Apple Watch mit neuem iPhone koppeln

Eigentlich kann man die bestehende Apple Watch mit einem neuen iPhone schnell koppeln: in unserem Praxistest hat dies weniger als fünf Minuten gedauert. Der Haken dabei: Die Kopplung der Apple Watch mit dem neuen iPhone ist nur der letzte Schritt nach einer (etwas langwierigen) Vorbereitung. Doch der Reihe nach:

Noch zum Start der Apple Watch waren die Gesundheitsdaten nur auf dem Gerät gesichert; passierte etwas damit, waren sie verloren. Seit iOS 11 speichert iCloud sowohl Gesundheits- als auch Fitness-Daten der Apple Watch. Diese lohnt es sich über die iCloud zu synchronisieren, allein aus Archiv-Gründen.

Öffnen Sie auf dem aktuellen iPhone die Einstellungen und dort den Bereich „Apple ID“. Wählen Sie dort die Option „iCloud“ und überprüfen Sie, ob in der Liste „Apps, die iCloud verwenden“ die Regler von „Health“ und „Fitness“ aktiviert sind. Erfahrungsgemäß nehmen nur die Health-Daten recht viel Speicherplatz in der iCloud ein, bei uns nach rund sechs Jahren – 1,4 GB. Bei der Fitness-App ist das nicht der Fall. Bitte beachten Sie, dass die iCloud-Synchronisierung einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Es empfiehlt sich daher, diese Änderungen nicht unmittelbar vor dem Umstieg durchzuführen.

Aktuelles Backup des bestehenden iPhones erstellen

Ob mit Apple Watch oder ohne – vor dem Umstieg auf ein neues iPhone sollten Sie ein Backup Ihres aktuellen Geräts erstellen, um so viele neue Daten wie möglich mitzunehmen. Stellen Sie zudem sicher, dass die beiden iPhones unter der gleichen Version von iOS laufen. Mit älteren Versionen gibt es bei der Backupwiederherstellung meistens kein Problem. Läuft Ihr altes Smartphone jedoch unter einer Beta (wie jetzt iOS 17) und das neue Smartphone mit dem aktuellsten finalen System, wird es bei der Backupwiederherstellung streiken.

Das neue iPhone aus dem Backup wiederherstellen

Wenn Sie Ihr neues iPhone mit dem aktuellen Backup vom Vorgänger-Gerät einrichten, wird das System Sie fragen, ob Sie auch dabei die Apple Watch „mitnehmen“ möchten. Stimmen Sie der Anfrage zu, wird die Apple Watch bei der Einrichtung des iPhones automatisch mitgenommen.

Apple Watch mit dem neuen iPhone koppeln

Haben Sie den Schritt bei der Neu-Konfiguration verpasst oder gar nicht gesehen, können Sie nach wie vor noch den herkömmlichen Weg gehen: Die Apple Watch vom alten iPhone abkoppeln, dabei erstellt das System automatisch das Backup der Uhr. Danach wechseln Sie zum neuen iPhone und koppeln dort Ihre Apple Watch neu. Auch in diesem Fall ist es wichtig, dass die beiden iPhones auf dem gleichen Stand der Betriebssysteme sind, sonst verheddern sich die Backups.

