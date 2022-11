Inmitten der Vorweihnachtszeit und verlockenden Black-Friday- und Cyber-Angeboten (alle Apple-Deals im Überblick) denken Sie wohl möglich über den Kauf eines neuen iPhone nach. Doch unabhängig von irgendwelchen Schnäppchen sollten Sie sich im Vorfeld fragen, welches Modell am besten zu Ihnen passt. Im folgenden finden Sie Antworten auf diese Frage.



Der zweite Versuch, für das iPhone ein Preissegment am unteren Ende der Skala zu erschließen, hat gesessen. Was Apple mit dem iPhone 5C noch falsch machte – Hardware von gestern in einem Plastikgehäuse – klappte 2016 mit dem originalen iPhone SE besser. Damals aktuelle Hardware von iPhone 6 und 6S im kleineren, hochwertigen Gehäuse des iPhone 5: Ein Kassenschlager war geboren. Sechs Jahre später, was einem Superzyklus des iPhone entspricht, wiederholt Apple diese Strategie und baut in das iPhone SE (2022) Komponenten ein, die sonst in höherwertigen Geräten ihre Dienste verrichten, vor allem eben den A15-Chip, der auch im topaktuellen iPhone 13 und 13 Pro steckt. Das schnelle 5G wird ebenfalls unterstützt, was vor allem in den kommenden Jahren ein Vorteil sein könnte. Dazu kommt auf die Rückseite die Weitwinkelkamera der Top-iPhones von 2019, es fehlen freilich Ultraweitwinkel und Zweifachzoom. Auch auf der Vorderseite muss man Abstriche machen: Im Gehäuse des iPhone 8 steckt wie in diesem ein LCD-Bildschirm, darunter ein Home-Button mit Touch-ID. Diese ist aber gerade in Pandemiezeiten gar nicht mal so unpraktisch und funktioniert anders als die Face-ID der anderen Geräte auch mit Maske (natürlich nicht mit Handschuhen, selbst wenn diese Fingerspitzen aus leitendem Material aufweisen). Dank der vom iPhone 8 geerbten Glasrückseite lässt sich das iPhone SE auch per Induktion laden, das neue Magsafe-Ladegerät haftet aber nicht daran.

Apple iPhone 12 64 GB schwarz

Auch das iPhone 12 ist weiterhin Bestandteil des Line-Ups. Allzu groß sind die Unterschiede zwischen iPhone 12 und iPhone 13 aber nicht. Das iPhone 12 bietet das neue kantige Design und hat genau wie sein Nachfolger ein 6,1 Zoll großes Super Retina XDR-Display. Bis auf die Größe und die Akku-Laufzeit unterscheidet sich das 12er jedoch nicht sonderlich vom iPhone 12 Mini, welches Apple jedoch nicht mehr anbietet. Allerdings ist mit der Vorstellung des iPhone 13 das iPhone 12 preislich etwas gesunken. Möchten Sie also möglichst günstig ein kantiges iPhone mit 5G und gutem Display, dann ist das iPhone 12 das Gerät Ihrer Wahl.



Mit dem 13 Mini will Apple die Fehler beheben, die bei dem iPhone 12 Mini unterlaufen sind. Heißt: Ein größerer Akku, der mit insgesamt 17 Stunden Videowiedergabe zwei Stunden länger durchhält als noch sein Vorgänger. Ob es Apple damit gelingt, das 13 Mini häufiger unters Volk zu bringen, wird die Zukunft zeigen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch weitere Features, die das neue Mini deutlich attraktiver machen: Eine 20 Prozent kleinere Notch, ein neuer und etwas schnellerer A15-Chip, verbessertes 5G und vor allem der Kinomodus in 1080p mit 30 fps, mit dem Sie noch schönere Video-Aufnahmen hinbekommen. Ebenfalls toll: Apple hat die Einstiegsgrößen beim Speicher erhöht: Das iPhone 12 Mini mag zwar im Vergleich günstiger sein, dafür hat das 13 Mini – neben den bereits aufgezählten neuen Features – von Beginn an doppelt so viel Speicher: 128 GB. Wenn Sie keinen Wert auf die neuen Features legen und ein kleinerer Akku kein Problem darstellt, ist das iPhone 12 Mini jedoch die deutlich bessere Wahl.



Bei dem iPhone 13 verhält es sich wie beim iPhone 13 Mini zum iPhone 12 Mini. Für 100 Euro mehr bekommt man eine deutlich kleinere Notch, verbessertes 5G, den neuen leistungsstärkeren A15-Chip sowie einen um zwei Stunden verbesserten Akku mit insgesamt 19 Stunden Videowiedergabe. Auch beim iPhone 13 hat Apple die Einstiegsgrößen des Speichers erhöht: So haben Sie in der kleinstmöglichen Variante gleich 128 GB Speicher zur Verfügung. Wenn Sie keinen Wert auf die neuen Features legen und Sie auch mit 64 GB Speicher zurechtkommen, können Sie mit dem Kauf eines iPhone 12 bei Apple rund 100 Euro sparen, unser Preisvergleich zeigt aber, dass es das iPhone 12 im Fachhandel noch deutlich günstiger gibt. Im Vergleich zur neuen iPhone-14-Generation ist das iPhone 13 unserer Meinung sogar die bessere Wahl. Warum, lesen Sie weiter unten.

Viele Nutzer zeigten sich bei der diesjährigen Vorstellung des iPhone 14 (im Test) enttäuscht. Im Vergleich zum Vorgänger gibt es nur wenige Veränderungen: andere Farben, eine Unfallerkennung (die Sie aber hoffentlich niemals ernsthaft benötigen werden), ein leicht verbessertes Kamerasystem sowie ein geringfügig besserer Akku. Kein Wunder also, dass Apple anscheinend nicht sonderlich viele Modelle vom diesjährigen Nicht-Pro-Modell verkauft hat. Auch das iPhone 14 Plus, welches sich vom iPhone 14 nur in seiner Displaygröße von 6,7″ unterscheidet, konnte die Nutzer nicht wirklich überzeugen. Da Apple jedoch die Preise für die neue iPhone-14-Generation angehoben hat, sollten Sie lieber zum iPhone 13 oder iPhone 12 greifen.

Die wirklich spannenden neuen Features hat Apple ausschließlich den Pro-Modellen spendiert. Zum ersten Mal in der iPhone-Geschichte bekommen Nutzer mit dem iPhone 14 Pro (im Test) ein Always-On-Display. Außerdem verschwindet die Notch, stattdessen finden Sie nun die Dynamic Island, eine anpassbare “Insel”, die für Sie jede Menge hilfreiche Informationen anzeigen kann. Hobby-Fotografen und -Filmer kommen ebenfalls auf Ihre Kosten, denn mit dem neuen 48MP-Sensor in der Hauptkamera lassen sich ganz hervorragende Fotos und Videos aufnehmen, wie wir Ihnen in unserem Kamera-Test zeigen. Der Startpreis von 1.299 Euro ist natürlich eine Ansage, doch bekommen Sie dafür das beste iPhone mit vielen neuen Features.