Wollen Sie ein neues iPhone bei Apple kaufen, haben Sie nicht nur die Wahl zwischen einem teuren iPhone 14 (im Test) und richtig teuren iPhone 14 Pro (im Test) Modell. Apple hat das Vorjahresmodell iPhone 13 und das alte 12 im Angebot.

Sie sollten aber mit einem Gebrauchtkauf besser bis Ende September warten: Schon in wenigen Wochen kommt das neue iPhone 15 auf den Markt. Neben günstigeren Preisen für iPhone 14 und 13 kommt in Folge der Premiere auch ein ganzer Schwung Gebrauchtgeräte in den Umlauf. Viele Käufer der neuen iPhones werden schließlich die Anschaffung mit Verkauf Ihres ein oder zwei Jahre alten iPhone 14 oder 13 finanzieren. Das ist für Käufer eine gute Gelegenheit, sie sollten aber einige Details beachten.

iPhone 13 128 GB

Vor allem die Geräte von vor zwei Jahren, also die “Vorvorjahresmodelle” sind nach Auslauf der für sie abgeschlossenen Verträge häufig auf dem Gebrauchtmarkt zu finden. Aber selbst kaum zwei Jahre genutzte Modelle der Reihen iPhone 13 lassen sich zum Preis eines neuen iPhone SE auf dem Gebrauchtmarkt kaufen. Viele iPhone-Nutzer besorgen sich schließlich noch immer jedes Jahr ein neues Gerät ohne Vertragsbindung.

Wir erklären im Folgenden, was Sie als Käufer zu beachten haben, um nicht vom Schnäppchen enttäuscht zu werden – und in welchen Fällen sich doch die Neuanschaffung lohnen könnte.

iPhones, die älter als das iPhone 11 sind, würden wir heute nicht mehr empfehlen. Diese Geräte, dazu gehören auch das iPhone XR oder iPhone XS, können heute noch sinnvoll verwendet werden. Wir würden sie heute aber selbst als Schnäppchen nicht mehr kaufen. iPhone 17 wird nicht mehr unterstützt und wichtige Sicherheitsupdates gibt es nicht mehr sehr lange. Der Akku hat zudem schon ein paar Jahre auf dem Buckel und auch andere Komponenten werden mit den Jahren nicht besser.

Refurbished: So gut wie neu oder nicht?

Ein weites Feld sind sogenannte „Refurbished“-Geräte. Refurbished-Geräte haben unter Mac-Anwendern einen guten Ruf, da von Apple über den Apple-Store angebotene Macs und iPads in exzellentem Zustand sind. Kauft man über den Refurbished-Store von Apple ein iPad oder Macbook, wirkt es oft wie ein Neugerät und hat meist einen nagelneuen Akku. Auch iPhones kann man bei Apple refurbished kaufen und dabei sparen. Kurz nach Erscheinen des iPhone 15 sollte es hier einige interessante Angebote geben.

Das gilt aber nicht für alle Refurbished-Angebote im Web, das Wort ist manchmal einfach Marketing. So macht Ebay nicht ohne Grund einen feinen Unterschied zwischen „Vom Hersteller generalüberholt“ und „Vom Verkäufer generalüberholt“. Vor allem Letzteres ist aber bei Ebay eine Vertrauenssache. Es gibt Händler wie Asgoodasnew und Swappie, die sich bei Prüfung und Aufbereitung viel Mühe geben, diese bieten dann auch zwei oder mehr Jahre Gewährleistung und unterscheiden zwischen zahlreichen Zustandsstufen. Ab dem iPhone 7 kann es außerdem Probleme mit der wichtigen Wasserdichtigkeit geben, da diese nach einer Reparatur oder Austausch des Akkus verloren gehen kann.

Eine Besonderheit versteckt sich hinter dem Kürzel CPO oder Certified Pre Owned durch Apple. Hier handelt es sich um vom Hersteller Apple selbst wiederaufbereitete Geräte mit der Bezeichnung “Zertifiziert Refurbished“. So erhält ein von Apple zertifiziertes iPhone ein neues Gehäuse, einen neuen Bildschirm und einen neuen Akku – außerdem wird es neu verpackt und man bekommt 12 Monate Apple-Garantie. Die von Apple bezogenen Geräte sind trotz Preisnachlass immer noch recht teuer.

Auf eine eigene Werkstatt setzt etwa Alditalk.de, dort gibt es gelegentlich ebenfalls Refurbished iPhones. Auf der Seite wird auch die Prüfung und Reparatur näher erläutert. So wird das Gerät komplett zerlegt und bei einer Reparatur werden nur Originalteile verbaut.

Was bedeutet Renewd®? Im Fachhandel gibt es gelegentlich das Angebote eines “Renewd®” iPhone. Aktuell bietet Lidl etwa das iPhone X mit 256 GB zum Preis von 399 Euro an – wir haben aber auch schon aktuellere Modelle und Apple Watch mit dieser Bezeichnung gesehen. Auch hier handelt es sich um Refurbished-Angebot, Renewd kooperiert allerdings direkt mit dem Fachhandel und ist ein seriöser Anbieter Oft handelt es sich aber um eher ältere Modelle und die Preise sind nach unserer Meinung vergleichsweise hoch. Mehr dazu lesen Sie hier.



Auf eine ganze Reihe an Partner setzt Amazon mit Amazon Renewed (hat nichts mit der Firma Renewd zu tun). Hier kauft man ein überholtes iPhone nicht von Amazon selbst, sondern von einem zertifizierten Händler wie AKM, Smoney, Pemanti oder Trendyoo. Ein iPhone 11 (“Ausgezeichneter Zustand”) finden wir hier etwa für 375 Euro.

Nicht vergessen sollte man außerdem Backmarket, die ebenfalls auf ein ganzes Netz an Händlern zugreifen.

Swappie: Gebraucht-iPhones aus Finnland

Ein ungewöhnliches Angebot ist seit einiger Zeit auch in Deutschland verfügbar: Der 2016 gegründete Anbieter Swappie hat sich auf gebrauchte iPhones spezialisiert, die aufgekauft und generalüberholt werden. Ein iPhone 11 gibt es hier ab 319 Euro, in perfektem Zustand für 459 Euro. Die Geräte werden in einer eigenen Reparaturwerkstätte in Helsinki geprüft und repariert, bei den Reparaturen nutzt Swappie allerdings auch günstige Nicht-Apple-Ersatzteile und garantiert nicht, dass die Geräte noch wasserdicht sind. Wie oben erklärt, ein Nachteil vieler reparierter Geräte.

Gut: Der Akku wird automatisch ersetzt, wenn dessen maximale Kapazität unter 80 Prozent gefallen ist. Für einen kleinen Aufpreis erhält man außerdem ein Modell mit einem Akku mit garantiert 100 Prozent Kapazität – was unseres Wissens nur Swappie bietet. Eine zwölf Monate gültige Garantie ist ein Pluspunkt, zudem gilt ein Rückgaberecht von 14 Tagen und man kann die Garantie für 79 Euro auf drei Jahre verlängern. Ausgeliefert werden die Geräte in einer eigenen Verpackung, ohne Netzteil und Kopfhörer – die gibt es aber gegen Aufpreis.

Swappie nimmt auch gebrauchte iPhones an – so wird der Kauf noch günstiger Macwelt

Noch relativ neu ist auch der Dienst Smarando, der ebenfalls gebrauchte iPhones anbietet: Mit professioneller Prüfung und zwölf Monaten Garantie so der Anbieter aus Wildberg. Hier kann man sich auch per “Kaufalarm” informieren lassen, wenn ein bestimmtes Modell verfügbar ist.



Neue alte iPhones bei Apple

iPhone-Modelle der beiden Vorjahre verkauft Apple weiter im Apple Store, senkt aber in der Regel die Preise, was aufgrund des starken US-Dollars zuletzt nicht der Fall war – die neuen wurden teuer. So kam das iPhone 12 für 899 Euro auf den Markt, kostet aber seit 2021 im Apple Store nur noch 799 Euro. Das führt zudem dazu, dass der Fachhandel diese Modelle oft noch günstiger anbietet – das 12 etwa öfter unter 700 Euro, das iPhone 12 mini für unter 600 Euro.

iPhone 12 64 GB

Als Gebrauchtgeräte für den Einsteiger sind wohl vor allem das 11 und das iPhone 13 zu empfehlen. Eine Konkurrenz zum Gebrauchtkauf sind einige günstige Angebote, siehe oben.



Der Vorteil eines Neukaufs: Es handelt sich um Neugeräte, was sich vor allem bei der Leistung des Akkus positiv auswirkt. Nach zwei Jahren mehr oder minder intensivem Gebrauch macht sich der Verschleiß schließlich meist doch deutlich bemerkbar. Gebrauchte haben aber auch ihre Vorteile, nicht nur beim Preis. So gilt neben Apples Ein-Jahres-Garantie eine Gewährleistungspflicht durch den Verkäufer – falls etwa plötzlich der Akku ausfällt.

Tipps für Verkäufer

Interessieren Sie sich für ein neues iPhone? Die Gelegenheit für das iPhone 15 ist gerade günstig, weil der Vertrag beim Mobilfunkprovider ausgelaufen ist? Das zwei Jahre alte iPhone 13 oder das im Vorjahr gekaufte iPhone SE ist aber noch so gut in Schuss, dass Sie es bedenkenlos weiterverkaufen können und das neue Gerät damit teilfinanziert ist. Das haben Sie beim Verkauf zu beachten: SIM-Lock entfernen (sofern vorhanden) : So genannten SIM-Locks von Provider sind kaum noch anzutreffen, bei einigen alten Vertrags-Handys müssen sie aber doch noch damit rechnen. Mehr Details dazu finden Sie hier . Daten sichern: Ihr iPhone ist entweder per Finder (früher: iTunes) an den Mac gekoppelt oder legt seine Backups in der iCloud an. Bevor Sie Ihr altes iPhone für den Weiterverkauf “platt machen” sollten Sie Ihr neues eingerichtet oder zumindest noch ein Backup erstellt haben . Mein iPhone suchen ausschalten: Schon seit iOS 7 dient die Suche nach einem verlegten oder gestohlenen iPhone auch als Sicherheitsmechanismus. Ist die Option nicht ausgeschaltet, lässt sich das iPhone nicht ohne Kenntnis des Passwortes für die Apple-ID neu einrichten. Und die verkaufen Sie ja nicht mit …

iPhone auf Werkseinstellung zurücksetzen: Auch das geht entweder über iTunes/Finder oder direkt über das Gerät . Endreinigung: Ein sauberes iPhone erzielt einen höheren Preis, für Verkäufer und Käufer ist die Endreinigung also eine Win-win-Situation. Ein handelsübliches nebelfeuchtes Mikrofaser-Tuch erledigt die Reinigung mit Bravour. Zum Lieferumfang gehören auch die Kopfhörer und ein USB-Kabel. Nach rund einem Jahr intensiver Nutzung kann es schon mal passieren, dass sie in einem dezenten Grau-Beige statt Weiß erscheinen. Hier hilft ein Wattepad mit ein paar Tropfen Glasreiniger. Verkaufen: Ihr bisheriges Smartphone können Sie übrigens über eine Gebrauchtbörse zu Bargeld machen. Apple bietet hierzu sein sogenanntes „Trade In “ Programm an, welches aber eher schlechte Konditionen bietet. Abhängig von Alter und Modell bezahlen andere Dienste wie Flip4new , Rebuy oder Zoxs deutlich attraktivere Preise für ein gebrauchtes Gerät. Auch WirKaufens und Rankauf bieten Bares für gebrauchte Smartphones und viele andere elektronische Geräte. Beim Kauf eines neuen iPhones können Sie somit unterm Strich sparen, wenn Sie das bisher verwendete Smartphone ohnehin nicht mehr brauchen und in einer Schublade verstaubt.

Gebrauchte iPhones von Privat – Chance und Risiko

Gebrauchtgeräte haben aber mehrere Vorteile: Per Gebrauchtmarkt findet man mit etwas Glück noch günstigere Preise und – wenn eine große Kapazität wichtiger ist als viel Leistung – Modelle mit den verschiedensten Farben und Speichervarianten wie 64 bis 512 GB Speicher. Dabei ist der Aufpreis für Speicher meist sehr moderat. iPhones haben zwar, verglichen mit anderen Smartphones, einen hohen Wiederverkaufswert, doch von den kräftigen Aufpreisen, die Apple für mehr Speicher verlangt, bleibt nicht viel übrig. Gerade bei Versteigerungen kann man bei Ebay auch einfach Glück haben und einen guten Preis erzielen.

Wichtig ist, wie oben bereits erwähnt, vor allem die Unterstützung eines aktuellen Systems, dabei sollte man auch etwas in die Zukunft blicken: iOS 17 lässt sich ab dem iPhone XR installieren, wir raten jedoch mindestens zu einem iPhone 11.

Tipp: Oft sind die Versionen in den weniger beliebten Farben Rot, Violett und Rosé etwas günstiger, bei Ebay ein echter Vorteil und unter einer Schutzhülle eh nicht mehr sichtbar. Ein Nachteil ist natürlich immer, dass man mit den Gebrauchsspuren des Vorbesitzers leben muss. Schwerwiegender als kosmetische Probleme sind jedoch altersbedingte Abnutzung und Defekte. Darunter fällt in erster Linie der Akku, der je nach Intensität der Nutzung nach etwa zwei bis drei Jahren anfängt, spürbar nachzulassen. Sie sollten daher nicht erwarten, dass die Nennwerte erreicht werden. Manchmal ist aber auch ein alter Akku besser, als ein vom ungeschickten Besitzer ausgetauschter…

Was man auch wissen sollte: Der Akkutausch ist bei neueren Modellen immer aufwendiger geworden, dabei ist auch das Angebot der kleine iPhone-Läden immer teurer geworden. Der Ersatz sollte besser aus einer zuverlässigen Quelle stammen – auch Apple tauscht Akkus aus, ebenso der zertifizierte Apple-Fachhandel. Das kostet zwar ab 79 Euro, ist aber zuverlässiger und sicherer, als wenn man selbst Hand anlegt oder den Bastler aus der Nachbarschaft an das Telefon lässt. Bei neueren Geräten sieht man außerdem den Warnhinweis, dass ein Akku eines Drittherstellers eingebaut wurde – dies kann nur ein von Apple zertifizierter Fachhändler beim Einbau zurücksetzen.

Käufe von Privat

Kauft man ein gebrauchtes Smartphone, bekommt man es von einem Privatverkäufer oft besonders günstig. Es besteht grundsätzlich aber immer das Risiko eines erst später bemerkten Defekts – wie eines defekten Lautsprechers oder Mikros.

Private Verkäufer schließen im Normalfall die Gewährleistung aus. Sie dürfen keine Fehler böswillig verschweigen, aber der Nachweis, dass diese bekannt waren, ist oft schwierig. Bei Privatverkäufen sollte man das iPhone deshalb unbedingt in Augenschein nehmen, Schalter und Anschlüsse testen, da man leicht auf vorhandenen Fehlern sitzen bleibt. Außerdem sollte das Gerät keinen SIM-Lock haben, und „Wo ist?“ muss ausgeschaltet sein, damit die Aktivierungssperre nicht aktiv ist. Über die Einstellung „Batterie“ erfahren Sie zudem, ob die Batterie noch in Ordnung ist oder schon die CPU ausbremst. Interessant sind Kleinanzeigen-Märkte aber vor allem für kleinere Anschaffungen: Beispielsweise einen Lightning-Adapter oder ein günstiges iPhone SE 1. Generation für 70 Euro. Fast ein Monopol auf solche Angebote hat Ebay Kleinanzeigen. Hier sind noch inserierte Angebote allerdings oft bereits längst verkauft oder falsch beschrieben und man darf man sich nicht über Angebote wie ein „iPhone 5 SE“ wundern.

Schnäppchen bei Ebay

Eine gute Anlaufstelle auf der Suche nach gebrauchten iPhones ist die Website von Ebay. Man muss hier ja nicht gleich kaufen, aber es gibt eine große Auswahl an Geräten und wenn man sich abgelaufene Auktionen ansieht, bekommt man schnell ein Gefühl für übliche Gebrauchtpreise. Über die Anzeige-Option „Verkaufte Artikel“ kann man schnell den aktuell erwartbaren Ebay-Preis recherchieren. (Da sich dieser schnell ändert, haben wir auf eine eigene Übersicht an iPhone-Preisen verzichtet.)

Nicht nur zum Verkaufsstart neuer iPhone-Generation ist mit einer Hausse zu rechnen, auch kurz nach Weihnachten werden viele alte Geräte angeboten, wobei der Kaufdruck der Mitbieter und damit die Preise etwas geringer ausfallen als vor dem Fest. Ob man Versteigerungen oder Portale für Kleinanzeigen vorzieht, ist Geschmackssache. Letztere bieten eher lokale Angebote, die man vorher ansehen kann. Nicht jeder Privatverkäufer will sich aber die Mühe machen, Ebay-Angebote zu erstellen und sich mit oft dubiosen Interessenten herumzuärgern. Diese verkaufen ihr iPhone oft an professionelle Ebay-Händler wie Asgoodasnew, Wirkaufens, Rebuy oder Flip4New. Als Käufer erhält man etwas mehr Sicherheit beim Kauf, die Verkäufer dokumentieren den Zustand der Geräte oft sehr ausführlich und bieten ein Rückgaberecht. Dafür muss man aber oft erheblich höhere Preise zahlen.

Es wird kompliziert: „Graumarkt“-iPhones

Es gibt noch eine ganze Reihe an Angeboten, bei denen das iPhone nicht “neu”, aber eigentlich auch nicht gebraucht ist:

Neugeräte vom Privatkäufer:

Anbieter wie Asgoodasnew kaufen von Privatpersonen nicht nur Gebrauchtgeräte, sondern auch originalverpackte iPhones und verkaufen sie mit Rabatt. Hier sind oft 20 Prozent Rabatt oder mehr möglich. Das Problem: Aus rechtlichen Gründen erhält man als Käufer bei einigen Anbietern eine Rechnung ohne Mehrwertsteuer. Das ist für Firmen und Selbständige ungünstig, das diese dann keine Mehrwertsteuer von der Steuer abziehen können. (Differenzbesteuerung nach § 25a UStG)

Außerdem kann es sich um ein Gerät aus dem Ausland handeln, etwa aus Italien oder England. Dann gilt zwar eine internationale Garantie von Apple, das Gerät kann aber von Austauschprogrammen ausgeschlossen werden – etwa von Apple Austauschprogramm für das iPhone-X-Display. Zumindest bieten viele Anbieter aber Gewährleistung (Hinweis: Das ist keine Garantie). Achten sollten Sie auch auf das Impressum des Ebay-Verkäufers: Liegt der Firmensitz in China, könnten Garantie oder Gewährleistung ein Problem werden.

Vorführmodelle

Leider ist die Kategorie „Vorführmodell“ Vertrauenssache. Eigentlich sollte es sich um so gut wie neuwertige Produkte handeln, die vielleicht sogar nur kurz in einem Vodafone- oder O2-Shop auslagen. Ungewiss ist allerdings, wie lange das “Vitrinenmodell” wirklich auslag und ob das Gerät schon bei Apple registriert wurde – was sofort die Dauer der Herstellergarantie reduziert. Auch die regionale Herkunft ist ungewiss, was Garantieleistungen wie oben beschrieben einschränkt. Bei diesen Modellen beschweren sich Kunden häufiger, dass das Gerät dann doch nicht mehr ganz so „neuwertig“ war. Pech hat man außerdem, wenn man eine so genannte Display-Ware erhält, ein Demo-Gerät für den Einzelhandel. Diese Geräte sind eigentlich nicht für den Verkauf gedacht und fallen nicht unter die Apple-Garantie.

Kundenrückläufer

Nach unserer Meinung ist dies bei Ebay-Angeboten eine Kategorie für Risikofreunde. Hier handelt es sich um Geräte, die ein Kunde innerhalb der Umtauschfrist zurückgegeben hat. Wenn man Glück hat, hat er das Gerät nur kurz ausgepackt und es ist so gut wie neu. Wenn man Pech hat, war er damit im Strandurlaub und es hat unerkannte Schäden durch Salzwasser und Sandkörner. Oder der Kunde hat es zurückgegeben, weil es ein Montagsgerät mit Macken und ab Werk zerkratztem Display war. Sowohl die Kategorien “sogenanntes Vorführmodell” (was immer das bedeutet) als auch “Kundenrückläufer” würden wir eher meiden.

Anders sieht dies aber bei “echten” Rückläufern aus, die einige Händler wie Cyberport und Galaxus über ihren Shop anbieten. Hier kann man durchaus ein Schnäppchen machen.



Fazit

Grundsätzlich sollten Sie sich aber nicht von unserer Schwarzmalerei einschüchtern lassen: Die meisten Anwender gehen sehr sorgfältig mit ihrem teuren iPhone um und fordern faire Preise. Und dank leistungsfähiger CPUs sind selbst iPhone 11 und iPhone XR aus zweiter Hand leistungsfähige und noch lange sinnvoll nutzbare Geräte.