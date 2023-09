Ab Werk ist der Mac mit jeder Menge Programmen ausgestattet. Diverse Dienstprogramme, nützliche Tools für Erinnerungen, Notizen und kurze Texte, ein Mailprogramm, der Browser-Safari, die App Fotos und die Vorschau für PDFs und Bilder aller Art.

Für den Büroarbeiter gibt es für iPhone, Mac und iPad kostenlos Pages, Numbers und Keynote, für Texte, Tabellen und Präsentationen. Für Einsteiger in die Musikproduktion ist Garage Band geeignet, erste Videoschnitte erledigt man mit iMovie. Der Mac ist gewissermaßen von Tag eins an komplett.

Und doch gibt es jenseits von Cupertino noch Softwarehersteller, deren Produkte unerlässlich sind. Die wichtigsten und (meist) kostenlosen haben wir hier in dieser stets erweiterten Sammlung zusammengetragen und in Kategorien geordnet.

macOS beruht auf dem FreeBSD-Kernel, in seinem Kern ist das Mac-Betriebssystem also eine UNIX-Variante. Somit kommt das System auch mit allerlei Komponenten und Tools, die Spezialisten am liebsten über das Terminal verwenden. Für jede Funktion des Unterbaus gibt es aber auch Programme mit mehr oder hilfreichen Oberflächen. Diese hier sollten Sie kennen – und ab und an nutzen.

Speicherplatz schaffen mit CleanMyMac

Coconut Battery

Coconut Battery kann die Ladezyklen eines iPhone-Akkus anzeigen. IDG

Sie wollen mehr über die Lebensdauer Ihres iPhone- oder Macbook-Akkus erfahren? Dann ist Coconut Battery sehr nützlich. Im Unterschied zur Anzeige „Batterie“ in iOS kann man mit dem Tool die genaue Anzahl an Ladezyklen eines Akkus erfahren und kann auch sein Alter bestimmen – nach unserer Meinung oft exakter als Apples Systemfunktion. Macbook-Besitzer erhalten ebenfalls einige nützliche Zusatzinformationen über den Zustand ihres Akkus.

Easy Find

EasyFind

Easy Find ist eine Dateisuche, die Spotlight optimal ergänzt. Auch nicht von Spotlight erfasste Medien wie NAS-Server kann das Tool durchsuchen, Treffer listet es per Quick Look auf. Profis stehen komplexe Suchanfragen zur Verfügung, so unterstützt das Tool sogenannte Wildcards. Library-Ordner und Paketinhalte durchsucht die Software von Devon Technologies bei Bedarf ebenso wie Paketinhalte und unsichtbare Ordner.

Mac Tracker

Mactracker

Dieses Programm gibt eine detaillierte Übersicht über alle Apple-Geräte. Hier kann man technische Daten, Konfigurationsvarianten und andere Details nachlesen. Mactracker geht bis zum ersten Mac und ersten iPhone zurück und enthält auch Daten zu Displays, Apple TV und Apple Watch. Die ausführlichen Inhalte werden laufend aktualisiert und enthalten auch aktuellste Macs.

Blackmagic Disk Speed Test

Blackmagic

Dieses einfache Tool misst die Durchsatzrate von Festplatten. Wie schnell ist meine neue SSD wirklich? Reicht USB für meine Anwendungen? Hier gibt es Aufschluss darüber. Wir wählen in den Einstellungen die Zielplatte und bestimmen, wie groß die Segmente sind, mit denen Blackmagic testen soll. Die beiden Tachos für Lesen und Schreiben zeigen uns dann die Geschwindigkeit. Unten sehen Videoprofis noch, welche unkomprimierten Videoformate mit dieser Platte funktionieren, für normale User ist das weniger interessant.

Tipp: Unclutter App für den Mac: Wichtige Dateien und Notizen immer griffbereit haben

Alfred

Alfred

Mac-Veteranen singen seit Jahren Loblieder auf Alfred, aber einige der neueren Benutzer haben vielleicht noch nichts von dem mächtigen App-Launcher gehört. Alfred ist kostenlos für alle, außer für die ernsthaftesten Profis, und steigert Ihre Produktivität mit seinem einzigartigen System von Tastenkombinationen und Tastenanschlägen, mit denen Sie Apps starten, Dateien finden, Berechnungen lösen und Ihren Mac mit schneller Präzision steuern können. So anpassbar wie leistungsstark, könnte man sagen, dass es die Unzulänglichkeiten von macOS in den Vordergrund stellt.

Itsycal

Itsycal

Datum und Uhrzeit in der Menüleiste zu haben ist super hilfreich, aber wenn Sie ein wenig mehr Kontrolle über Ihre Termine haben wollen, ist Itsycal der Uhr-Ersatz der Wahl für Menüleisten-Optimierer. Itsycal fügt Ihrer Menüleiste einen winzigen, aber enorm nützlichen Kalender hinzu, komplett mit Terminpunkten und einer Liste aller anstehenden Meetings. Sie können auch ein Ereignis hinzufügen, ohne den Kalender starten zu müssen, aber der beste Grund, Itsycal herunterzuladen, ist, wie gut es aussieht, egal ob Sie es hell oder dunkel mögen.

App Cleaner & Uninstaller

Löscht man eine App per Papierkorb, bleiben manchmal Datenreste zurück. Die kostenlose „App Cleaner & Uninstaller“ kann Anwendungen deinstallieren und nicht mehr benötigte Dateien löschen. Die App ist kostenlos, wird aber laufend aktualisiert. Nachdem die App die entsprechenden Berechtigungen erhalten hat, kann sie den Mac scannen und Speicherplatz von Programmen anzeigen, der freigegeben werden kann.

Tipp: Speicherplatz schaffen mit CleanMyMac

Open Any Files und Open Any Files: RAR Support

Open Any File kann viele Dateien ohne Zusatztools öffnen und zeigt auch Informationen zu Dateien an.

Das Tool „Open Any File“ und die Erweiterung „Open Any File: RAR Support“ sind in der Lage, auch Dateien unbekannten Formats in macOS zu öffnen und anzuzeigen, ohne dass zusätzliche Tools installiert sein müssen. Open Any File öffnet auch Archive. Zur Finanzierung blendet das Tool Werbung des Entwicklers ein, die man aber ignorieren kann. Um Dateien zu öffnen, müssen Sie lediglich Open Any Files starten und dann die Datei im Finder-Fenster öffnen.

Amphetamine

Amphetamine sorgt für einen aktiven Mac.

Mit der Freeware Amphetamine können Sie die Energieeinstellungen von Macs überarbeiten und zum Beispiel sicherstellen, dass der Mac aktiv bleibt. In der Anwendung lassen sich getrennte Einstellungen für Bildschirm und Festplatten vornehmen. Der Zustand kann mit einem Mausklick geändert werden. Auch Tastenkombinationen sind verfügbar.

Cinebench – Benchmark für macOS

Bei der Freeware Cinebench von Maxon handelt es sich um ein Benchmark-Programm. Mit dem kostenlosen Tool lässt sich die Performance von Mac-Rechnern ermitteln. Vor allem für den Vergleich von CPUs und Grafikadaptern auf verschiedenen Rechnern ist Cinebench das Werkzeug der Wahl. Im Rahmen der Tests wird auch eine Referenzliste eingeblendet, um die Leistung des eigenen Rechners besser einordnen zu können. Nach dem Start des Tools werden die Tests über die beiden Schaltflächen „Run“ bei „OpenGL“ und „CPU“ getestet.

OmniDiskSweeper zeigt freien und in Verwendung befindlichen Speicherplatz übersichtlich an, nach Dateigröße sortiert.

Mit dem kostenlosen Tool Omni Disc Sweeper erhalten Anwender einen effizienten Überblick über die Daten, die auf den einzelnen Datenträgern gespeichert sind. Der Vorteil besteht darin, dass damit vor allem große Dateien schnell gefunden und gelöscht werden können. Für das Schaffen von freiem Platz ist es daher ideal. Omni Disk Sweeper liest schnell und einfach alle Festplatten aus, auch externe Datenträger.

Powershell 6 Core für macOS

Microsoft bietet parallel zur Standard-Version der PowerShell für Windows auch eine Core-Version an. Diese steht als Open-Source-Version zur Verfügung. Die Core-Version können Sie auch auf Rechnern mit macOS installieren. Sie haben dadurch den Vorteil, mit der Powershell auch den Mac zu verwalten oder über das Netzwerk Windows-Rechner oder andere Rechner, mit denen eine Verbindung über SSH möglich ist.

Für die Installation ist Homebrew notwendig, Anleitungen zur Installation von Powershell finden Sie hier.

Für die Powershell wir auf dem Rechner Homebrew benötigt.

Nach der Installation starten Sie die Powershell im Terminal mit „pwsh“. Mit dem Befehl „Get-Command“ zeigt die Powershell Core alle Befehle, welche die Shell zur Verfügung stellt.

Touchswitcher

Wer ein Macbook Pro mit Touchbar sein Eigen nennt, wird an der kleinen Applikation Touchswitcher Gefallen finden. Das 3 MB große Programm ersetzt praktisch das Tastaturkürzel cmd-Tab und lässt den Nutzer ganz schnell zwischen den Programmen wechseln. Ist die App einmal installiert, erscheint im Control-Strip-Bereich ein App-Symbol, wie man es von dem Mac-App-Store-Logo kennt.

Alternativ lässt sich in den Einstellungen ein zusätzliches Kürzel dafür einrichten. Tipp darauf zeigt alle kürzlich geöffneten Apps, man kann nun dazwischen wechseln. Doch die App kann weit mehr als nur Programme öffnen oder in den Vordergrund bringen: Mit der Wahltaste lassen sich mehrere Apps ausblenden, mit der Steuerungstaste gleich mehrere schließen. Der Entwickler stellt eine genaue Liste mit den Funktionen auf seiner Webseite bereit: Touchswitcher. (hk)

Tinker Tool

Tinker Tool

Mit Tinker Tool erlangen Sie Einfluss auf Einstellungen von macOS, die Apple eigentlich versteckt hat und die man sonst nur mit dem Terminal erreicht. Der Vorteil der Anwendung liegt darin, dass keine Administrator-Rechte notwendig sind. So können Sie auch nichts kaputt machen.

Deeper – Mac-Oberfläche anpassen

Deeper

Deeper kann versteckte Funktionen in macOS freischalten. Mit der Software können Sie infolgedessen die grafische Oberfläche von macOS an Ihre eigenen Anforderungen anpassen.

CCleaner for Mac

MagicPrefs

Das bekannte Aufräumtool CCLeaner gibt es nicht nur für Windows, sondern auch für Mac-Rechner. Mit dem Tool räumen Sie die Platte Ihres Macs auf und entfernen zahlreichen Datenmüll wie Cookies, temporäre Dateien oder Reste von Installationen. Funktionen wie das Aufräumen der Foto-Sammlung bietet allerdings nur die kostenpflichtige Version.

Kommunikation

Onyx hilft dabei, das System gesund zu halten. Das Tool verfügt über verschiedene Dienstprogramme, die auch bei der Fehlersuche helfen.

Wie eingangs erwähnt: Mit Safari, Mail und Nachrichten – auch als iMessages bekannt – hat der Mac an sich alles an Bord, was es für digitale Kommunikation braucht. Aber ein bisschen mehr schadet hier nicht.

Alle Messenger in einem Tool mit Franz

Mit dem Tool Franz können Sie die bekanntesten Messenger-Lösungen wie Whatsapp, Facebook Messenger und andere zentral in einem einzelnen und kostenlosen Tool nutzen. Sie können in einer Oberfläche also mit mehreren Kontakten aus einem Tool heraus kommunizieren. Alle Messenger, die Sie mit Franz ansprechen wollen, wählen Sie während der Installation aus. Die Messenger werden in eigenen Registerkarten angezeigt. Wer erweiterte Funktionen nutzen möchte, zum Beispiel VPN- und Proxy-Anbindung sowie Verschlüsselung, kann ein Abonnement für etwa 4 Euro pro Monat abschließen.

Whatsapp Desktop

Whatsapp Desktop

Whatsapp funktioniert nur mit einem Smartphone. Wer aber auch mal längere Textnachrichten austauschen will, freut sich über eine echte Tastatur. Die Desktop-App von Whatsapp hilft hier weiter, sie synchronisiert sich lediglich mit den Chats auf dem Mobiltelefon, die Kopplung geschieht innerhalb von Sekundenbruchteilen über einen QR-Code. Das iPhone muss aber online sein, eine Stand-Alone-App ist Whatsapp Desktop also nicht – dafür aber ungeheuer nützlich.

Sicherheit und Virenschutz

Der Mac ist sicher – zumindest deutlich sicherer als andere Plattformen. Das hat neben dem vergleichsweise geringen Marktanteil von weltweit um die acht Prozent auch noch andere Gründe. Denn das System ist im Prinzip so aufgebaut, dass Anwendungen nur dann laufen dürfen, werden sie explizit freigegeben. Doch kann man den Gatekeeper auch umgehen und Software aus anderen Quellen als dem Mac App Store beziehen – hier ist der große Unterschied zum noch besser abgesicherten iOS. So dürfen auf dem Mac auch einige Sicherheitstools nicht fehlen, ab und an macht nämlich doch eine lästige oder gar gefährliche Malware die Runde. Diese hier können wir empfehlen.

Kostenlose Antivirensoftware

Das Thema Antivirensoftware ist ein recht komplexes Thema, weshalb wir hier nicht eine Lösung ohne weitere Anmerkungen empfehlen wollen. Wir empfehlen unseren ausführlichen Vergleichstest, der auch einige kostenlose Antivirenprogramme beinhaltet.

Einen ausführlichen Test von professioneller Anti-Viren-Software lesen Sie hier.

Malwarebytes for Mac – Viren und Ransomware aus macOS entfernen

Viren, Ransomware und andere Malware sind auf Macs zwar generell nicht so weit verbreitet wie auf Windows-Rechnern, dennoch gibt es einige Schädlinge, die auch unter macOS zuschlagen könnten. Selbst einzelne Ransomware machte bereits die Runde, die Dateien auf der Festplatte verschlüsselte und nur gegen Zahlung von Lösegeld wieder freigab. Wer mit seinem Mac oft unterwegs ist und viele Daten speichert, die eventuell auch von anderen Rechnern stammen, sollte auf alle Fälle einen Virenscanner einsetzen.

Malwarebytes bietet mit „Malwarebytes for Mac“ ein kostenloses Programm. Bei der Installation werden 30 Tage die Premium-Funktionen der Software freigeschaltet. Die kostenlose Version bereinigt infizierte Laufwerke, aber nur die Premium-Version schützt den Rechner auch in Echtzeit.

Mit der GPG-Suite erhalten Sie Tools zur Verschlüsselung in macOS.

Mit der GPGSuite erhalten sie eine Sammlung verschiedener Tools zur Datenverschlüsselung. Das Tool basiert auf OpenPGP. In der Sammlung sind auch Tools enthalten, um E-Mails zu verschlüsseln. Dazu verwenden Sie GPGMail. Bei der Installation wird Apple Mail mit Funktionen zur Verschlüsselung erweitert. Außerdem lassen sich mit der Suite die Schlüssel verwalten und auch Verschlüsselungen aus anderen Programmen durchführen. Die Sammlung ist bereits kompatibel mit der aktuellen macOS-Version.

Medien und Streaming

Bilder, PDFs, Audio und Video: Gerade hier sind neben den Systemkomponenten Spezialisten gefragt. Hier eine kleine Auswahl.

Handbrake

Für Einsteiger bietet Handbrake Voreinstellungen. IDG

Sie haben ein Video erhalten und können es mit Quicktime nicht abspielen? Dann ist Handbrake die richtige Wahl: Das kostenlose Tool unterstützt zahllose Videoformate und kann sie in ein mit iPhone und Mac kompatibles Format umwandeln. Einige Profile erleichtern den Einstieg, das Tool richtet sich eher an Profis. Auch eine Stapelverarbeitung ist mit dabei.

Decompessor

Friendly Streaming

Mit dem kostenlosen Tool „Decompessor“ lassen sich nahezu alle gängigen Archive dekomprimieren. Der Vorteil des Tools besteht darin, dass es schnell und einfach installiert werden kann, und genauso schnell beim Dekomprimieren von Archiven vorgeht. In den Einstellungen kann festgelegt werden, wohin die Dateien entpackt werden sollen.

PDFs betrachten und kommentieren

Foxit Reader

Foxit Reader kann in macOS weitgehend die PDF-Vorschau ersetzen und bietet eine bessere Anzeige und Verwaltung von PDFs.

Foxit Reader gehört zu den bekanntesten kostenlosen Tools, um PDF-Dokumente anzuzeigen und zu erstellen. Zusätzlich kann Foxit Reader auch Kommentare in Dokumenten erstellen und solche anzeigen. Foxit Reader zeichnet sich durch einfache Bedienung aus. Zwar lassen sich einige dieser Aufgaben auch mit der PDF-Vorschau in macOS durchführen, allerdings ist die Bearbeitung von PDF mit Foxit Reader komfortabler.

Calibre – E-Books verwalten

Mit Calibre verwalten und konvertieren Sie eBooks auf dem Mac. Auch die Metadaten lassen sich bearbeiten

Mit Calibre verwalten Sie kostenlos Ihre E-Books auf dem Mac. Das Tool gibt es auch für Windows und Linux. Mit Calibre können Sie außerdem alle gängigen Formate auf die Formate der unterschiedlichen E-Book-Reader konvertieren. Auch eine Synchronisierung der E-Books mit dem jeweiligen E-Book-Reader ist möglich. Dabei stehen auch Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung, bis hin zu einer kleinen Bildbearbeitung. Sie können auch über iTunes die E-Books mit iPads synchronisieren.

Pages, Numbers und Keynote erledigen die meisten der Aufgaben, für die Microsoft sein Office-Paket entwickelt hat. Auch die App Notizen sollte keinesfalls unterschätzt werden. Für weitere Aufgaben empfehlen wir diese kostenlosen Tools.

Aiko

IDG

Transkribieren von Audioaufnahmen ist eine lästige Angelegenheit und kann viele Arbeitsstunden verschlingen. Die App Aiko nutzt dagegen künstliche Intelligenz, um Audiodateien oder Videos automatisch in Text umzuwandeln. Die recht umfangreiche App basiert auf Whisper von Open AI, unterstützt zahlreiche Sprachen und kann sie zudem auch gleich ins Englische übersetzen.

Zoom

Zoom, Youtube

Die Videokonferenzsoftware Zoom muss eigentlich nicht mehr vorgestellt werden, in den vergangenen Jahren sind wohl zahllose Nutzer damit in Kontakt getreten. Der große Vorteil ist die kostenlose Basisversion und die einfache Bedienung: Will man mit jemandem eine Videokonferenz führen, ist Zoom schnell installiert und macht bei der Nutzung auch nur selten Probleme.

BBEdit

BBEdit

Professionelle Software-Entwickler schätzen BBEdit schon seit Jahrzehnten, aber Sie müssen nicht viel Geld ausgeben, um die Software nutzen zu können. Die gratis im Mac App Store erhältliche Fassung ist 30 Tage lang mit vollem Funktionsumfang zu nutzen, danach reduziert er sich in der freien Nutzung. Die lebenslange Lizenz kostet 50 US-Dollar. Aber auch ohne Geld auszugeben, ist BBEdit ein vollwertiger Editor, der leistungsstarke Funktionen wie mehrere Zwischenablagen, automatische Backups, Live-Suche und Syntax-Highlighting-Unterstützung für mehr als 20 Programmiersprachen bietet. Aber Sie müssen kein Swift-Programmierer sein, um es zu schätzen – jeder, der große Textmengen auf seinem Mac schreibt und bearbeitet, sollte sich eine Kopie zulegen.

Evernote

Evernote

Alles, was Sie sich merken wollen, können Sie bequem und zentral mit Evernote speichern – sei es ein Textausschnitt, ein Link, ein Bild oder eine Notiz. Sie werfen einfach all dies zu Evernote und können dann von jedem Gerät darauf zugreifen. Evernote gibt es als App für den Mac, iOS-App und als Browser-Anwendung. Der Basisdienst ist kostenlos und sollten Sie viel Speicher benötigen, können Sie dies per Abo freischalten.

Simplenote

Simplenote

Lassen Sie sich nicht vom Namen Simplenote täuschen – das einzig Einfache an der Software ist die Entscheidung, sie herunterzuladen. Egal, wie oder was Sie schreiben, Simplenote verspricht, sich nahtlos in Ihren Arbeitsablauf einzufügen, mit einem Synchronisations- und Organisationssystem, das mit den leistungsfähigsten Notizprogrammen mithalten kann. Die überraschend mächtige App legt einen Schwerpunkt auf Geschwindigkeit und Effizienz und bietet eine saubere, leichtgewichtige Oberfläche, mit der Sie schnell in Ihre Notizen hinein- und wieder herauskommen, Ihre Gedanken organisieren und schnell Dinge finden können, die unter einem Berg von Textschnipseln begraben sind.

The Unarchiver – Archive entpacken

Unarchiver kann eine Vielzahl von Archiven extrahieren.

Mit dem kostenlosen Tool The Unarchiver können Sie zahlreiche verschiedene Archive in unterschiedlichen Formaten extrahieren. Unarchiver ist nicht in der Lage, Archive selbst zu erstellen, sondern dient vor allem dem Extrahieren. Dafür lassen sich mit dem Tool aber auch nahezu alle relevanten Formate entpacken. Unter anderem unterstützt das Tool Zip, Tar-GZip, Tar-BZip2, RAR, 7-zip, LhA sowie verschiedene Disk-Formate wie CDI, NRG oder MDF. Das Tool steht auch über den Mac App Store zur Verfügung.





Agenda: Alternative zu Notizen

Agenda

Das kostenlose Notizprogramm Agenda steht kostenlos und ohne Limitationen zur Verfügung. Die App verknüpft etwa Notizen mit dem Datum, sodass man auch Aufgaben planen kann. Der Ansatz von Agenda, Notizen in einer Zeitachse zu organisieren, hilft auch bei der Planung von Projekten. Sie können Daten auch an einzelne Notizen anhängen, auch diese werden mit den Ereignissen im Kalender verknüpft.

OneNote – Kostenloses Notizprogramm von Microsoft

OneNote

Für OneNote benötigt man kein Office-365-Abo, die App gibt es gratis im Mac App Store. OneNote synchronisiert aber Notizen mit einem Microsoft- und Office-365-Konto auf mehreren Endgeräten. OneNote gibt es für Windows, macOS, Android und iOS, der Abgleich ist also Plattform übergreifend. Bilder, Audiodateien und andere Objekte lassen sich mit Notizen verknüpfen. Anwender können verschiedene Notizbücher erstellen, darin Seiten und ihre Notizen auch mit Kennwörtern schützen. Die Mac-Version kann aber nicht ganz mit der Version für Windows mithalten.

Finanzblick

Finanzblick

Die übersichtliche App erlaubt das Online-Banking mit mehreren Konten – im Gegensatz zu den Apps von Sparkasse & Co. auch bei unterschiedlichen Banken. Da die App auch für iOS verfügbar ist, hat man bei jedem Zugriff von Mac, iPhone oder iPad aus den aktuellen Stand. Praktisch sind die umfangreichen Möglichkeiten, Auswertungen zu erstellen.

VPN-Clients und Fernwartung

Virtual Private Networks nennt man sichere, verschlüsselte Verbindungen im Internet. Das Grundprinzip: Sie verbinden sich über einen sogenannten Tunnel mit einem Server, der Ihnen Zugriff auf sonst nicht erreichbare Rechner bietet. Diese können etwa ganz banal hinter der Firewall ihrer Firma stehen – Sie können über VPN von zu Hause aus sich mit anderen Computern des Unternehmens verbinden, etwa dessen interne Services nutzen oder Ihren eigenen Mac auf dem Schreibtisch im entfernten Büro steuern. VPN helfen auch dabei, vom Ausland aus Dienste zu nutzen, auf die Sie sonst nur daheim Zugriff hätten, etwa Streams von TV-Sendern oder Streamingdiensten. Ein VPN-Client sollte daher auf einem jeden Mac installiert sein.

Ratlos, welches Problem Ihr Kollege, Verwandter oder Bekannter da am Telefon beschreibt? Wenn man doch mal einen Blick auf seinen Rechner werfen und ihm gleichsam über die Schulter blicken könnte… Mit Fernwartungsprogrammen geht das.

Tunnelblick – OpenVPN-Client für macOS

Mit Tunnelblick erstellen Sie VPN-Verbindungen zu OpenVPN-Servern

Das Open-Source-Tool Tunnelblick bietet eine einfache und schnelle Einrichtung von VPN-Verbindungen zu Unternehmen und beherrscht die Konfiguration zur Anbindung an OpenVPN. Das Tool steht auch für Windows kostenlos zur Verfügung, sodass Unternehmen ihren Anwendern einen einheitlichen Client zur Verfügung stellen können, um VPNs zu verwenden. Sie müssen für die Nutzung von Tunnelblick keine weiteren Erweiterungen installieren. Alles, was für OpenVPN notwendig ist, bringt das Installationspaket mit.

Remote Desktop auf dem Mac

CoRD

Neben Apps für Smartphones und Tablets stellt Microsoft auch einen Client für den Mac zur Verfügung, mit dem Sie den Remote Desktop nutzen können. Die App verwendet dabei das RDP-Protokoll, tauglich auch für Rechner mit Windows 10. Unter macOS lassen sich neue Remotedesktopverbindungen schnell und einfach einrichten.

Netze, Verbindungen, Browsing

Für Experten: Tools, mit denen Sie die Netzwerkaktivitäten Ihres Rechners verwalten.

Ookla Internet Speedtest

Ghostery

Mit dem kostenlosen Ookla Internet Speedtest aus dem App Store testen Sie schnell und einfach Ihre Internetgeschwindigkeit. Da die App sehr einfach zu bedienen ist, lässt sich schnell feststellen, ob eine mangelnde Leistung im Internet an der Datenleitung des Providers liegt.

Backup und Verschlüsselung

Man sagt, es gebe zwei Arten von Computernutzern: Solche, die schon einmal Daten verloren haben und solche, denen das noch bevorsteht. Am Backup führt also kein Weg vorbei. Immerhin ist in macOS seit der Version 10.5 Leopard Time Machine integriert. Es gibt aber Tools, die dessen Nutzen erweitern oder übersteigen.

Sie wissen es ja: „12345“ ist kein gutes Passwort. Vielleicht wissen Sie auch, wie man ein sicheres Passwort so erstellt, dass man es sich auch merken kann. Bei der Vielzahl von Internetservices, die man nutzt, sollte man aber die Hilfe von Passwortmanagern in Anspruch nehmen. Denn auf jeder Site ist ein eigenes Passwort Pflicht. Aber das wissen Sie ja auch. Hier sehr hilfreiche Tools für Ihre Passwörter.

Time Machine Editor

Time Machine Editor

Die Freeware Time Machine Editor kann zusätzliche Einstellungen an der Time-Machine-Sicherung vornehmen. Ändern kann man damit zum Beispiel das Intervall und das Zeitfenster der Sicherung. Das Tool ändert praktisch keine Systemdateien und ist in wenigen Sekunden einsatzbereit.

Macpass

Mit Macpass kann man auf dem Mac die Keepass-Datenbanken nutzen und Ihre Passwörter auf dem Mac somit auch für Windows-Rechner und Smartphones mit iOS oder Android bereitstellen.

Lastpass – Kennwörter zentral speichern

Macpass

Die Freeware-Version von Lastpass speichert Kennwörter zentral in einer Datenbank. Dabei bindet sich das Tool in Safari ein und lässt sich so vom Browser aus nutzen.

Dashlane

Veracrypt erstellt auf beliebigen Datenträger verschlüsselte Bereiche (Container) und mountet diese als Laufwerke. Der offizielle Nachfolger von TrueCrypt setz jedoch die Open-Source-Lösung Fuse für seine Installation voraus.

Musik und Entertainment

Ein bisschen Spaß muss der Computer schon auch machen. Unsere Empfehlungen für ein wenig Entertainment

iBooks Author

iBooks Author

Der Eigenverlag war noch nie so zugänglich wie heute. Was früher monatelange Schulungen und eine teure Software-Suite erforderte, lässt sich heute mit einer einzigen kostenlosen App bewerkstelligen. Mit einer Vielzahl von Vorlagen und Werkzeugen und einer atemberaubend einfachen Benutzeroberfläche können Sie mit iBooks Author in kürzester Zeit von der Skizze zum Upload gelangen. Der iWork-ähnliche Arbeitsablauf hilft Ihnen, reichhaltige, interaktive E-Books zu erstellen, die Ihre Ideen mit Diagrammen, Videos und 3D-Objekten zum Leben erwecken und Ihre Worte buchstäblich von der Seite springen lassen.

Leider steht iBooks Author nicht mehr zum Herunterladen zur Verfügung, aber wenn Sie es bereits verwendet haben, können Sie es in Ihrem Konto unter Ihrem früheren Kauf finden. Neue Benutzer müssen stattdessen Pages verwenden.

Youtube To MP3 (Mac)

Mit Youtube to MP3 Konverter laden Sie die Tonspur von Youtube-Videos per MP3 auf den Rechner. Die auch für Windows und Linux erhältlich Software funktioniert denkbar einfach: Sie kopieren die URL des Videos in das Fenster und lassen dann den Kopiervorgang starten.

Lyrics Finder

Als Abonnenten von Apple Music schätzen sie den Service Apples, zu (fast) jedem Song den Text anzubieten. Beziehen Sie Ihre Musik aus anderen Quellen – etwa von CD gerippt, anderweitig gekauft oder wie oben beschrieben von Youtube bezogen, fehlen die Texte. Abhilfe schafft der Lyrics Finder, mit dem Sie kostenlos Songtexte der MP3s finden, die Sie in Ihrer Musiksammlung gespeichert haben. Die Songtexte, die bereits vorliegen, werden nicht erneut heruntergeladen. Sie können per Drag-and-drop aus iTunes Songs herunterladen. Der Lyrics Finder kann Songs auch abspielen und die MP3-Tags von Liedern anzeigen.

Stellarium – 3D Planetarium

Astronomie am Mac

Stellarium bietet eine grafisch sehr ansprechend, fast fotorealistische Ansicht auf den Sternenhimmel. Die Gratis-Software zeigt eine umfassende Ansicht des Nachthimmels inklusive aller Sternbilder. Sie geben die Koordinaten des Ortes ein, von dem aus Sie den Nachthimmel sehen wollen. Im Anschluss können Sie die Perspektive anpassen und die Ansicht auch animiert ablaufen lassen. Auch die Tageszeit können Sie steuern.

Wer gerne in die Sterne schaut, kommt um diese Standard-Software kaum herum. Hobby-Astronomen können Sie Sternbilder mit Grafiken anzeigen lassen. Beschriftungen, Verbindungen der Sternbilder und Grafiken lassen sich ein- und ausschalten. Die Bedienung ist sehr intuitiv. Das Tool bietet also vor allem eine realistische Darstellung des Nachthimmels. Neben macOS unterstützt die Freeware auch Windows und Linux.