Warnungen zu extremer Gefahr aktivieren. Dazu gibt es noch “Gefahreninformation” und “Test-Warnungen”.

Automatischer Notruf nach einem Autounfall

Die verbesserten Beschleunigungsmesser- und Gyroskopsensoren, die Apple diesen Geräten und der iPhone-14-Reihe (im Test) hinzugefügt hat, ermöglichen es ihnen, zu erkennen, ob Sie in einem Autounfall verwickelt sind. Dies ist auch eine Funktion der Apple Watch Series 8, Ultra und SE. Sie finden den Schalter für diese Einstellung unter “Einstellungen > Notruf SOS”.

Es gibt einige Berichte über Fehlalarme, bei denen das iPhone den Notdienst anruft, wenn der Benutzer Ski oder Achterbahn fährt, sodass es manchmal sinnvoll ist, die Funktion zu deaktivieren. Allerdings hat sich diese Funktion auch schon als lebensrettend erwiesen.

Keine Ablenkung beim Autofahren

Apple hatte früher eine spezielle Funktion “Beim Fahren nicht stören”, aber in iOS 15 hat Apple einen neuen Fokus “Fahren” eingeführt, der sich automatisch einschaltet, wenn das Smartphone eine mögliche Bewegung mit dem Auto erkennt. Dies funktioniert unter anderem durch die Verwendung von Daten der Beschleunigungssensoren und der Suche nach einer Bluetooth-Verbindung zu einem Infotainment-System im Auto oder einer Carplay-Verbindung.

In diesem Modus werden Ihre Benachrichtigungen stummgeschaltet. Wenn dir jemand eine Nachricht sendet, erhält er eine automatische Antwort, die ihm mitteilt, dass Sie gerade Auto fahren, aber er kann dich in einem Notfall benachrichtigen. Um die Funktion zu aktivieren, öffnen Sie “Einstellungen” und wählen Sie dann “Fokus”. Wenn Sie den Fokus “Fahren” dort nicht sehen, tippen Sie oben rechts auf die Schaltfläche “Hinzufügen” (+).

Natürlich ist dies alles optional und konfigurierbar. Sie können festlegen, dass bestimmte Benachrichtigungen oder Nachrichten von bestimmten Kontakten durchgelassen werden. Sie können alle Anrufe stumm schalten und sie direkt an die Voicemail senden oder nur Ihre Favoriten durchstellen lassen.

Notruf ohne Mobilfunk

Sie benötigen mindestens ein iPhone 14 (Pro) (im Test) mit iOS 16.1 oder neuer, um diese Funktion nutzen zu können, aber sie kann Ihr iPhone zu einem echten Retter verwandeln, wenn Sie sich in einem Gebiet ohne Mobilfunkempfang befinden. Öffnen Sie die “Einstellungen”, dann “Notruf SOS” und scrollen Sie nach unten, um den Abschnitt “Notruf SOS über Satellit” zu sehen. Dort können Sie eine Demo der Funktion ausprobieren.

Es gibt eigentlich nichts einzurichten. Wenn Sie einen Notruf absetzen (z. B. 112) und die Verbindung nicht zustande kommt, werden Sie aufgefordert, eine Satellitenverbindung zu versuchen. Sie erhalten ein paar allgemeine Fragen zur Art des Notfalls, damit der Text so kurz wie möglich ist. Sie müssen Ihr Handy in Richtung eines Satelliten ausrichten und dort halten (auf dem Bildschirm werden Sie dazu aufgefordert).

Wenn Ihre örtlichen Notdienste keine SMS empfangen können, ruft ein Vermittlungsdienst buchstäblich für Sie an und leitet Ihre Informationen weiter.

Ein Teil des Artikels erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation “Macworld” und wurde aus dem Englischen übersetzt.