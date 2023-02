Das Fenster von Apple Mail im Detail erklärt

Die Standardansicht

Wie bei vielen anderen Programmen hat auch das Fenster von Mail eine Symbolleiste mit Symbolen für die verschiedenen Befehle sowie ein Eingabefeld für die Suche. Macht man einen Sekundärklick (rechte Maustaste) in die Symbolleiste, kann man „Symbolleiste anpassen“ im Kontextmenü aufrufen und dann die Symbolleiste ändern, indem man andere Symbole in die Symbolleiste hineinzieht oder Symbole zum Löschen herauszieht. Über das Kontextmenü lässt sich zusätzlich zu den Symbolen auch ein Text oder anstatt der Symbole nur ein Text anzeigen.

Das übrige Fenster ist dreigeteilt: links die Seitenleiste mit den Postfächern, rechts daneben die Liste der Nachrichten im momentan ausgewählten Postfach und ganz rechts der Inhalt der in der Liste markierten E-Mail. Die Trennlinie zwischen Liste und Inhalt lässt sich verschieben, um die Bereiche zu vergrößern oder zu verkleinern. Über das Menü „Darstellung > Sortieren nach“ legt man fest, nach welchem Kriterium die Liste sortiert wird und ob die neuesten oder die ältesten E-Mails oben angezeigt werden sollen. Ob in der Liste außer Absender beziehungsweise Empfänger und dem Betreff auch ein Teil des Nachrichtentextes angezeigt werden soll, legt man in den Einstellungen von Mail unter „Darstellung“ über das Aufklappmenü bei „Listenansicht“ fest. Bis zu fünf Zeilen sind möglich.

Standardmäßig ist das Fenster von Mail dreigeteilt, links die Seitenleiste, dann die E-Mail-Liste und rechts der Nachrichteninhalt. Thomas Armbrüster

Die Spaltenanordnung

Alternativ gibt es die Spaltenanordnung, die man im Menü über „Darstellung > Spaltenanordnung verwenden“ aktiviert. Dann ist das Fenster rechts neben der Seitenleiste horizontal geteilt: Oben die Liste der Nachrichten und unten der Inhalt der ausgewählten E-Mail. Auch bei dieser Anordnung lässt sich die Trennlinie zwischen Liste und Inhalt verschieben. Die Nachrichtenliste ist in Spalten gegliedert, die unter anderem den Absender, den Betreff und das Eingangsdatum anzeigen. Um weitere Spalten hinzuzufügen, macht man einen Sekundärklick (rechte Maustaste) in die Spaltentitel und wählt im sich einblendenden Menü weitere Spalten aus oder entfernt nicht benötigte. Die Nachrichten lassen sich zudem schnell spaltenweise sortieren, indem man in den betreffenden Spaltentitel klickt. Ein nochmaliger Klick in denselben Spaltentitel dreht die Sortierordnung um. Man kann übrigens in beiden Darstellungen separat wählen, ob der Inhalt der markierten Nachricht unten oder rechts im Fenster eingeblendet wird. Die Optionen findet man ebenfalls im Menü „Darstellung“.

Die E-Mail-Liste lässt sich auch in der Spaltenanordnung anzeigen, und der E-Mail-Inhalt unten im Fenster. Thomas Armbrüster

Filtern

Die Liste mit den Nachrichten lässt sich jeweils filtern. Dafür gibt es ein Symbol in der Symbolleiste, das aus einem Kreis mit drei unterschiedlich langen Querstrichen besteht. Klickt man es an, verschwinden in der Regel meist alle Nachrichten, da der Filter standardmäßig so eingestellt ist, dass nur ungelesene Nachrichten angezeigt werden. Klickt man das Filtersymbol länger an, lassen sich im Kontextmenü andere Filteroptionen auswählen. Man kann auch mehrere Optionen markieren. Um sie wieder abzuwählen, muss man sie im Menü erneut anklicken. Das Filtersymbol lässt sich nicht wie die anderen Symbole aus der Symbolleiste entfernen, sondern nur ein- oder ausschalten.

Der Filter ist standardmäßig so eingestellt, dass er nur ungelesene E-Mails einblendet. Thomas Armbrüster

Der Vollbildmodus

Mail lässt sich auch im Vollbildmodus verwenden. Anders als andere Programme merkt sich Mail den Modus, wenn man das Programm beendet und öffnet sich später wieder in der Vollbilddarstellung. Sie bietet sich vor allem auf kleineren Bildschirmen an, weil man dann mehr sieht, und hat noch einen Vorteil: Schreibt man eine neue Nachricht, verkleinert Mail standardmäßig das Fenster und blendet das Fenster für die neue Nachricht rechts daneben ein, sodass nichts verdeckt wird. Auch wenn man eine E-Mail in der Nachrichtenliste doppelt anklickt, um sie in einem separaten Fenster zu öffnen, wird dieses im Split View angezeigt. In den Einstellungen von Mail lässt sich dies auch ausschalten, wenn man unter „Allgemein“ die Option „E-Mails im Vollbildmodus bevorzugt im Split View öffnen“ deaktiviert. Dann wird das Nachrichtenfenster über dem Hauptfenster von Mail geöffnet. Im normalen Modus handhabt Mail das immer so.

Im Vollbildmodus lässt sich das Fenster für neue E-Mails automatisch im Split View öffnen. Thomas Armbrüster

Die Standardpostfächer

Mail verwendet bei IMAP-Accounts sechs Standardpostfächer: Eingang, Gesendet, Entwürfe, Papierkorb, Spam und Archiv. Nicht alle sind von Anfang an angelegt. So erscheint das Postfach „Entwürfe“ manchmal erst, wenn man eine neue Nachricht sichert, aber noch nicht absendet. Und auch den Archivordner legt Mail manchmal erst an, wenn man eine Nachricht archiviert. Das ist von Provider zu Provider unterschiedlich. Alle sechs Postfächer sind auf dem Server des E-Mail-Providers angelegt. Die vom Server verwendeten Namen unterscheiden sich von den Bezeichnungen in Mail, da sie englische Bezeichnungen verwenden, Mail sorgt aber für die korrekte Zuordnung. Man sieht dies in den Einstellungen von Mail unter „Accounts > Postfach-Verhalten“.

In den Einstellungen von Mail sieht man die Zuordnung der IMAP-Postfächer zu den Postfächern von Mail. Thomas Armbrüster

Die Favoriten

Diese Standardpostfächer listet Mail in der Seitenleiste zum einen unter „Favoriten“ auf, zum anderen unter dem Namen des Providers. Füllt Mail die Favoriten nicht selbstständig, klickt man auf das Plussymbol neben „Favoriten“ und fügt die Standardpostfächer hinzu. Denn hat man zwei oder mehr E-Mail-Accounts, werden deren Postfächer dem jeweiligen Hauptpostfach unter „Favoriten“ als Unterpostfach zugeordnet und Mail listet die Nachrichten aller Accounts auf, wenn man ein Hauptpostfach unter „Favoriten“ markiert. Unter „Alle“ findet man die eingegangenen E-Mails, die anderen Standardpostfächer sind jeweils mit dem Zusatz „(alle)” gekennzeichnet. Sind die Postfächer nicht zu sehen, bewegt man den Mauszeiger über „Favoriten“ beziehungsweise den Namen des Providers und klickt auf das sich einblendende Pfeilsymbol.

Bei mehreren Accounts kann man sich die Post aller Konten in den Favoriten zusammenfassen lassen. Thomas Armbrüster

Weitere Postfächer lassen sich den Favoriten entweder nach einem Klick auf das Plussymbol oder per Maus hinzufügen. Die Postfächer werden dabei nicht verschoben, unter „Favoriten“ wird nur eine Verknüpfung erstellt. Über ihr Kontextmenü lassen sich die Verknüpfungen auch wieder aus den Favoriten entfernen (Aus Favoriten entfernen). Die ersten neun unter „Favoriten“ abgelegten Postfächer kann man mit den Tastenkürzeln Command (⌘)-1 bis Command (⌘)-9 aktivieren. Außer in der Seitenleiste lassen sich die Favoriten auch in der Favoritenleiste unterhalb der Symbolleiste anzeigen, den Befehl hierfür findet man im Menü „Darstellung“. Dann kann man zum Beispiel die Seitenleiste ausblenden und nur über die Favoritenleiste auf sie zugreifen.