Bevor Sie all Ihre Daten von der Festplatte Ihres Macs löschen, sollten Sie diese an einem anderen Ort sichern. Oder besser gesagt: klonen, denn damit können Sie Ihr „Backup“ jederzeit einfach wiederherstellen. Am besten erledigen Sie das mit einem speziellen Programm wie Carbon Copy Cloner oder SuperDuper. Außerdem benötigen Sie eine externe Festplatte – oder ein NAS . Wählen Sie in den Programmen dann einfach ihre interne Festplatte als Quelle und die externe als Ziel und starten Sie den Kopiervorgang mit „Klonen“. Augen auf: Darauf sollten Sie beim Macbook-Gebrauchtkauf achtenSie sollten nun auch in der Lage sein, von Ihrer externen Festplatte aus zu booten. Um das zu testen, starten Sie Ihren Mac neu und halten Sie während des Bootvorgangs die Alt-Taste gedrückt. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die externe Festplatte als Quelle auszuwählen und bestätigen Sie mit Enter. Die geklonte Festplatte kann bei Bedarf auch auf die Hauptplatte „zurückgeklont“ werden. Auch von M1-Macs kann man mit diesen Tools eine bootfähige Kopie auf einem externen Medium erstellen, dieses ist aber kein kompletter Klon, da keine Systemdateien mit kopiert werden. Für den Start von diesem Klon benötigen Sie Zugriff auf eine interne SSD des M1-Macs , was in diesem Fall aber zu keinem Problem führt.