Memoji für Whatsapp am iPhone erstellen und senden

Die eigenen Avatare auf dem iPhone sind cool, Apple hat seit iOS 13 die Möglichkeit immer wieder ausgebaut, um das digitale Cartoon an eigenes Aussehen anzupassen. Doch leider funktionieren Sie nur in Nachrichten und Facetime, andere Messenger sind davon ausgeschlossen. Mit ein wenig Bastelei erstellen Sie Ihr eigenes Memoji und schicken es per Whatsapp. So geht es:

Erstellen von Memoji

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App und öffnen Sie dann einen bestehenden Nachrichten-Thread oder starten Sie einen neuen.

Einfach hier mit der Erstellung des Memojis beginnen ©Macworld

Aktuell bester Preis: iPhone 13 Mini 128 GB Grün

2. Klicken Sie auf die Animoji-App in der Leiste am unteren Rand des Nachrichtenbildschirms.

Das Kreieren eines Memojis erinnert an die Avatar-Erstelllung in manchen Spielen. ©Macworld

3. Tippen Sie auf das “+”-Zeichen am Anfang der Liste der Animoji.

4. Jetzt sind Sie in das Memoji-Erstellungstool gelangt. Passen Sie zunächst Ihre Hautfarbe mit den Auswahl- und Schiebereglern auf dem Bildschirm an. Streichen Sie dann durch die verschiedenen Kategorien, um Ihren Memoji-Avatar weiter anzupassen. Sie können Ihre Frisur, Kopfform, Augen, Brauen, Nase und Lippen, Ohren, Gesichtsbehaarung, Brille und Kopfbedeckung und Kleidung ändern. Sogar eine Mundschutzmaske lässt sich hinzufügen. Wenn Sie jemals einen Charakter in einem Videospiel erstellt haben, werden Sie sich wie zu Hause fühlen.

5. Wenn Sie mit dem Aussehen Ihres Memoji zufrieden sind, tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf “Fertig”. Zurück im Animoji-Picker, sehen Sie dort Ihr eigenes Memoji unter all den anderen Animojis. Sie können diesen Vorgang wiederholen, um weitere Memoji mit unterschiedlichem Aussehen zu erstellen.

Memoji-Sticker in Whatsapp und Co. versenden Um die so erstellten Animojis oder Memojis per Whatsapp zu verschicken, dafür muss man lediglich im gewünschten Messenger in die Tastatur “Emojis” wechseln. Die Option ist etwas versteckt, lässt sich einblenden, wenn man in der Emoji-Tastatur zwischen den Symbolen ganz nach links scrollt. Standardweise zeigt die Emoji-Tastatur die zuletzt benutzten Emojis, wischt man nach links, kommt die neue Memoji-Auswahl. Wählt man ein bestehendes Memoji und wischt man nach oben, kann man noch aus diversen Gesichtsausdrücken wählen, nachdenkliches Gesicht oder explodierender Kopf und viele mehr sind möglich. Bei den Einstellungen eines neuen oder bestehenden Memojis sind ebenfalls neue Möglichkeiten hinzugekommen: Im Bereich “Haut” kann man sich einen Schönheitsfleck setzen, diverse Ohrringe sind möglich, beim Mund kann man diverse Optionen für Piercings einstellen. Kurzum, bei dem digitalen Ich kann man sich austoben, selbst wenn man im wirklichen Leben auf einen perfekten Scheitel und nicht auf Dreadlocks setzt. Memoji-Sticker

Memoji bearbeiten oder entfernen

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Memoji Ihr Aussehen nicht ganz getroffen hat, können Sie es ganz einfach ändern oder ganz verwerfen.

1. Wenn Sie Ihr Memoji im Animoji-Picker ausgewählt haben, sehen Sie unten links ein kleines Drei-Punkte-Symbol.

Wenn Sie Ihr Memoji weiter ausbauen wollen,klicken SIe auf das Overflow-Menü (die drei Punkte) ©Macworld

2. Tippen Sie darauf und dann auf “Bearbeiten”, um Ihr Memoji zu ändern, “Duplizieren”, um eine Kopie davon zu erstellen, oder “Löschen”, um es loszuwerden.

Memojis in Facetime nutzen

Die bereits erstellen Memojis lassen sich auch in Facetime-Gesprächen nutzen. Dafür klickt man beim gestarteten Gespräch in Facetime auf ein Blumen-Symbol. In der erscheinenden Leiste kann man nun die vorhandenen Memojis und Animojis auswählen, der Gesprächspartner sieht animierte Bilder statt des echten Gesichts.

Memojis mit Kameraeffekten nutzen

Apple hat seine Kamera-App mit den Effekten aufgepeppt, die früher nur in der Clips-Apps zu finden waren. Diese Effekte lassen sich auch auf die Memojis anwenden, doch die Vorgehensweise ist etwas umständlich. Man startet die Konversation in iMessage und bei der neuen Nachricht klickt man auf das Kamera-Symbol. Darauf muss man die Kamera auf die Frontoption umschalten und in der linken unteren Ecke auf den Effekte-Knopf drücken. Der erscheinenden Effekte-Leiste wählt man Animoji-Option, die mit einem Gesicht-Icon dargestellt wird. Hat man in der Liste eines der Memojis ausgewählt, kann man zusätzlich auf den Filter-Knopf (drei bunte Kreise ineinander verschlungen) drücken, hier finden sich die neuen Kameraeffekte, die zusätzlich das Memoji aufpeppen oder komplett entfremden können.