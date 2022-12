Whatsapp auf der Apple Watch nutzen

Eins vorweg, eine native App von Whatsapp für die Apple Watch gibt es nicht, daher ist die Funktionalität des Messengers auf dem Handgelenk recht begrenzt. Der Nutzer kann proaktiv keine neuen Nachrichten verschicken oder weitere Bearbeitungen vornehmen, über die bestehende iPhone-Funktionalität lassen sich zumindest die eingehenden Nachrichten gut beantworten.

Damit Sie überhaupt Benachrichtigungen von Whatsapp auf die Apple Watch erhalten, muss dies vom iPhone freigegeben werden. Prüfen Sie in der App “Watch” auf dem iPhone im Bereich “Mitteilungen”, ob Whatsapp berechtigt ist, Push-Nachrichten auf der Watch anzuzeigen. Als Dritthersteller-App befindet sie sich in der Liste ziemlich weit unten. Ist der Regler gegenüber Whatsapp auf Grün gestellt, werden neue Benachrichtigungen auch auf der Uhr ankommen. Mittlerweile kann Whatsapp auf der Apple Watch zumindest eine Vorschau von dem zugestellten Bild einblenden, diese ist aber recht schwammig, sodass man auf das iPhone wechseln muss, um sich das Bild anzuschauen. Schickt Ihnen Ihr Kontakt ein Bild zum einmaligen Ansehen, wird keine Vorschau zugestellt sondern ein Emoji 1️⃣ mit dem Wort “Foto”.

Whatsapp-Benachrichtigungen auf der Apple Watch einstellen

Da per Whatsapp meist doch sehr private Nachrichten verschickt werden, lässt watchOS 9 etwas Privatsphäre zu. Dafür muss man die Einstellung “Zum Anzeigen der vollständigen Mitteilung tippen” aktivieren. Diese findet sich in der Watch-App auf dem iPhone unter dem Reiter “Mitteilungen”. Die Einstellung hat zur Folge, dass die Mitteilung in einer recht verkürzten Form (Absende-App und Absender) ankommt, ohne Inhalte anzuzeigen. Erst wenn der Nutzer auf die Mitteilung auf der Uhr tippt, blendet sich der Inhalt ein.

Die Watch-App ist eine Steuerungszentrale für alle Mitteilungen, wie auf der Apple Watch ankommen sollen.

Auf die Whatsapp-Nachrichten auf der Apple Watch antworten

Die gespiegelten iPhone-Hinweise auf der Apple Watch erlauben für Whatsapp-Nachrichten schon mal die Grund-Funktionalität: Man kann sie unbeantwortet löschen oder auch schnell darauf reagieren. Kommt eine neue Nachricht ein, hat hier der Nutzer mehrere Gesten zur Auswahl: Ein Wisch nach links löscht die Benachrichtigung, ein Wisch nach rechts sowie ein kurzer Antipper öffnet die Mitteilung, ein langer Druck auf die Nachricht lässt alle eingetrudelten Whatsapp-Nachrichten auf einmal löschen.

Whatsapp auf der Apple Watch.

Hat man die Mitteilung geöffnet, stehen hier vier Optionen als Antwort zur Auswahl. Zum einen bietet watchOS eine recht lange Liste an vorgefertigten Antworten an: “Hallo!”, “Was gibt’s?”, “Ich bin auf dem Weg.”, “OK.” Passen diese nicht zur Situation, kann man noch ein Emoji versenden oder die Buchstaben einzeln auf dem Display kritzeln – watchOS erkennt sie und verwandelt diese in einen Text. Am schnellsten geht jedoch Diktieren – über die Spracherkennung lassen sich auch komplexere und längere Nachrichten verschicken. Mittlerweile kann man eine Antwort (auch in der Whatsapp) auf Deutsch ohne Internetverbindung diktieren. Apple hat die Offline-Funktionalität dafür geliefert. Dies können Sie in Ihrer Watch-App auf dem iPhone überprüfen: Wechseln Sie in die Einstellungen und dort in den Reiter “Allgemein”. Stellen Sie sicher, dass die Regler “Diktierfunktion aktivieren” und nach Wunsch “Automatische Interpunktion” auf Grün stehen. Das iPhone und somit die Apple Watch werden die Sprachpakete für die installierten Tastatursprachen herunterladen.

Antworten auf der Tastatur tippen

Wer die Apple Watch 7 und neuer sein Eigen nennt, wird bemerkt haben, dass sich in manchen Fällen in einigen Apps die Tastatur einblendet. Allerdings hat Apple im vergangenen Jahr nur die englische Tastatur auf der neuen Watch implementiert. Mit watchOS 9 sind weitere Sprachen dazugekommen, unter anderem Deutsch. Somit kann man die Antworten auf Whatsapp auch per Tastatur eintippen, obwohl diese Option nicht so komfortabel ist wie Diktieren.

Dritthersteller-Apps

Es gibt im App Store mehrere Apps, die Whatsapp-Nachrichten über die Watch proaktiv verschicken können. Die bestbewerteten –

WatchChat 2 for WhatsApp , kostenlos, jedoch mit Premium-Abo für 9,99 oder eine kostenlose Variante von Chatify for Whatsapp (Premium-Funktionen für zusätzlich 5,99 Euro) – setzen auf das gleiche Prinzip wie die Whatsapp-Apps fürs iPad: Sie mogeln einen Web-Client auf die Uhr und verbinden sich mit dem Server mittels QR-Code. Anders als auf dem iPad werden die Nachteile solcher Lösungen (Synchronisation der neuen Nachrichten nur bei der geöffneten App) durch die iPhone-Spiegelung der Mitteilungen (siehe oben) kompensiert.